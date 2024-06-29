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Евро
Швейцария
29.06.2024 19:00 – FT 2 : 0
Италия
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Чемпионат Европы
29 июня 2024, 20:57 | Обновлено 29 июня 2024, 21:01
2613
20

Будет новый чемпион. Италия не сопротивлялась в 1/8 финала против Швейцарии

Команда Спаллетти не продемонстрировала ни игры, ни желания побеждать

29 июня 2024, 20:57 | Обновлено 29 июня 2024, 21:01
2613
20
Будет новый чемпион. Италия не сопротивлялась в 1/8 финала против Швейцарии
Getty Images/Global Images Ukraine

Отчет о матче ожидайте позже.

Чемпионат Европы-2024. 1/8 финала.

Швейцария – Италия - 2:0

Голы: Фройлер, 37, Варгас, 46

Предупреждения: Барелла, 35, Эль Шаарави, 45, Манчини, 57

Швейцария: Зоммер – Родригес, Аканджи, Шер – Эбишер (Штеффен, 90+2), Джака, Фройлер, Ридер (Стергиу, 71) – Ндойе (Сьерро, 77), Варгас (Цубер, 71) – Эмболо (Дуа, 77).

Италия: Доннарумма – Дармиан (Камбьязо, 75), Бастони, Манчини, Ди Лоренцо – Барелла (Ретеги, 64), Фаджоли (Фраттези, 86), Кристанте (Пеллегрини, 75) – Эль Шаарави (Дзакканьи, 46), Скамакка, Кьеза.

Арбитр: Шимон Марциняк (Плоцк, Польша).

Стадион: «Олимпийский стадион» (Берлин, Германия).

Удары (в створ): 16 (4) – 9 (1)
Угловые: 4 – 6
Оффсайды: 0 – 1.

ШВЕЙЦАРИЯ - ИТАЛИЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 22
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hater of haters
Напевно, найнудніша, найтошнотніша команда їде додому🙋
Швейцарія, можна сказати, без шансів обіграла. Макароні з хорватами відскочили, а тут щось не пішло. До побачення!
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+11
Harun Bakircioğlu
Сирожа, ты счас умрешь! Якин бросил эту итальянскую кикимору и летит в Гагры!
Кто будет говорить сенсанция, нет не сенсация. 
Кантоны не претендент на кубок, конечно, но как по мне в той же лиге топ-команд этого Евро. А вот Италия имени Спалетти любителя рашки вряд ли.
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+9
Кирилл Петечкин
Взагалі без шансів для макаронників. На останній хвилині проти хорватів заскочили в плей-офф, але зараз просто ногами вперед їх винесли, все по грі. Швейцарці ще англійців ви*буть, або словаків, якщо англійці їх не подужають 
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+7
255547
Тут все закономерно и добавить нечего, нынешняя сборная Швейцарии на несколько порядков лучше, нынешней Италии 
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+7
tired
Якщо англійці пройдуть словаків (цілком ймовірно), то я не впевнений що вони зможуть перемогти ТАКУ Швейцарію. Просто браво!!!
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+6
fifa2020
Нам потрібний в збірну попередній тренер швейцарців - Петкович, який вибудував стиль швейцарцям і тепер вони на класі грають! 
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+5
Показать Скрыть 1 ответ
vbrjkf
Жалко хорватів. Макаронники сьогодні показали, чого вони варті. 
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+4
Микола Унгурян
Ось і перша сенсація плей-офф
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+1
Показать Скрыть 2 ответа
Умник
Ого поздравляю швейцар
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0
Владислав Антонов
Переграли і знищили. Чекаю півфінал Євро Швейцарія-Австрія.
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0
Андрій Зімич
Макарони накрились сирною пастою...
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0
Palmeiras
Аглійці кажуть : Гуд
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0
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FootFun1
Василенка, безмозглая ты дура, покажись, ты же писала что Италия пройдет Швейцарию
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-2
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