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Евро
Бельгия
22.06.2024 22:00 - : -
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Чемпионат Европы
22 июня 2024, 00:57 | Обновлено 22 июня 2024, 00:59
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0

Бельгия – Румыния. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка группы Е чемпионата Европы

22 июня 2024, 00:57 | Обновлено 22 июня 2024, 00:59
420
0
Бельгия – Румыния. Текстовая трансляция матча

В субботу, 22 июня, состоится поединок группы Е чемпионата Европы, в котором встретятся сборные Бельгии и Румынии. Матч пройдет в Кельне на стадионе «Штадион Кельн», игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Сборная Румынии стартовала на турнире с разгромной победы над нашей национальной командой, одолев «сине-желтых» со счетом 3:0. Бельгийцы в первом туре неожиданно проиграли Словакии – 0:1. Ранее Бельгия и Румыния провели 12 очных дуэлей и в статистике этого противостояния наблюдается равенство: команды одержали по пять побед. Предыдущая встреча соперников состоялась довольно давно. В товарищеском матче 2012 года румыны обыграли бельгийцев со счетом 2:1.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Бельгия – Румыния, за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Александр Тишура
Александр Тишура Sport.ua
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