ФОТО. Что на этот раз? Гол Лукаку на Евро-2024 снова не засчитали
Ромелу отличился во второй раз в ворота Словакии, но снова было нарушение правил...
17 июня проходит матч 1-го тура группы Е на Евро-2024 между сборными Бельгии и Словакии.
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Поединок проходит на стадионе «Дойче Банк Парк» во Франкфурте, Германия. Время начала встречи – 19:00 по Киеву.
❗️ ВИДЕО. Что на этот раз? Гол Лукаку на Евро-2024 снова не засчитали
На 86-й Ромелу Лукаку поразил ворота словаков и, казалось бы, вырвал ничью для команды. Однако мяч отменили.
Опенда, который отдал ассист, сыграл рукой во время атаки.
На 56-й минуте гол Лукаку рефери уже один раз не засчитал. Тогда форвард попал в офсайд.
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