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Евро
Бельгия
17.06.2024 19:00 - : -
Словакия
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Чемпионат Европы
17 июня 2024, 01:07 | Обновлено 17 июня 2024, 01:09
56
0

Бельгия – Словакия. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка группы Е Евро-2024

17 июня 2024, 01:07 | Обновлено 17 июня 2024, 01:09
56
0
Бельгия – Словакия. Текстовая трансляция матча

В понедельник, 17 июня, состоится поединок группі Е чемпионата Европы, в котором встретятся сборные Бельгии и Словакии. Поединок состоится во Франкфурте-на-Майне на стадионе «Франкфурт Арена». Игра начнется в 19:00 по киевскому времени.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Сборные Бельгии и Словакии ни разу не встречались на официальном уровне. Ранее эти команды провели между собой три товарищеские дуэли. В 2002 году их первая встреча победителя не определила – ничья 1:1. Такой же результат принесла и игра команд, которая состоялась в 2006-м. А вот матч команд, прошедший в феврале 2013 года, принес победу бельгийцам со счетом 2:1. Бельгия и Словакия являются будущими соперниками сборной Украины, которая также попала в группу Е.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Бельгия – Словакия, за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Александр Тишура
Александр Тишура Sport.ua
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