ФОТО. Что на этот раз? Гол Лукаку на Евро-2024 снова не засчитали

17 июня проходит матч 1-го тура группы Е на Евро-2024 между сборными Бельгии и Словакии.

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Поединок проходит на стадионе «Дойче Банк Парк» во Франкфурте, Германия. Время начала встречи – 19:00 по Киеву.

❗️ ВИДЕО. Что на этот раз? Гол Лукаку на Евро-2024 снова не засчитали

На 86-й Ромелу Лукаку поразил ворота словаков и, казалось бы, вырвал ничью для команды. Однако мяч отменили.

Опенда, который отдал ассист, сыграл рукой во время атаки.

На 56-й минуте гол Лукаку рефери уже один раз не засчитал. Тогда форвард попал в офсайд.