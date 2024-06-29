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  4. Швейцария – Италия – 2:0. Чемпионы проиграли. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Европы
29 июня 2024, 19:01 | Обновлено 29 июня 2024, 21:12
6042
0

Швейцария – Италия – 2:0. Чемпионы проиграли. Видео голов и обзор матча

Смотрите лучшие моменты матча 1/8 финала Евро-2024

29 июня 2024, 19:01 | Обновлено 29 июня 2024, 21:12
6042
0
Швейцария – Италия – 2:0. Чемпионы проиграли. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 29 июня, в 19:00 прошел матч 1/8 финала чемпионата Европы 2024 между сборными Швейцарии и Италии. Команды играли на Олимпийском стадионе в Берлине.

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Швейцария забила чемпионам Европы два безответных гола и в 1/4 финала сразится с Англией или Словакией, которые сыграют в воскресенье.

Чемпионат Европы-2024. 1/8 финала.

Швейцария – Италия – 2:0
Гол: Фройлер (37), Варгас (46)

Гол Фройлера

Гол Варгаса

(новость обновляется)

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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