ФОТО. Гол Лукаку снова отменили. Это 3-й незасчитанный мяч Ромелу на Евро
Бельгийский форвард поразил ворота Румынии, но рефери зафиксировал офсайд
В немецком Кельне 22 июня в 22:00 проходит матч 2-го тура Евро-2024 между сборными Бельгии и Румынии.
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Встреча проходит на стадионе «Рейн Энерги». В группе E бельгийцы и румыны также играют вместе с Украиной и Словакией.
❗️ ВИДЕО. Гол Лукаку снова отменили. Это 3-й незасчитанный мяч Ромелу на Евро
На 63-й минуте бельгийский форвард Ромелу Лукаку поразил ворота румын. Однако VAR не засчитал гол из-за офсайда.
Это уже 3-й незасчитанный мяч Лукаку на чемпионате Европы 2024. Ромелу дважды забивал Словакии, но...
ФОТО. Гол Лукаку снова отменили. Это 3-й незасчитанный мяч Ромелу на Евро
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