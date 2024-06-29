Чемпионат Европы29 июня 2024, 19:01 | Обновлено 29 июня 2024, 21:12
6042
0
Швейцария – Италия – 2:0. Чемпионы проиграли. Видео голов и обзор матча
Смотрите лучшие моменты матча 1/8 финала Евро-2024
29 июня 2024, 19:01 | Обновлено 29 июня 2024, 21:12
6042
0
В субботу, 29 июня, в 19:00 прошел матч 1/8 финала чемпионата Европы 2024 между сборными Швейцарии и Италии. Команды играли на Олимпийском стадионе в Берлине.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Швейцария забила чемпионам Европы два безответных гола и в 1/4 финала сразится с Англией или Словакией, которые сыграют в воскресенье.
Чемпионат Европы-2024. 1/8 финала.
Швейцария – Италия – 2:0
Гол: Фройлер (37), Варгас (46)
Гол Фройлера
Гол Варгаса
(новость обновляется)
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 29 июня 2024, 19:47 3
Украинцем заинтересовался туринский «Ювентус»
Бокс | 29 июня 2024, 03:01 0
«Железный Майк» высоко оценил Эвандера Холифилда
Футбол | 29.06.2024, 18:39
Бокс | 29.06.2024, 00:13
Футбол | 29.06.2024, 09:10
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
28.06.2024, 12:26 46
29.06.2024, 07:11 6
28.06.2024, 19:11 15
27.06.2024, 20:10 12
28.06.2024, 12:11 15
27.06.2024, 18:44 2
28.06.2024, 07:01 7
27.06.2024, 20:54 16