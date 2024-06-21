В субботу 22 июня в Кельне на стадионе «Рейн Энерги» состоится матч второго тура группы Е, в котором сыграют сборные Бельгии и Румынии. Команды по-разному стартовали в этом турнире. Бельгийцы неожиданно проиграли Словакии 0:1, хотя были явными фаворитами того противостояния, а румынские футболисты тоже преподнесли сенсацию, но уже со знаком плюс для себя. Они с крупным счетом 3:0 нанесли поражение сборной Украины.

Бельгия

Несмотря на то, что в сборной Бельгии в последние годы произошли достаточно серьезные изменения и многие опытные игроки по разным причинам покинули команду, подопечные Доменико Тедеско все равно в преддверии чемпионата Европы оставались фаворитами группы Е. По прогнозам экспертов, именно они вместе со сборной Украины должны были уверенно выходить в следующий этап турнира. Однако первый тур внес свои коррективы.

В матче со Словакией бельгийцы пропустили гол уже на 7-й минуте и остальное время пытались восстановить равновесие. Их главный бомбардир Ромелу Лукаку во втором тайме даже забил два гола, но оба были отменены из-за нарушений правил. В итоге фаворит потерпел поражение и теперь Бельгии надо очень постараться, чтобы выйти из группы.

На послематчевой пресс-конференции Доменико Тедеско был явно разочарован результатом. «…Я знал, что рано или поздно мы проиграем, - сказал он. - К сожалению, это случилось сегодня. У нашей команды не так уж много аспектов, в которых нужно прибавлять. Мы создали много моментов, и если бы мы забили, игра была бы легче. Единственное, в чем мы не преуспели, так это в реализации моментов. У нас их было предостаточно. Это часть игры. Конечно, игроки разочарованы».

Теперь следует ожидать, что бельгийцы, ведомые не только Лукаку, а и Кевином Де Брюйне, постараются сделать все возможное, чтобы исправить положение. И для этого, прежде всего, им надо обязательно побеждать в предстоящем поединке.

Румыния

Совсем другое настроение царит сейчас в сборной Румынии. Мало кто, наверное, кроме ее болельщиков, ожидал от этой команды такого успешного старта. Но румынские футболисты, среди которых явно выделялся их капитан Николае Станчу, сотворили, как казалось, невозможное. Они не только забили три гола в ворота соперников, но и не пропустили в свои.

- «… Это была фантастическая игра моей команды. Если у вас есть какие-либо сомнения, я думаю, вы можете мне поверить. У нас есть отличная команда. Поздравляю ребят. Это просто невероятно», - сказал сразу после игры главный тренер сборной Румынии Эдвард Йорданеску.

Кстати, эта победа стала первой для сборной Румынии в финальных этапах чемпионата Европы за 24 года. После выигрыша у Англии 3:2 в 2000 году румыны дважды играли на Евро и провели 6 матчей – 3 ничьи и 3 поражения.

Интересно, что накануне турнира один из авторитетных сайтов проанализировал общую стоимость футболистов всех сборных, которые участвуют в нынешнем чемпионате. Так вот Румыния в предложенном списке занимает последнее 24-е место. Это еще раз подтверждает, что не все в большом футболе решают деньги.

Теперь сборная Румынии уже всерьез может задуматься о выходе в плей-офф. Причем, если она выиграет у Бельгии, то сделает это досрочно.

Статистика матчей

Футболисты Бельгии и Румынии провели друг с другом 12 матчей, но 10 из них были товарищескими. И только дважды соперники сыграли в отборочном турнире к чемпионату мира 1994 года. Тогда обе команды оказались в одной группе и вместе вышли из нее с первого (Румыния) и второго (Бельгия) мест. В домашнем матче бельгийцы выиграли 1:0, а в Бухаресте хозяева поля взяли реванш 2:1. Всего же за всю историю у обеих сборных по 5 побед и еще две встречи завершились вничью.

Ориентировочные составы:

Бельгия: Кастелс, Карраско, Дебаст, Фас, Кастань, Онана, Мангаля, Докю, Де Брюйне, Тилеманс, Лукаку

Румыния: Нице, Банку, Бурке, Дрегушин, Рациу, М.Марин, Коман, Станчу, Р.Марин, Ман, Дрегуш

Прогноз на противостояние:

Бельгийцам надо обязательно побеждать, если они хотят продолжить выступление в турнире после группового этапа. Но Румыния наверняка способна преподнести еще один сенсационный результат. Матч, скорее всего, будет очень упорным. Но все же поставим на победу Бельгии 2:1.

22 июня, суббота