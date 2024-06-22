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  4. ФОТО. Гол Лукаку снова отменили. Это 3-й незасчитанный мяч Ромелу на Евро
Чемпионат Европы
22 июня 2024, 23:32 | Обновлено 22 июня 2024, 23:34
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ФОТО. Гол Лукаку снова отменили. Это 3-й незасчитанный мяч Ромелу на Евро

Бельгийский форвард поразил ворота Румынии, но рефери зафиксировал офсайд

22 июня 2024, 23:32 | Обновлено 22 июня 2024, 23:34
1414
0
ФОТО. Гол Лукаку снова отменили. Это 3-й незасчитанный мяч Ромелу на Евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Ромелу Лукаку

В немецком Кельне 22 июня в 22:00 проходит матч 2-го тура Евро-2024 между сборными Бельгии и Румынии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Встреча проходит на стадионе «Рейн Энерги». В группе E бельгийцы и румыны также играют вместе с Украиной и Словакией.

❗️ ВИДЕО. Гол Лукаку снова отменили. Это 3-й незасчитанный мяч Ромелу на Евро

На 63-й минуте бельгийский форвард Ромелу Лукаку поразил ворота румын. Однако VAR не засчитал гол из-за офсайда.

Это уже 3-й незасчитанный мяч Лукаку на чемпионате Европы 2024. Ромелу дважды забивал Словакии, но...

ФОТО. Гол Лукаку снова отменили. Это 3-й незасчитанный мяч Ромелу на Евро

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Ромелу Лукаку офсайд (вне игры) сборная Бельгии по футболу сборная Румынии по футболу Бельгия - Румыния Евро-2024
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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