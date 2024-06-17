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  4. Бельгия – Словакия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Чемпионат Европы
17 июня 2024, 19:54 |
4360
0

Бельгия – Словакия. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 1-го тура группы Е на Евро-2024

17 июня 2024, 19:54 |
4360
0
Бельгия – Словакия. Видео голов и обзор матча (обновляется)

17 июня проходит матч 1-го тура группы Е на Евро-2024 между сборными Бельгии и Словакии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок проходит на стадионе «Дойче Банк Парк» во Франкфурте, Германия. Время начала встречи – 19:00 по Киеву.

В квартете Е Бельгия и Словакия также сыграют против Украины и Румынии.

Евро-2024. Группа Е

1-й тур. 17 июня, Франкфурт

Бельгия – Словакия – 0:1 (матч продолжается)

Гол: Шранц, 9

(новость обновляется)

ГОЛ! 0:1 Шранц, 7 мин.

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видео голов и обзор сборная Бельгии по футболу сборная Словакии по футболу Бельгия - Словакия Евро-2024 Иван Шранц
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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