Будет новый чемпион. Италия не сопротивлялась в 1/8 финала против Швейцарии
Команда Спаллетти не продемонстрировала ни игры, ни желания побеждать
Отчет о матче ожидайте позже.
Чемпионат Европы-2024. 1/8 финала.
Швейцария – Италия - 2:0
Голы: Фройлер, 37, Варгас, 46
Предупреждения: Барелла, 35, Эль Шаарави, 45, Манчини, 57
Швейцария: Зоммер – Родригес, Аканджи, Шер – Эбишер (Штеффен, 90+2), Джака, Фройлер, Ридер (Стергиу, 71) – Ндойе (Сьерро, 77), Варгас (Цубер, 71) – Эмболо (Дуа, 77).
Италия: Доннарумма – Дармиан (Камбьязо, 75), Бастони, Манчини, Ди Лоренцо – Барелла (Ретеги, 64), Фаджоли (Фраттези, 86), Кристанте (Пеллегрини, 75) – Эль Шаарави (Дзакканьи, 46), Скамакка, Кьеза.
Арбитр: Шимон Марциняк (Плоцк, Польша).
Стадион: «Олимпийский стадион» (Берлин, Германия).
Удары (в створ): 16 (4) – 9 (1)
Угловые: 4 – 6
Оффсайды: 0 – 1.
ШВЕЙЦАРИЯ - ИТАЛИЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Температура: 30°C
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Швейцарія, можна сказати, без шансів обіграла. Макароні з хорватами відскочили, а тут щось не пішло. До побачення!
Кто будет говорить сенсанция, нет не сенсация.
Кантоны не претендент на кубок, конечно, но как по мне в той же лиге топ-команд этого Евро. А вот Италия имени Спалетти любителя рашки вряд ли.