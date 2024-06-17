ФОТО. А если бы не трогал? Гол Лукаку в ворота Словакии на Евро отменили
Ромелу попал в офсайд, Бельгия все еще проигрывает со счетом 0:1
17 июня проходит матч 1-го тура группы Е на Евро-2024 между сборными Бельгии и Словакии.
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Поединок проходит на стадионе «Дойче Банк Парк» во Франкфурте, Германия. Время начала встречи – 19:00 по Киеву.
❗️ ВИДЕО. А если бы не трогал? Гол Лукаку в ворота Словакии на Евро отменили
На 56-й минуте бельгийский форвард Ромелу Лукаку сравнял счет после скидки Амаду Онана. Однако мяч не засчитали из-за офсайда.
Интересно, что если бы Лукаку не трогал мяч, то, скорее всего, Онана бы и так отличился.
ФОТО. А если бы не трогал? Гол Лукаку в ворота Словакии на Евро отменили
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