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Евро
Бельгия
22.06.2024 22:00 – FT 2 : 0
Румыния
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22 июня 2024, 23:59 | Обновлено 23 июня 2024, 00:18
16869
0

Бельгия – Румыния – 2:0. Неудачник Лукаку. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 2-го тура группы Е на Евро-2024

22 июня 2024, 23:59 | Обновлено 23 июня 2024, 00:18
16869
0
Бельгия – Румыния – 2:0. Неудачник Лукаку. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В немецком Кельне 22 июня в 22:00 прошел матч 2-го тура Евро-2024 между сборными Бельгии и Румынии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Встреча состоялась на стадионе «Рейн Энерги». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу номинальных гостей.

В группе E бельгийцы и румыны также играют вместе с Украиной и Словакией. После двух туров у всех коллективов равное количество очков – по 3.

Евро-2024. 2-й тур

Группа Е. Кельн, 22 июня

Бельгия – Румыния – 2:0

Гол: Тилеманс, 2, де Брюйне, 79

Видеообзор матча:

ГОЛ! 1:0 Тилеманс, 2 мин.

ГОЛ! 2:0 Де Брюйне, 2 мин.

События матча

80’
ГОЛ ! Мяч забил Кевин де Брюйне (Бельгия).
2’
ГОЛ ! Мяч забил Юри Тилеманс (Бельгия).
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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