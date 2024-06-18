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Чемпионат Европы
18 июня 2024, 03:57 | Обновлено 18 июня 2024, 04:05
22
0

Доменико ТЕДЕСКО: «Лукаку сегодня очень не повезло»

Наставник бельгийцев подвел итоги встречи со Словакией

18 июня 2024, 03:57 | Обновлено 18 июня 2024, 04:05
22
0
Доменико ТЕДЕСКО: «Лукаку сегодня очень не повезло»
Getty Images/Global Images Ukraine. Доменико Тедеско

Наставник сборной Бельгии Доменико Тедеско рассказал, чего не хватило его команде в матче со Словакией. Напомним, бельгийцы сенсационно уступили в поединке первого тура (0:1).

«Я знал, что рано или поздно мы проиграем. К сожалению, это случилось сегодня. У нашей команды не так уж много аспектов, в которых нужно прибавлять. Мы создали много моментов, и если бы мы забили, игра была бы легче.

Единственное, в чем мы не преуспели, так это в реализации моментов. У нас их было предостаточно. Это часть игры. Конечно, игроки разочарованы.

«Мы заранее знали, что однажды нам придется проиграть. К сожалению, это случилось именно сегодня. Если бы у меня был выбор, я предпочел бы проиграть товарищеский матч. Мы проиграли, и это очень больно, потому что мы этого не заслуживали. Ребята старались изо всех сил.

Ромелу умеет забивать голы, но сегодня ему очень не повезло. Он морально силен и справится с этим. Что касается пропущенного гола, то ошибки случаются с каждым. Мы проанализируем это вместе и обсудим с игроками, но я не стану никого обвинять. После этого поражения нам нужно держаться вместе», – сказал Тедеско.

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Доменико Тедеско сборная Бельгии по футболу сборная Словакии по футболу Евро-2024 Бельгия - Словакия
Руслан Травкин Источник: УЕФА
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