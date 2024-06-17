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Евро
Бельгия
17.06.2024 19:00 – FT 0 : 1
Словакия
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Чемпионат Европы
17 июня 2024, 20:58 | Обновлено 17 июня 2024, 21:04
4347
32

Два незасчитанных гола Лукаку. Словакия сенсационно обыграла Бельгию

Единственный гол словаки забили в начале матча

17 июня 2024, 20:58 | Обновлено 17 июня 2024, 21:04
4347
32
Два незасчитанных гола Лукаку. Словакия сенсационно обыграла Бельгию
Getty Images/Global Images Ukraine

Очередным поединком чемпионата Европы стало противостояние между сборными Бельгии и Словакии.

Отчет о матче ожидайте позже.

Чемпионат Европы Группа Е.

Бельгия – Словакия – 0:1

Гол: Шранц (7)

Предупреждения: Мангаля (30), Тилеманс (76), Люкбакио (85) – Шранц (41)

Бельгия: Кастелс, Карраско (Люкбакио, 84), Дебаст, Фас, Кастань, Онана, Мангаля (Бакайоко, 58), Докю (Опенда (84), де Брюйне, Троссар (Тиллеманс, 75), Лукаку

Словакия: Дубравка, Ганцко, Шкриниар, Вавро, Пекарик, Дуда (Оберт, 94), Лоботка, Куцка, Гараслин (Суслов, 70), Боженик (Стрелец, 70), Шранц (Дюриш, 81)

Арбитр: Халил Мерер (Турция)

Стадион «Франкфурт Арена» (Франкфурт-на-Майне, Германия)

БЕЛЬГИЯ – СЛОВАКИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Тишура
Александр Тишура Sport.ua
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Комментарии 32
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dim4uk007
Буде повтор Євро-2016..... Україна - 0 очок і пи*дуйте додому....на фронт.....найбільш переоцінена збірна за всі роки....одні фуфельні  понторізи
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+20
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LomUs17
Румыны и словаки сегодня красавцы! Вот кто с сердцем играл и заслуженно победили. При этом нельзя сказать, что бельгийцы уж прям плохо играли, но это можно сказать сегодня только про бельгийцев...
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+10
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Макс Максов
Тепер все зрозуміло, не перемагаємо словаків, можна пакувати валізи! Нічия була би нам вигідніше... Але з такою грою, великі сумніви на успіх( Словаччину тепер нічия влаштовує, а наші першим номером грати не вміють!
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+7
Viacheslav Vasyliev
Все, дупа. Тепер останні дві гри Бельгія буде розривати румунів і наших. А проти такої Словаччини у нас шансів не багато.
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+7
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Лига
Вот и самая  и группа непредсказуемая, многие орали повезло с жребием , в последнем матче за первое бороться будем, а тут победа над словаками и ничья с лукаккой даже третье место нам может не гарантировать, а обыграй сегодня румынчиков могли точно с первого места выходить
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+6
dimando560
Словаки та румуни покарали мажорів)
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+4
Remark
Наші сьогодні можуть прощатися з Євро на 99%.
Те що Словаки нам забʼють, а то і не один, я впевнений на 99%.
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+4
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dudigo78
Сьогодні такий стан, як в 2016 після матчу з пн.ірландцями. суцільна безнадія і по суті ніяких шансів
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+3
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Cruyff
"Словаччина - футбольна країна" © Ребров 
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+3
Nordenus
Это нам теперь надо обыгрывать словаков, при чем с крупным счетом... шансов практически нет
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+3
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Burevestnik
для когось  сенсація,
а хтось виконав домашнє завдання.  
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+3
vivas057
Добре, що словаки перемогли. Хай наші не сподіваються тепер на розслаблених бельгійців. Або перемагаємо в обох матчах, що залишилися, або пакуємо валізи. Не заслужили своєю грою поки на подарунки.  
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+2
Play Games
Перший раз в історії чс / чє - команда вилітає після першого ж матчу з турніру😆🤣 ( Бельгія нас порве як тузік грілку. Бо буде зла і налаштована. Одна надія на лева матчу( що воротар включе режим бога і засейвить усе) . 
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+2
Виктор Войцеховский
Вообще веселая группа будет.  
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0
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antt
Нам гірше. Якби було два голи Лукаку, можна було б розраховувати на Бельгію в грі з нею
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0
Gargantua
кстати матч очень похож на игру Украины и Румынии.
Фаворит был вальяжен, а словаки предложили высокий прессинг, подловили на ошибке при выходе из обороны и сыграли вдохновенно.
Украина почувствовала себя уже фаворитом, и перестала прессинговать, но не готова играть первым номером и эффективно контроировать мяч.
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0
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New Zealander
Бельгія не вийде з групи і іще хтось. Хто буде цей хтось, - не знаю
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0
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KOT
О це буде комендія, якщо Словаччина і Руунія займуть 1-2 місяц) 
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0
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