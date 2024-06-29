В субботу, 29 июня, в 19:00 прошел матч 1/8 финала чемпионата Европы 2024 между сборными Швейцарии и Италии. Команды играли на Олимпийском стадионе в Берлине.

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Швейцария забила чемпионам Европы два безответных гола и в 1/4 финала сразится с Англией или Словакией, которые сыграют в воскресенье.

Чемпионат Европы-2024. 1/8 финала.

Швейцария – Италия – 2:0

Гол: Фройлер (37), Варгас (46)

Гол Фройлера

Гол Варгаса

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