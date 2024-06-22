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Евро
Бельгия
22.06.2024 22:00 – FT 2 : 0
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Чемпионат Европы
22 июня 2024, 23:52 | Обновлено 23 июня 2024, 00:46
7155
100

Максимальная интрига. Сборная Бельгии уверенно разобралась с Румынией

Бельгийцы дважды расписались в воротах соперников

22 июня 2024, 23:52 | Обновлено 23 июня 2024, 00:46
7155
100
Максимальная интрига. Сборная Бельгии уверенно разобралась с Румынией
Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке группы Е состоялся поединок 2-го тура чемпионата Европы, в котором встретились сборные Бельгии и Румынии. Бельгийцы в первом туре неожиданно проиграли словакам, а румыны с крупным счетом нанесли поражение сборной Украины.

Встреча началась с неприятностей для румынской команды. Первая же акцентированная атака сборной Бельгии завершилась результативным ударом Тилеманса, которому ассистировал Лукаку. Номинальные гости попытались сразу сравнять результат и едва не достигли желаемого. Навес с левого фланга головой замкнул Дрегушин, и Кастельс из-под перекладины выбил мяч.

Getty Images/Global Images Ukraine

Но в дальнейшем «красные дьяволы» прочно завладели преимуществом. Атаки бельгийцев накатывались на штрафную сборную Румынии, и «цыплята» с трудом сдерживали натиск соперников. Удвоить преимущество своей команды мог Лукебакио, на удар которого среагировал Нице. Игра почти все время шла на половине поля румынской команды и, казалось, второе взятие их ворот – дело времени. Но до перерыва счет так и не изменился.

Бельгийцы порой действовали несколько академично. На левом фланге активными действиями выделялся Доку, который своими финтами вскружил голову оппонентам. Но Доку не раз передерживал мяч, что позволяло румынам ликвидировать угрозу. Не всегда правильные решения принимал и Лукебакио. В одном из эпизодов он вошел в правый угол штрафной сборной Румынии, но замешкался и упустил момент. Впоследствии Лукебакио за грубую игру получил желтую карточку, что не позволит ему сыграть в матче со сборной Украины.

Румыны активно начали вторую половину встречи и хорошую возможность упустил Михейле, который скоростной рывок завершил ударом выше ворот. Далее бельгийцы снова полностью завладели преимуществом и продолжили создавать опасные моменты. Дважды пробивал по воротам де Брюйне. Сначала Кевин обводящим ударом немного не попал в ворота, а затем надежно сыграл Нице. Бельгийцы таки отправили мяч в ворота соперников, но после проверки эпизода ВАР арбитр зафиксировал офсайд у Лукаку. Таким образом на этом чемпионате Европы арбитры уже не засчитали три (!) гола форварда.

Getty Images/Global Images Ukraine

У Лукаку вскоре был еще один голевой шанс, но он из пределов штрафной с разворота попал в голкипера. А затем румыны неожиданно едва не сравняли счет. Ман выскочил «на свидание» с Кастельсом и не сумел переиграть голкипера. Румыны вынуждены были больше атаковать, оголяя тылы. И «красные дьяволы», все же, сумели удвоить свое преимущество. Кастельс от своих ворот выбил мяч на половину поля соперников и футбольный снаряд долетел до штрафной, откуда де Брюйне нанес точный удар.

Победа, одержанная бельгийцами, максимально закрутила интригу в группе Е, ведь четыре команды набрали по три очка. В среду, 26 июня, сборная Бельгии встретится с национальной командой Украины, а Румыния сыграет со Словакией.

Чемпионат Европы. Группа Е. 2-й тур.

Бельгия – Румыния – 2:0

Голы: Тилеманс (2), де Брюйне (79)

Предупреждения: Лукебакио (35) – Банку (59), М.Марин (65)

Бельгия: Кастельс, Кастань, Вертонген, Фас, Теате (Дебаст, 77), де Брюйне, Тилеманс (Мангаля, 72), Онана, Лукебакио (Троссар, 56), Доку (Карраско, 72), Лукаку.

Румыния: Нице, Рациу (Сореску, 90), Буркэ, Дрегушин, Банку, Станчу, М.Марин (Олару, 68), Р.Марин, Ман, Дрегуш (Алибек, 81), Михейле (Хаджи, 68).

Арбитр: Шимон Марчиняк (Польша)

Стадион «Штадион Кельн» (Кельн, Германия)

БЕЛЬГИЯ – РУМЫНИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Тишура
Александр Тишура Sport.ua
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Комментарии 101
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introvert
Для нас це практично вирок. За різницею м`ячів ми на останньому місці, майже упевнений, що словаки з румунами в останньому турі скатають нічийку, тож в ЗУ лише один шлях до виходу в плей-оф: перемагати бельгійців. Єдина надія - це поставити власний автобус, як це зробили з нами румуни, і сподіватися на контратаки. Але в "тренерський геній Реброва" не вірю від слова зовсім.
Можете мінусувати.
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+8
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Stanislav Matusevych
Як і очікувалося, Бельгія виграла та не показала нічого надприродного. Можна зараз із ними грати. Тільки для цього потрібна щільність у захисті та швидкий пас для виходу з-під пресингу. Все те, чого з нашим топ-тренером у команди немає. А, скоріш за все, для виходу з групи потрібно буде перемагати. Адже румуни зі словаками цілком можуть скатати нічийку, яка виведе в 1/8 і тих, і інших. Коротше кажучи, потрібно вболівати одночасно за диво для наших і заодно за румунів. Якщо ті переможуть, Україна буде мати шанс вийти з групи навіть з 3 очками та жахливою різницею.
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+5
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Boodya
Нашій збірній буде дуже тяжко з бельгійцями.
Нашим потрібна тільки перемога, нашим потрібно буде зіграти так, як не грали вже дуже давно, а залишається нам, як вболівальникам тільки вірити.
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+5
Макс Максов
В нас сама цікава група по інтризі, а бельгійців не потрібно боятися! Наші з сильнішими командами краще грають... Другим номером, головне від оборони і в атаці шанси будуть!
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+4
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Boodya
Дуже потрібні Микола і Циганков на Бельгію, без них ніяк
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+4
CAHbI4
Яка інтрига ??  В нас стабільне 4-е місце. Чи хтось думає, що ми обіграємо таку Бельгію, як сьогодні ????... Не тіштеся, все вже зрозуміло.
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+4
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Boodya
Бельгійці будуть заряджені в матчі з нами це 100%
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+3
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Тарас Шія
Один все таки є позитив)що все залежить від нас!а не від когось!тільки перемога!
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+2
fifa2020
Румуни обігрують словак і вже не важлива наша гра з бельгійцями)
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+2
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Tka4enko_855
Залишилась дрібничка. Винести Бельгію вперед ногами)
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+2
bzzzzzz
Все бы было классно если б не нам пришлось с бельгийцами играть следующий матч
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+2
Alex Komnin
Як же можна було програти такому колгоспу. Румуни ще 20 років чекатимуть перемоги, якщо колись попадуть. Нема гравців, академій...й пропустити цілих 3.
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+1
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Первый Среди Равных
Такі емблеми, які тут зображені, цими збірними уже не використовуються.
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+1
Avaksi
Можно ставити на нічєєчку між словаками та румунами. Влаштовує обидві команди, незалежно від результату матчу Україна-Бельгія
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+1
Показать Скрыть 2 ответа
Harun Bakircioğlu
Теперь можно вылететь и с 4 очками, чего не было с 2012 года.
В Лиге Европы в 2022 году у всех было по 8 впервые в истории еврокубков.
Могем, умеем, практикуем..
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+1
OtsoCity
Якби Лунін дуже погано не зіграв з Румунією, та Шапаренко і Циганков не сховалися у роздягальні в першому матчі, вже були б в 1/8
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0
Андрій Зімич
У наступній грі румуни зі словаками зіграють у нічию... Як у 2004 зробили шведи з данцями.
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0
Тарас Шія
Якщо бути до кінця чесним!по грі і бажанню нашим немає що там робити далі!програти бляд. Румунам мертвим 3-0 ,а потім голи рахувати...уйо.ки...
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0
introvert
А могли б разом з Бельгією тепер потирати ручки перед останнім туром і ліниво розмірковувати, з якого місця вигідніше виходити в плей-оф - з першого чи з другого. Що вигідніше - рвати жили, чи зберігати сили? Але що ми, що бельгійці в першій грі з аутсайдерами відверто обка...лись. Ми - рідко, вони - швидко)
Блін, ніколи не забуду тієї ганьби.
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0
Показать Скрыть 2 ответа
Sunrise
По грі в атаці Бельгія зараз третя на турнірі після господарів та Іспанії.
Нам потрібен матч року в обороні і класні контри з якими у бельгійців проблема. І так, нам потрібна перемога.
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0
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