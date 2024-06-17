Бельгия – Словакия – 0:1 Сенсация! Почему отменили голы Лукаку? Видеообзор
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17 июня состоялся матч 1-го тура группы Е на Евро-2024 между сборными Бельгии и Словакии.
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Поединок прошел на стадионе «Дойче Банк Парк» во Франкфурте, Германия. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу словаков.
Рефери дважды отменил гол бельгийского форварда Ромелу Лукаку.
В квартете Е Бельгия и Словакия также сыграют против Украины и Румынии.
Евро-2024. Группа Е
1-й тур. 17 июня, Франкфурт
Бельгия – Словакия – 0:1
Гол: Шранц, 9
Видеообзор матча:
ГОЛ! 0:1 Шранц, 7 мин.
События матча
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