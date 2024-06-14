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Евро
Испания
15.06.2024 19:00 - : -
Хорватия
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Чемпионат Европы
14 июня 2024, 13:51 | Обновлено 14 июня 2024, 13:53
62
0

Испания – Хорватия. Тестовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка стартового поединка Евро-2024

14 июня 2024, 13:51 | Обновлено 14 июня 2024, 13:53
62
0
Испания – Хорватия. Тестовая трансляция матча

В субботу, 15 июня, состоится стартовый матч чемпионата Европы 2024 в группе В, которая по праву называется группой смерти, так как в ней собраны грозные и амбициозные сборные Испании, Хорватии и Италии, а также примкнувшая к ним Албания.

В первой игре кампании отношения между собой выяснят команды Испании и Хорватии. Поединок состоится в Берлине на «Олимпиаштадионе». Начало – в 19:00 по киевскому времени.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На финальных турнирах чемпионатов Европы сборные Испании и Хорватии встречались трижды.

На Евро-2012 они играли в одной группе. Тогда в матче, который состоялся в Гданьске, со счетом 1:0 победила фурия роха. На Евро-2016 «клетчатые» взяли реванш – победили в матче группы со счетом 2:1.

А на Евро-2020 пути-дорожки команд пересеклись в 1/8 финала. Основное время принесло ничью 3:3. Испанцы еще на 84-й минуте вели в счете 3:1, но пропустили дважды в оставшееся основное время. А в добавленное время голы Мораты и Оярсабаля принесли Испании победу – 5:3.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Испания – Хорватия, за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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