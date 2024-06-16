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Евро
Бельгия
17.06.2024 19:00 - : -
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Бельгия
16 июня 2024, 19:20 | Обновлено 16 июня 2024, 19:30
127
0

Бельгия – Словакия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы

«Красные дьяволы» являются фаворитами встречи, но словаки просто так не капитулируют

16 июня 2024, 19:20 | Обновлено 16 июня 2024, 19:30
127
0
Бельгия – Словакия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы

В понедельник, 17 июня, состоится матч 1-го тура чемпионата Европы 2024 в группе Е между сборными Бельгии и Словакии. Поединок состоится во Франкфурте-на-Майне на поле «Франкфуртарены». Начало – в 19:00 по киевскому времени.

Бельгия

Сборная Бельгии лишь в последние годы является постоянным участником финальных стадий чемпионатов Европы. Турнир в Германии станет для нее третьим кряду.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Впервые на Евро бельгийская команда засветилась в 1972 году. Это был домашний для нее турнир и принес он «красным дьяволам» бронзовые награды. Зато Евро-1976 Бельгия пропустила, не пройдя квалификацию, а через 4 года в Италии бельгийская команда стала второй, проиграв в финале сборной ФРГ со счетом 1:2.

На Евро-1984 бельгийцы не вышли из группы, после чего до 2000 года в решающих турнирах континента не играли. Евро-2000 они завершили в группе и вновь исчезли из числа участников медальных баталий чемпионата Европы сразу в трех кампаниях.

Возвращение Бельгии на Евро состоялось в 2016 году во Франции. Там «красные дьяволы» дошли до четвертьфинала. Пять лет года спустя они этот результат повторили на Евро-2020.

При подготовке к финальной части чемпионата Европы 2024 в Германии бельгийцы провели два победных спарринга – обыграли со счетом 2:0 Черногорию и со счетом 3:0 Люксембург.

Словакия

Сборная Словакии, напомним, ведет свое летоисчисление, начиная с 1993 года. Поэтому, нет ничего удивительного в том, что история ее выступлений на Евро не просто мала, а мизерна.

Чемпионаты Европы 1996, 2000, 2004, 2008 и 2012 годов словацкая сборная пропускала, не сумев справиться с квалификационными барьерами.

Впервые на Евро словаки сыграли в 2016-м и отметились выходом в 1/8 финала. Там они попали на команду Германии, потерпели крупное поражение со счетом 0:3 и вернулись домой.

На Евро-2020 сборная Словакии сыграла во второй раз подряд. Теперь ей не удалось выйти из группы. В компании с командами Швеции, Испании и Польша она финишировала на 3-й позиции.

Готовясь к Евро-2024, словацкая сборная провела в июне два спарринга и оба раза добилась побед со счетом 4:0. Поверженными оказались команды Сан-Марино и Уэльса.

Статистика встреч

Сборные Бельгии и Словакии провели между собой в истории три товарищеских поединка.

В 2002 году их первая встреча победителя не определила – ничья 1:1. Такой же результат принесла и игра команд, которая состоялась в 2006-м. А вот матч команд, прошедший в феврале 2013 года, принес победу бельгийцам со счетом 2:1.

На официальном уровне соперники очных встреч не проводили.

Прогноз на противостояние

На первую игру на Евро-2024 сборная Бельгии выйдет в статусе ее фаворита. Команда Словакии своеобразна и неуступчива, а также имеет свои сильные стороны. Впрочем, все это против такого коллектива, как у Доменико Тедеско сработать в полной мере не должно. Вероятно, словаки даже не побалуют себя локальными достижениями в предстоящем поединке. Он пройдет под диктовку бельгийцев и завершится их ожидаемой победой.

Ориентировочные составы:

Бельгия: Кастелс – Кастань, Фас, Витцель, Де Кейпер, Онана, Мангаля, Троссард, Де Брюйне, Доку, Лукаку.

Словакия: Дубравка – Пекарик, Шкриньяр, Вавро, Ганцко, Дуда, Лоботка, Куцка, Шранц, Гараслин, Боженик.

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17 июня, понедельник

Бельгия – Словакия
Франкфурт-на Майне. «Франкфуртарена». 19:00
ТВ–трансляция на видеосервисе MEGOGO
БЕЛЬГИЯ – СЛОВАКИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбитр: Халил Умит Мелер (Турция)
Прогноз Sport.ua – 2:0

1.44 – 4.62 – 7.10

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Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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