В субботу, 29-го июня, состоится поединок 1/8 финала чемпионата Европы-2024, в котором сразятся Швейцария и Италия. Матч пройдет в Берлине (Германия), на поле стадиона «Олимпийский стадион», начало в 19:00.

Уже через пару недель Евро-2024 завершится именно в столице Германии, а пока что мы просто начинаем в Берлине серию плей-офф. Швейцария таки вышла из группы с Венгрией, Шотландией и Германией со второго места, не проиграв при этом ни одной игры. Италия также была второй в квартете с Испанией, Хорватией и Албанией, но выглядела куда менее уверенно, чем предстоящие соперники. Битва географических соседей – кто-то точно досрочно покинет турнир.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Швейцария – Италия, за которой можно следить в украинской версии сайта.