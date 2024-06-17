17 июня состоялся матч 1-го тура группы Е на Евро-2024 между сборными Бельгии и Словакии.

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Поединок прошел на стадионе «Дойче Банк Парк» во Франкфурте, Германия. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу словаков.

Рефери дважды отменил гол бельгийского форварда Ромелу Лукаку.

В квартете Е Бельгия и Словакия также сыграют против Украины и Румынии.

Евро-2024. Группа Е

1-й тур. 17 июня, Франкфурт

Бельгия – Словакия – 0:1



Гол: Шранц, 9

Видеообзор матча:

ГОЛ! 0:1 Шранц, 7 мин.