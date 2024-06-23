Тренер сборной Румынии: «Могли бы провести игру иначе»

Главный тренер сборной Румынии Эдвард Йорданеску прокомментировал игру 2 тура чемпионата Европы, в которой его подопечные уступили сборной Бельгии (0:2).

«Это высококлассный соперник: в наличии – скорость, мощь, взрывная игра. Совершенная команда. Это претендент на титул. Мы не сдавались, сражаясь изо всех сил. Второй тайм провели лучше. Если бы повезло, могли отобрать очко. Шансы сравнять счет были.

Мы пропустили дважды. При первом голе немного не повезло, и в перерыве я сказал ребятам быть спокойнее. Открытый футбол на пользу делу не пошел, и сыграть так, как нам хотелось, не удалось.

Мы начали матч отдельными ошибками, и отойти от того гола в начале было тяжело. У нас был план B, но противостоять третьей по рейтингу команде тяжело, а везения не было. Во втором тайме мы пришли в себя, стали более инициативными, создали ряд моментов и действительно дали бой этой хорошей команде. Думаю, еще бы чуть-чуть концентрации – и могли бы провести игру иначе. У нас было три-четыре явных момента: голевые возможности имели Дрэгушин, Ман, Рацю и Михэйлэ.

Группа самая сложная, но мы наверху и рассчитываем сейчас только на свои силы. Больше всего меня расстроил второй гол, потому что мы не разобрались, как его избежать. Теперь настает момент понять, насколько мы сильны и как эту ситуацию преодолеем. Очень важно, чтобы болельщики продолжали поддерживать команду, потому что продолжить мы сможем только вместе. Сейчас наступает момент правильного настроя, так как мы осознаем, что есть и риск проиграть такой матч», – сказал Йорданеску.