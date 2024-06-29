В субботу, 29 июня, в Берлине на стадионе «Олимпиаштадион» состоится матч 1/8 финала чемпионата Европы-2024 по футболу, в котором сыграют национальные сборные Швейцарии и Италии. Стартовый свисток польского рефери Шимона Марциняка из Плоцка прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Швейцария



Сборная Швейцарии сумела пробиться в плей-офф крупного международного форума, что само по себе для нее новостью уже не является. Как начиная с Евро-2016 «нати» вернулись в финальные раунды, так непременно проходят групповой этап. А вот дальше – это уже от случая к случаю. Чаще всего в 1/8 финала и вылетают, что не мудрено, так как в соперниках то Испания, то Португалия, то Англия, то, как сейчас, Италия. Был позитивный опыт на прошлом чемпионате Европы против Франции, но в целом турнирная сетка швейцарцев не щадит вовсе.

В группе они играли против Венгрии, Шотландии и сборной хозяев турнира. С последними откровенно повезло встретиться именно в последнем туре, так как тогда у Германии уже начали проявляться очевидные проблемы в игровом тонусе, да и сами футболисты Мурата Якына набрали необходимые обороты. В итоге – 1:1, суммарно добытых пять очков, квартет A пройден без поражений. А мог и вовсе завершиться для «нати» на первом месте, и тогда бы про «проклятие» сложных соперников в плей-офф мы бы не говорили.

Швейцарцы на этот турнир не приготовили чего-то этакого, чтобы удивить соперников. Играют они достаточно обыденно, как для себя, по известным тактическим рисункам, однако так совпали звезды, что каждый из игроков команды Якына находится в оптимальной форме. Даже возрастные Янн Зоммер, Фабиан Шер, Рикардо Родригес, Ремо Фройлер или Джердан Шакири, для которых это Евро вполне может стать последним в международной карьере. Но уже им на замену подтягиваются Дан Ндое, Ноа Окафор, Фабиан Ридер и прочие, поэтому будущее у сборной Швейцарии точно есть.

Италия



И если мы говорим, что будущее есть у швейцарцев, то у национальной команды Италии оно есть и подавно, так как из соседствующих между собой стран банально больше по площади и населению именно та, которая находится на Апеннинском полуострове. Но времена у действующий обладателей кубка Анри Делоне сейчас не наилучшие, что красноречиво продемонстрировал групповой этап.

Многие справедливо отметят – «Скуадра Адзурра» была в тяжелой «южной» группе B с Испанией, Хорватией и Албанией, поэтому второе место – вполне неплохой результат. На бумаге – очевидно, что так оно и есть, так как та же команда Златко Далича с третьего места и с двумя набранными очками так и не попала в плей-офф. Но мы все видели, насколько тяжелыми были эти три матча для футболистов Лучано Спаллетти, и сыграли они на своем уровне на текущем турнире, наверное, не более получаса за этот период.

Вокруг сборной Италии традиционно много разговоров, но на этот раз очень мало толку. Никто даже из наиболее известных журналистов страны не знал, по какой схеме команда будет играть решающий матч группы против Хорватии (1:1), и если кто-то думает, что за эти дни что-то в этом плане изменилось, то спешим разочаровать. Тогда были три центральных защитника, сейчас же говорят, что будет вновь линия из четырех, но без дисквалифицированного Калафиори этот вариант не выглядит таким уж надежным. А Риккардо бы точно помог, так как у команды соперников в составе аж три его одноклубника.

История встреч



Футбольные пути Швейцарии и Италии ранее пересекались 16 раз в рамках квалификаций и основных раундов чемпионатов мира и Европы. Наблюдается перевес по количеству побед в пользу Италии – 6 успешных игр против 3 у Швейцарии и еще 7 встреч завершились вничью. Разница голов 14:24.

Последний раз соперники встречались в ноябре 2021 года. Гол Джованни Ди Лоренцо, незабитый пенальти Жоржиньо и точный удар Сильвана Видмера обусловили ничью в Риме на «Стадио Олимпико» 1:1 в отборе на чемпионат мира-2022.

Фемида



Главным арбитром предстоящей игры станет 43-летний поляк Шимон Марциняк, который на своем счету имеет один матч в финальной части текущего турнира, 3 игры на Евро-2016, 2 – на чемпионате мира-2018 и 3 на мундиале-2022. Боковыми рефери станут Томаш Листкевич и Адам Купсик, а резервным арбитром отработает Факундо Тельо (Аргентина). На матче будет присутствовать система VAR во главе с Томашом Квятковски, которому будет помогать Бартош Франковски (оба — Польша) и Бастиан Данкерт (Германия). У Марциняка есть опыт проведения матча с участием Швейцарии – 1 победа, тогда как и с Италией он пересекался дважды – 1 ничья, 1 поражение.

Ориентировочные составы



Швейцария: Зоммер – Родригес, Аканджи, Шер – Ебишер, Фройлер, Джака, Стергиу – Ндое, Варгас – Эмболо.

Италия: Доннарумма – Дармиан, Бастони, Манчини, Ди Лоренцо – Кристанте, Фаджоли, Барелла – Эль Шаарави, Скамакка, Кьеза.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, что вероятность ничьей в основное время в этой паре крайне высока.

Прогноз Sport.ua Швейцария Италия Обе забьют и Овертайм: да.

29 июня, суббота