Румыния – Украина – 3:0. Катастрофа в Мюнхене. Видео голов и обзор матча
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17 июня в 16:00 в немецком Мюнхене прошел матч 1-го тура Евро-2024 между сборными Румынии и Украины (3:0).
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Команда Сергея Реброва неудачно провела первый матч на Евро-2024.
Николае Станчу открыл счет в первом тайме, воспользовавшись ошибкой Андрея Лунина, а после перерыва Рэзван Марин и Денис Дрэгуш обеспечили комфортную победу сборной Румынии.
❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче Румынии и Украины
21 июня сборная Украины сыграет против Словакии, а завершит групповой этап 26 июня игрой против Бельгии.
Евро-2024. Группа E
1-й тур, 17 июня, Мюнхен
Румыния – Украина – 3:0
Гол: Николае Станчу, 29, Рэзван Марин, 53, Денис Дрэгуш, 57
Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 1:0. Николае Станчу, 29 мин.
ГОЛ! 2:0. Рэзван Марин, 53 мин.
ГОЛ! 3:0. Денис Дрэгуш, 57 мин.
События матча
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Круто.
Можливо їм просто не пояснили, що в цій грі не в цьому фішка))))
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- "Запалити" на ЧЕ щоб почув весь світ
- ....
Всього цього не може бути, так як граємо в поперечні паси та тендітно бігамо.
Ніхто не рве, ніхто не біжить в обхід, не має злісті, та відчуття що це раз в кілька років, потрібно лягти костями за країну......ні, все через заднього......
ПОЗОР
Геть стратегію, геть тренера.
Третий это совместные усилия всей украинской команды.