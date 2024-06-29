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Евро
Швейцария
29.06.2024 19:00 – FT 2 : 0
Италия
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29 июня 2024, 22:17 | Обновлено 29 июня 2024, 22:22
1262
4

СПАЛЛЕТТИ: «Это не такой уж скандальный результат, как его преподносят»

Главный тренер сборной Италии взял всю вину за вылет с Евро-2024 на себя

29 июня 2024, 22:17 | Обновлено 29 июня 2024, 22:22
1262
4
СПАЛЛЕТТИ: «Это не такой уж скандальный результат, как его преподносят»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лучано Спаллетти

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти прокомментировал проигрыш в 1/8 финала Евро-2024 против сборной Швейцарии (0:2).

«Я несу ответственность за то, что произошло: я отобрал команду. Это часть процесса, в ходе которого я узнаю игроков. Я недоволен тем, как мы сыграли сегодня. Я недоволен игрой против Испании. Отчасти я был доволен двумя другими играми. Я дал игрокам отдых и изменил команду, в то время как в предыдущей игре я винил себя за то, что не сделал достаточно изменений, потому что мы должны были сохранять высокую интенсивность.

У всех других тренеров было по 20 матчей за плечами перед этим Евро, у меня – всего десять, и мы постоянно находились под огнем – «вы должны победить, вы должны победить». Возможно, мне нужно лучше узнать свою команду, чтобы лучше ее построить. Кроме того, у нас были травмированы несколько игроков, на которых я рассчитывал.

С точки зрения интенсивности, мы были ниже своих возможностей, и Швейцария выиграла заслужено. Будущее сборной Италии сейчас сводится к тому, чтобы сделать сложный выбор: нам нужно больше физики. У нас есть качество, но когда ты теряешь интенсивность на протяжении 90 минут, вполне естественно, что ты думаешь, что нужно что-то изменить и привнести больше энергии.

Это не такой уж скандальный результат, как его преподносят. Мы прошли через сложную группу. Но мы не увидели команду с характером в плане фундаментальных принципов. И это то, что мы извлекли из этого опыта на Евро-2024.

Я думаю, что команда была робкой с точки зрения интенсивности игры. Мы не смогли поддерживать высокий уровень интенсивности. Когда ты не можешь отвоевать мяч, учитывая, что у нас не так много скорости на задней линии, мы должны были дать им пространство на поле. Временами мы отвоевывали мяч, но не очень хорошо его держали.

Я решил выбрать схему с одним нападающим, а затем перешел на схему 4-3-2-1, но мы не увидели того качества, которое нужно демонстрировать, кроме первой игры и немного во втором тайме против Хорватии. Когда мы вынуждены играть в высоком темпе, мы не можем показать то качество, которым обладаем.

Мы должны что-то изменить, таков футбольный вердикт, и мы будем вынуждены это сделать. Никого не обвиняю, потому что ответственность лежит на мне: она никогда не ложится на игроков. Но я не боюсь. На меня давят с первого дня, но я очень спокойно отношусь к попыткам соревноваться на этом уровне», – сказал Спаллетти.

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сборная Италии по футболу сборная Швейцарии по футболу Евро-2024 Швейцария - Италия Лучано Спаллетти пресс-конференция
Владимир Клепач Источник: УЕФА
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Виктор Войцеховский
Рождённый ползать летать не сможет. 
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slavarost
Кантони з'їли макарони 
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0
Leonid Bubelo
Італія не повинна була з групи виходити під час кваліфікації коли суддя проігнорував чистий пенальті на останній хвилині, а потім розповідали що вони більш заслужили, а наразі прилетів бумеранг. Так що пі@дюлиною від Швейцарії задоволен!
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mastorent
гоу хом макароны
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