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Евро
Румыния
17.06.2024 16:00 - : -
УКРАИНА
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Чемпионат Европы
16 июня 2024, 02:05 | Обновлено 16 июня 2024, 02:28
182
0

Румыния – Украина. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы

Противостояние с андердогом

16 июня 2024, 02:05 | Обновлено 16 июня 2024, 02:28
182
0
Румыния – Украина. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы

В понедельник, 17 июня, сборная Украины проведет стартовый поединок на чемпионате Европы. Первым соперником нашей команды станет команда Румынии. Матч пройдет на «Арене Мюнхен» и начнется в 16:00 по киевскому времени.

Сборная Румынии

В отборочном турнире Евро-2024 национальная команда Румынии выиграла группу, в которой также были представлены Швейцария, Израиль, Беларусь, Косово и Андорра, завершив квалификацию без поражений (6 побед и 4 ничьи). Своего лучшего результата на Евро сборная Румынии добилась в 2000-м году, когда сумела дойти до 1/4 финала. Кроме того континентального первенства, «цыплята» приняли участие в четырех подобных турнирах и во всех из них не смогли выйти из группы. Интересно, что на первое в истории Румынии Евро «карпатских ребят» вывел не кто иной как Мирча Луческу, начинавший в те времена свою тренерскую карьеру.

Обращает на себя внимание надежность защитной линии «трехцветных»: в отборочном турнире румыны пропустили всего пять голов. Немалая заслуга в таком результате принадлежит голкиперу Хорицу Молдовану, который в этом году стал игроком мадридского «Атлетико». Отметим и защитника Раду Дрегушина, умеющего навязать плотную борьбу оппонентам. По три гола в квалификации забили Станчу, Алибек и /Михейле. Выделим и сына культового для румынского футбола Георги Хаджи Яниса. А вот вингер румынской команды Моруцан получил травму и не сможет помочь своим партнерам.

Сборную Румынии определенно можно обыгрывать, но ее не нужно недооценивать. В квалификации команду Эдварда Йорденеску критиковали за отсутствие стиля и построение игры в большей степени на импровизации. Тем не менее, «трехцветные» добились необходимого результата, уверенно выиграв свою группу. «Чемпионат Европы станет фантастическим вызовом для меня и для моих молодых игроков. В Германии мы сосредоточимся на том, чтобы показать нашу лучшую манеру игры и воспользоваться слабыми сторонами соперника», - отметил наставник румынской команды. В рамках подготовки к Евро-2024 «карпатские ребята» провели четыре товарищеские встречи, проиграв Колумбии (2:3), а также сыграв вничью с Северной Ирландией (1:1), Болгарией (0:0) и Лихтенштейном (0:0).

Сборная Украины

Наша национальная команда преодолела непростой путь на Евро-2024. Преподнести сенсацию и завоевать прямую путевку на чемпионат Европы в компании с Англией и Италией «сине-желтые» не смогли, хоть до последнего боролись за такое достижение. Далее были еще два сложных поединка и долгожданный выход на континентальное первенство. Таким образом, сборная Украины четвертый раз в своей истории примет участие в финальной части чемпионата Европы (наша команда становилась участницей трех предыдущих еврофорумов). Лучшим результатом украинцев является 1/4 финала на Евро-2020.

Во время подготовки к чемпионату Европы наша команда провела три товарищеские встречи, сыграв вничью с Германией (0:0), уступив Польше (1:3) и обыграв Молдову (4:0). После победного поединка с молдованами внимание украинских болельщиков было приковано не столько к результату игры, сколько к травме Виталия Миколенко. Левый защитник, который недавно восстановился после повреждения, не смог продолжить матч. С большой долей вероятности Миколенко не выйдет на поле в поединке с румынами. Позицию на левом фланге обороны может закрыть Зинченко, который и заменил Виталия в матче с Молдовой. Также на этой позиции может сыграть Матвиенко. Не будем сбрасывать со счетов и Богдана Михайличенко.

Уже в лагере национальной команды подхватил простуду Андрей Лунин, но проблемы со здоровьем у него позади: в поединке с молдованами наши ворота защищал голкипер «Реала». Тренерскому штабу «сине-желтых» придется поломать голову над тем, кому доверить место на острие атаки – Роману Яремчуку или лучшему бомбардиру Ла Лиги Артему Довбику. А вот вопрос по опорному полузащитнику, похоже, пока можно считать закрытым. В товарищеских играх Сергей Ребров больше доверял опытному Степаненко, нежели молодому Бражко.

Сергей Ребров, главный тренер сборной Украины:

«Игроков сборной Украины сейчас не нужно мотивировать. Когда в стране продолжается война, то ребята и так понимают, какой ответственностью является игра за национальную команду. Это действительно очень большая мотивация. Иногда мы говорим об этом, но я вижу по лицам игроков, по их отношению к тренировочному процессу и матчам, насколько они мотивированы. Это касается абсолютно всех игроков, приезжающих в лагерь сборной».

Статистика встреч

Сборные Румынии и Украины еще ни разу не противостояли друг другу на официальном уровне. Зато команды провели шесть товарищеских матчей. Румыны три раза обыгрывали «сине-желтых», украинцы одержали две победы, а еще одна встреча завершилась вничью. Предыдущая очная дуэль нашей команды с «трехцветными» состоялась в 2016 году и завершилась победой сборной Украины со счетом 4:3. В ворота румынской команды голы забивали Зозуля, Зинченко, Коноплянка и Ярмоленко.

Прогноз на противостояние

Сборная Румынии является андердогом поединка и будет вести закрытый футбол. «Сине-желтым» предстоит приложить усилия для того, чтобы вскрыть оборону соперников. Но класс футболистов команды Сергея Реброва бесспорно выше, чем у «трехцветных». Поэтому ставим на победу сборной Украины в ее стартовом матче на Евро-2024.

Ориентировочные составы:

Румыния: Молдован, Рациу, Дрегушин, Рус, Банку, М.Марін, Р.Марин, Станчу, Манн, Михейле, Пушкаш

Украина: Лунин, Конопля, Забарный, Матвиенко, Зинченко, Степаненко, Шапаренко, Судаков, Цыганков, Мудрик, Довбик

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17 июня, понедельник

Румыния – Украина
Мюнхен. «Арена Мюнхен». 16:00
ТВ-трансляция на Суспильном и платформе Megogo
Арбитр: Гленн Нюберг (Швеция)
РУМЫНИЯ – УКРАИНА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Прогноз Sport.ua — 0:2
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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