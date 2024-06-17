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Евро
Румыния
17.06.2024 16:00 – FT 3 : 0
УКРАИНА
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Чемпионат Европы
17 июня 2024, 18:15 | Обновлено 17 июня 2024, 18:26
49004
43

Румыния – Украина – 3:0. Катастрофа в Мюнхене. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 1-го тура Евро-2024

17 июня 2024, 18:15 | Обновлено 17 июня 2024, 18:26
49004
43
Румыния – Украина – 3:0. Катастрофа в Мюнхене. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

17 июня в 16:00 в немецком Мюнхене прошел матч 1-го тура Евро-2024 между сборными Румынии и Украины (3:0).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команда Сергея Реброва неудачно провела первый матч на Евро-2024.

Николае Станчу открыл счет в первом тайме, воспользовавшись ошибкой Андрея Лунина, а после перерыва Рэзван Марин и Денис Дрэгуш обеспечили комфортную победу сборной Румынии.

❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче Румынии и Украины

21 июня сборная Украины сыграет против Словакии, а завершит групповой этап 26 июня игрой против Бельгии.

Евро-2024. Группа E

1-й тур, 17 июня, Мюнхен

Румыния – Украина – 3:0

Гол: Николае Станчу, 29, Рэзван Марин, 53, Денис Дрэгуш, 57

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Николае Станчу, 29 мин.

ГОЛ! 2:0. Рэзван Марин, 53 мин.

ГОЛ! 3:0. Денис Дрэгуш, 57 мин.

События матча

57’
ГОЛ ! Мяч забил Денис Дрэгуш (Румыния).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Разван Марин (Румыния).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Николае Станчу (Румыния).
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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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Комментарии 43
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Василий Гредюшкин
Як  задовбав  цей  колективний    Лобановський  !!??Коли буде  тренер  не  з його  ідеями  .??Блохін  Михайличенко   Сабо   Шевченко  Ребров  і т д  а результат  )ПОПЕРЕК  ПОЛЯ І ВОРОТАРЮ  .  Черговий програш І  це ж  тільки Румунія   .  А  в них  гострота  .2-3  паси і гол.
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+20
Показать Скрыть 2 ответа
KIPR ALECS
Такое впечатление что вышли все с мыслями в голове о новых контрактах летом. Срали на евро они.на страну..когда судьбы семей решаются...будешь играть на побережье или в дыре
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+10
Олександр Науменко
Труслива гра без креативу, жодного удару в створ.
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+10
Alex Komnin
Вже можна говорити, що гірший для просмотру матч турніру. Навіть Данія-Словенія цікавіше. А тут - одні не вміли (румуни), інші не могли. Ще ці награвання воротарів: що за цирк, кожного ставити на нову гру. В Бразилії грає Беккер, а Едерсон на заміні, чого не обрати тут одного.   
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+8
Показать Скрыть 2 ответа
poltava.ua
Шо це було .??
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+7
Показать Скрыть 1 ответ
Макс Максов
В другому теж Лунін не винуватий?
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+7
Istm
Коротко: Ребров - геть
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+6
Bulba_sumkin
Ебаааааттьььь!!! Ниче, Бельгию ебнем и выйдем из групы) 
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+6
Показать Скрыть 2 ответа
Виктор Войцеховский
Лучшие. 5 шлюхтарей в старте - результат на табло. Матвиенко опоссум матча. 
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+5
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odiniznashih
Плыли, плыли, а на берегу...
А ведь игра с Польшей, это был уже звоночек
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+3
Показать Скрыть 1 ответ
COBA
Перший тайм 
Володіння м'ячем 30 на 70.
Круто.
Можливо їм просто не пояснили, що в цій грі не в цьому фішка))))
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+3
Ukraine
- Скандування імені збірної
- Обійми вболівальників
- Вітання презедента
- Гордість дітей
- "Запалити" на ЧЕ щоб почув весь світ
- ....
Всього цього не може бути, так як граємо в поперечні паси та тендітно бігамо.
Ніхто не рве, ніхто не біжить в обхід, не має злісті, та відчуття що це раз в кілька років, потрібно лягти костями за країну......ні, все через заднього......
ПОЗОР
Геть стратегію, геть тренера.
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+2
Антонів Юра
Гра при Фоменку 2.0 версія
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+2
Показать Скрыть 1 ответ
514839
И ни одной замены. Реброва все устраивает.
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+2
vruthiy-112
Вірю,  що все буде добре,  але на душі чомусь так тяжко...!!!
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+2
2112
Це повний провал. Команда не готова.  Гравці вже себе почували великими зірками. А сьогодні  нащим гравцям показали їхнє місце. Дно пробите !!!!! Хто після такого захоче їх  кукпити?
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+1
Максим Колісник
В епізоді з другим голом Лунін хотів зафіксувати м'яч, а не відбивати і пропустив його просто між рук. Згорів пацан. На наступний матч має виходити Трубін
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+1
vivas057
Так програвати соромно. Забагато хлопцям видали авансів. 
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+1
usn1967
Лунин виноват в двух пропущенных мячах. Лох
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0
Xvalenok03
Увы. Первые два гола это вина лунина. Первый больше,
Третий это совместные усилия всей украинской команды.
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0
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