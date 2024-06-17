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Чемпионат Европы
17 июня 2024, 20:56 | Обновлено 17 июня 2024, 21:09
2400
0

ФОТО. Что на этот раз? Гол Лукаку на Евро-2024 снова не засчитали

Ромелу отличился во второй раз в ворота Словакии, но снова было нарушение правил...

17 июня 2024, 20:56 | Обновлено 17 июня 2024, 21:09
2400
0
ФОТО. Что на этот раз? Гол Лукаку на Евро-2024 снова не засчитали
Getty Images/Global Images Ukraine. Ромелу Лукаку

17 июня проходит матч 1-го тура группы Е на Евро-2024 между сборными Бельгии и Словакии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок проходит на стадионе «Дойче Банк Парк» во Франкфурте, Германия. Время начала встречи – 19:00 по Киеву.

❗️ ВИДЕО. Что на этот раз? Гол Лукаку на Евро-2024 снова не засчитали

На 86-й Ромелу Лукаку поразил ворота словаков и, казалось бы, вырвал ничью для команды. Однако мяч отменили.

Опенда, который отдал ассист, сыграл рукой во время атаки.

На 56-й минуте гол Лукаку рефери уже один раз не засчитал. Тогда форвард попал в офсайд.

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Ромелу Лукаку сборная Бельгии по футболу сборная Словакии по футболу Бельгия - Словакия Евро-2024
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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