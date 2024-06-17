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  4. Бельгия – Словакия – 0:1 Сенсация! Почему отменили голы Лукаку? Видеообзор
Евро
Бельгия
17.06.2024 19:00 – FT 0 : 1
Словакия
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Чемпионат Европы
17 июня 2024, 21:20 | Обновлено 17 июня 2024, 21:29
11106
0

Бельгия – Словакия – 0:1 Сенсация! Почему отменили голы Лукаку? Видеообзор

Смотрите видеообзор матча 1-го тура группы Е на Евро-2024

17 июня 2024, 21:20 | Обновлено 17 июня 2024, 21:29
11106
0
Бельгия – Словакия – 0:1 Сенсация! Почему отменили голы Лукаку? Видеообзор

17 июня состоялся матч 1-го тура группы Е на Евро-2024 между сборными Бельгии и Словакии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок прошел на стадионе «Дойче Банк Парк» во Франкфурте, Германия. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу словаков.

Рефери дважды отменил гол бельгийского форварда Ромелу Лукаку.

В квартете Е Бельгия и Словакия также сыграют против Украины и Румынии.

Евро-2024. Группа Е

1-й тур. 17 июня, Франкфурт

Бельгия – Словакия – 0:1

Гол: Шранц, 9

Видеообзор матча:

ГОЛ! 0:1 Шранц, 7 мин.

События матча

7’
ГОЛ ! Мяч забил Иван Шранц (Словакия).
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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