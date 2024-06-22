В немецком Кельне 22 июня в 22:00 прошел матч 2-го тура Евро-2024 между сборными Бельгии и Румынии.

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Встреча состоялась на стадионе «Рейн Энерги». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу номинальных гостей.

В группе E бельгийцы и румыны также играют вместе с Украиной и Словакией. После двух туров у всех коллективов равное количество очков – по 3.

Евро-2024. 2-й тур

Группа Е. Кельн, 22 июня

Бельгия – Румыния – 2:0

Гол: Тилеманс, 2, де Брюйне, 79

Видеообзор матча:

ГОЛ! 1:0 Тилеманс, 2 мин.

ГОЛ! 2:0 Де Брюйне, 2 мин.