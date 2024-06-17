Чемпионат Европы17 июня 2024, 19:54 |
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Бельгия – Словакия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 1-го тура группы Е на Евро-2024
17 июня 2024, 19:54 |
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17 июня проходит матч 1-го тура группы Е на Евро-2024 между сборными Бельгии и Словакии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок проходит на стадионе «Дойче Банк Парк» во Франкфурте, Германия. Время начала встречи – 19:00 по Киеву.
В квартете Е Бельгия и Словакия также сыграют против Украины и Румынии.
Евро-2024. Группа Е
1-й тур. 17 июня, Франкфурт
Бельгия – Словакия – 0:1 (матч продолжается)
Гол: Шранц, 9
(новость обновляется)
ГОЛ! 0:1 Шранц, 7 мин.
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