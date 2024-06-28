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Евро
Швейцария
29.06.2024 19:00 - : -
Италия
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Чемпионат Европы
28 июня 2024, 23:07 | Обновлено 28 июня 2024, 23:08
61
0

Швейцария – Италия. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 1/8 финала чемпионата Европы-2024

28 июня 2024, 23:07 | Обновлено 28 июня 2024, 23:08
61
0
Швейцария – Италия. Текстовая трансляция матча

В субботу, 29-го июня, состоится поединок 1/8 финала чемпионата Европы-2024, в котором сразятся Швейцария и Италия. Матч пройдет в Берлине (Германия), на поле стадиона «Олимпийский стадион», начало в 19:00.

Уже через пару недель Евро-2024 завершится именно в столице Германии, а пока что мы просто начинаем в Берлине серию плей-офф. Швейцария таки вышла из группы с Венгрией, Шотландией и Германией со второго места, не проиграв при этом ни одной игры. Италия также была второй в квартете с Испанией, Хорватией и Албанией, но выглядела куда менее уверенно, чем предстоящие соперники. Битва географических соседей – кто-то точно досрочно покинет турнир.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Швейцария – Италия, за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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