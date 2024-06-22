В субботу, 22 июня, состоится поединок группы Е чемпионата Европы, в котором встретятся сборные Бельгии и Румынии. Матч пройдет в Кельне на стадионе «Штадион Кельн», игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

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Сборная Румынии стартовала на турнире с разгромной победы над нашей национальной командой, одолев «сине-желтых» со счетом 3:0. Бельгийцы в первом туре неожиданно проиграли Словакии – 0:1. Ранее Бельгия и Румыния провели 12 очных дуэлей и в статистике этого противостояния наблюдается равенство: команды одержали по пять побед. Предыдущая встреча соперников состоялась довольно давно. В товарищеском матче 2012 года румыны обыграли бельгийцев со счетом 2:1.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Бельгия – Румыния, за которой можно следить в украинской версии сайта.