17 июня проходит матч 1-го тура группы Е на Евро-2024 между сборными Бельгии и Словакии.

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Поединок проходит на стадионе «Дойче Банк Парк» во Франкфурте, Германия. Время начала встречи – 19:00 по Киеву.

❗️ ВИДЕО. А если бы не трогал? Гол Лукаку в ворота Словакии на Евро отменили

На 56-й минуте бельгийский форвард Ромелу Лукаку сравнял счет после скидки Амаду Онана. Однако мяч не засчитали из-за офсайда.

Интересно, что если бы Лукаку не трогал мяч, то, скорее всего, Онана бы и так отличился.

ФОТО. А если бы не трогал? Гол Лукаку в ворота Словакии на Евро отменили