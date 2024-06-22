Максимальная интрига. Сборная Бельгии уверенно разобралась с Румынией

В поединке группы Е состоялся поединок 2-го тура чемпионата Европы, в котором встретились сборные Бельгии и Румынии. Бельгийцы в первом туре неожиданно проиграли словакам, а румыны с крупным счетом нанесли поражение сборной Украины.

Встреча началась с неприятностей для румынской команды. Первая же акцентированная атака сборной Бельгии завершилась результативным ударом Тилеманса, которому ассистировал Лукаку. Номинальные гости попытались сразу сравнять результат и едва не достигли желаемого. Навес с левого фланга головой замкнул Дрегушин, и Кастельс из-под перекладины выбил мяч.

Getty Images/Global Images Ukraine

Но в дальнейшем «красные дьяволы» прочно завладели преимуществом. Атаки бельгийцев накатывались на штрафную сборную Румынии, и «цыплята» с трудом сдерживали натиск соперников. Удвоить преимущество своей команды мог Лукебакио, на удар которого среагировал Нице. Игра почти все время шла на половине поля румынской команды и, казалось, второе взятие их ворот – дело времени. Но до перерыва счет так и не изменился.

Бельгийцы порой действовали несколько академично. На левом фланге активными действиями выделялся Доку, который своими финтами вскружил голову оппонентам. Но Доку не раз передерживал мяч, что позволяло румынам ликвидировать угрозу. Не всегда правильные решения принимал и Лукебакио. В одном из эпизодов он вошел в правый угол штрафной сборной Румынии, но замешкался и упустил момент. Впоследствии Лукебакио за грубую игру получил желтую карточку, что не позволит ему сыграть в матче со сборной Украины.

Румыны активно начали вторую половину встречи и хорошую возможность упустил Михейле, который скоростной рывок завершил ударом выше ворот. Далее бельгийцы снова полностью завладели преимуществом и продолжили создавать опасные моменты. Дважды пробивал по воротам де Брюйне. Сначала Кевин обводящим ударом немного не попал в ворота, а затем надежно сыграл Нице. Бельгийцы таки отправили мяч в ворота соперников, но после проверки эпизода ВАР арбитр зафиксировал офсайд у Лукаку. Таким образом на этом чемпионате Европы арбитры уже не засчитали три (!) гола форварда.

Getty Images/Global Images Ukraine

У Лукаку вскоре был еще один голевой шанс, но он из пределов штрафной с разворота попал в голкипера. А затем румыны неожиданно едва не сравняли счет. Ман выскочил «на свидание» с Кастельсом и не сумел переиграть голкипера. Румыны вынуждены были больше атаковать, оголяя тылы. И «красные дьяволы», все же, сумели удвоить свое преимущество. Кастельс от своих ворот выбил мяч на половину поля соперников и футбольный снаряд долетел до штрафной, откуда де Брюйне нанес точный удар.

Победа, одержанная бельгийцами, максимально закрутила интригу в группе Е, ведь четыре команды набрали по три очка. В среду, 26 июня, сборная Бельгии встретится с национальной командой Украины, а Румыния сыграет со Словакией.

Чемпионат Европы. Группа Е. 2-й тур.

Бельгия – Румыния – 2:0

Голы: Тилеманс (2), де Брюйне (79)

Предупреждения: Лукебакио (35) – Банку (59), М.Марин (65)

Бельгия: Кастельс, Кастань, Вертонген, Фас, Теате (Дебаст, 77), де Брюйне, Тилеманс (Мангаля, 72), Онана, Лукебакио (Троссар, 56), Доку (Карраско, 72), Лукаку.

Румыния: Нице, Рациу (Сореску, 90), Буркэ, Дрегушин, Банку, Станчу, М.Марин (Олару, 68), Р.Марин, Ман, Дрегуш (Алибек, 81), Михейле (Хаджи, 68).

Арбитр: Шимон Марчиняк (Польша)

Стадион «Штадион Кельн» (Кельн, Германия)

БЕЛЬГИЯ – РУМЫНИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА