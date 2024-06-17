Два незасчитанных гола Лукаку. Словакия сенсационно обыграла Бельгию
Единственный гол словаки забили в начале матча
Очередным поединком чемпионата Европы стало противостояние между сборными Бельгии и Словакии.
Отчет о матче ожидайте позже.
Чемпионат Европы Группа Е.
Бельгия – Словакия – 0:1
Гол: Шранц (7)
Предупреждения: Мангаля (30), Тилеманс (76), Люкбакио (85) – Шранц (41)
Бельгия: Кастелс, Карраско (Люкбакио, 84), Дебаст, Фас, Кастань, Онана, Мангаля (Бакайоко, 58), Докю (Опенда (84), де Брюйне, Троссар (Тиллеманс, 75), Лукаку
Словакия: Дубравка, Ганцко, Шкриниар, Вавро, Пекарик, Дуда (Оберт, 94), Лоботка, Куцка, Гараслин (Суслов, 70), Боженик (Стрелец, 70), Шранц (Дюриш, 81)
Арбитр: Халил Мерер (Турция)
Стадион «Франкфурт Арена» (Франкфурт-на-Майне, Германия)
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Те що Словаки нам забʼють, а то і не один, я впевнений на 99%.
а хтось виконав домашнє завдання.
Фаворит был вальяжен, а словаки предложили высокий прессинг, подловили на ошибке при выходе из обороны и сыграли вдохновенно.
Украина почувствовала себя уже фаворитом, и перестала прессинговать, но не готова играть первым номером и эффективно контроировать мяч.