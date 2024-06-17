РЕБРОВ: «У нас было владение, но мы не создали голевых моментов»

17 июня в немецком Мюнхене прошел матч 1-го тура Евро-2024 между сборными Румынии и Украины (3:0).

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Команда Сергея Реброва неудачно провела первый матч на Евро-2024. Коуч сборной Украины прокомментировал игру так:

«Очевидно, что были разные составляющие игры. У нас было владение, но мы не создали голевых моментов. Никто не ожидал такого результата.

Нам предстоит очень серьезная игра со Словакией. Нам нужно поговорить между собой и подготовиться к следующей игре».