Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. РЕБРОВ: «У нас было владение, но мы не создали голевых моментов»
Евро
Румыния
17.06.2024 16:00 – FT 3 : 0
УКРАИНА
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат Европы
17 июня 2024, 18:55 | Обновлено 17 июня 2024, 18:59
919
3

РЕБРОВ: «У нас было владение, но мы не создали голевых моментов»

Украинская команда неудачно провела первый матч на Евро-2024 с Румынией

17 июня 2024, 18:55 | Обновлено 17 июня 2024, 18:59
919
3
РЕБРОВ: «У нас было владение, но мы не создали голевых моментов»
УЕФА. Сергей Ребров

17 июня в немецком Мюнхене прошел матч 1-го тура Евро-2024 между сборными Румынии и Украины (3:0).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команда Сергея Реброва неудачно провела первый матч на Евро-2024. Коуч сборной Украины прокомментировал игру так:

«Очевидно, что были разные составляющие игры. У нас было владение, но мы не создали голевых моментов. Никто не ожидал такого результата.

Нам предстоит очень серьезная игра со Словакией. Нам нужно поговорить между собой и подготовиться к следующей игре».

События матча

57’
ГОЛ ! Мяч забил Денис Дрэгуш (Румыния).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Разван Марин (Румыния).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Николае Станчу (Румыния).
По теме:
ЛУНИН: «Я хочу извиниться. Ребров сказал нам, что еще ничего не завершено»
Матвиенко провел 300-й матч в карьере
В MEGOGO прокомментировали проблемы с трансляцией матча Румыния – Украина
сборная Украины по футболу сборная Румынии по футболу Евро-2024 Румыния - Украина Сергей Ребров пресс-конференция
Николай Степанюк Источник: УЕФА
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Румыния – Украина
Футбол | 17 июня 2024, 06:23 1
Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Румыния – Украина
Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Румыния – Украина

17 июня в 16:00 пройдет матч 1-го тура Евро-2024 в немецком Мюнхене

Бельгия – Словакия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
Футбол | 17 июня 2024, 17:40 0
Бельгия – Словакия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
Бельгия – Словакия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы

«Красные дьяволы» являются фаворитами встречи, но словаки просто так не капитулируют

Трансляции нет. У MEGOGO возникли проблемы с показом матча Украины на Евро
Футбол | 17.06.2024, 17:31
Трансляции нет. У MEGOGO возникли проблемы с показом матча Украины на Евро
Трансляции нет. У MEGOGO возникли проблемы с показом матча Украины на Евро
Ребров назвал стартовый состав на первый матч Евро-2024 против Румынии
Футбол | 17.06.2024, 14:47
Ребров назвал стартовый состав на первый матч Евро-2024 против Румынии
Ребров назвал стартовый состав на первый матч Евро-2024 против Румынии
Евро-2024: календарь, анонсы, трансляции, результаты, таблицы
Футбол | 17.06.2024, 00:26
Евро-2024: календарь, анонсы, трансляции, результаты, таблицы
Евро-2024: календарь, анонсы, трансляции, результаты, таблицы
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
AndiM
А де заява що , регбіста,сундукова , стєпанєнка і коноплю ми більше не побачимо в основі збірної?
Ответить
+1
Drema17
А перед евро не наговорились? Позор!!!! Столько громких слов!!!! Уже почти в финале были!!!! Трупы е.баные!!! 
Ответить
0
Kh75
комментарий Реброва - це дно. ідіть розмовляйте між собою...
Ответить
0
AK.228
Иди нах уй, ты конченный Недотренер
Ответить
-2
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Евро-2024. Группа C: вице-чемпионы, полуфиналисты и белые орлы
Евро-2024. Группа C: вице-чемпионы, полуфиналисты и белые орлы
16.06.2024, 10:40 3
Футбол
Украина во второй раз в истории стала победителем Золотой Евролиги
Украина во второй раз в истории стала победителем Золотой Евролиги
16.06.2024, 23:05 32
Волейбол
Польша – Нидерланды – 1:2. Волевая для оранжевых. Видео голов и обзор матча
Польша – Нидерланды – 1:2. Волевая для оранжевых. Видео голов и обзор матча
16.06.2024, 18:21
Футбол
Сборная Украины вышла в финал Золотой Евролиги
Сборная Украины вышла в финал Золотой Евролиги
15.06.2024, 22:09 14
Волейбол
Член зала боксерской славы обещает нокаутировать Усика, Фьюри и Джошуа
Член зала боксерской славы обещает нокаутировать Усика, Фьюри и Джошуа
16.06.2024, 17:32 15
Бокс
Италия – Албания – 2:1. Самый быстрый гол и камбек от Скуадры. Видеообзор
Италия – Албания – 2:1. Самый быстрый гол и камбек от Скуадры. Видеообзор
16.06.2024, 00:49 1
Футбол
ОФИЦАЛЬНО. Ингулец назначил нового тренера. Второй раз за 9 дней
ОФИЦАЛЬНО. Ингулец назначил нового тренера. Второй раз за 9 дней
15.06.2024, 18:06 17
Футбол
Испания – Хорватия – 3:0. Нокаут в первом тайме. Видео голов и обзор матча
Испания – Хорватия – 3:0. Нокаут в первом тайме. Видео голов и обзор матча
15.06.2024, 21:28
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем