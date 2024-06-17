В понедельник, 17 июня, состоится поединок группі Е чемпионата Европы, в котором встретятся сборные Бельгии и Словакии. Поединок состоится во Франкфурте-на-Майне на стадионе «Франкфурт Арена». Игра начнется в 19:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Сборные Бельгии и Словакии ни разу не встречались на официальном уровне. Ранее эти команды провели между собой три товарищеские дуэли. В 2002 году их первая встреча победителя не определила – ничья 1:1. Такой же результат принесла и игра команд, которая состоялась в 2006-м. А вот матч команд, прошедший в феврале 2013 года, принес победу бельгийцам со счетом 2:1. Бельгия и Словакия являются будущими соперниками сборной Украины, которая также попала в группу Е.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Бельгия – Словакия, за которой можно следить в украинской версии сайта.