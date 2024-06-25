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Евро
Нидерланды
25.06.2024 19:00 - : -
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Нидерланды
25 июня 2024, 02:55 | Обновлено 25 июня 2024, 02:56
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0

Нидерланды – Австрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы

На всякий случай, лучше болеть против австрийцев

25 июня 2024, 02:55 | Обновлено 25 июня 2024, 02:56
61
0
Нидерланды – Австрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 25 июня, в Берлине на стадионе «Олимпиаштадион» состоится матч третьего тура в рамках квартета D чемпионата Европы-2024 по футболу, в котором сыграют национальные сборные Нидерландов и Австрии. Стартовый свисток словацкого рефери Ивана Кружляка прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Нидерланды


Команда Рональда Кумана с большими трудностями, но все-таки продвигается вперед в достаточно непростой группе. Несколько дней назад Нидерланды противостояли Франции без Килиана Мбаппе в составе соперников, и хотя тот матч нейтральные болельщики предпочитают и вовсе не вспоминать из-за чрезвычайно скучного футбола, «оранье» остались довольны результатом (0:0), хотя и претендовали на победу с отмененным в полном соответствии с правилами забитым мячом в ворота соперников.

Вместе с победой над Польшей в первом туре (2:1), этот результат дает нидерландцам суммарно четыре очка, что вроде бы и достаточно, однако конкуренты в лице Франции имеют столько же баллов, а преследователи в лице сборной Австрии – всего на один меньше. Польша уже точно останется на последнем месте, поэтому рискует просто стать тренировочной фишкой для Франции в заключительном туре.

И это – очень плохая новость для Нидерландов, так как против «Les Bleus» у них идет заочная конкуренция в борьбе за первую строчку. Очевидно, только в том случае, если команда Кумана не проиграет Австрии, которой тогда придется надеяться на «польское чудо». Как минимум, «оранье» должны набрать в последнем туре не меньше очков, чем Франция. Как максимум, нидерландцы должны сохранить или увеличить разницу забитых и пропущенных мячей, так как тут у них с французами равенство и лишь по количеству забитых коллектив Кумана вырывается вперед. Звучит не так уж и бесперспективно.

Австрия


Команду Ральфа Рангника перед началом Евро-2024 легко можно было увидеть во главе списка претендентов на звание главной сенсации турнира. Оно и не удивительно – у Австрии нет настолько много громких фамилий, как у соседней Швейцарии, но банально эта сборная играет стабильнее в последнее время. Еще и тренер, в отличии от неудачного опыта работы в «Манчестер Юнайтед», прекрасно чувствует коллектив и даже отказался от места в мюнхенской «Баварии».

По большому счету, Австрия выданные ей авансы полностью оправдывает. Первый матч против Франции был неудачным только лишь по счету – поражение (0:1), а вот Польшу во втором туре досрочно отправила домой именно «Das Team» (3:1). В итоге, перед последним туром место, на котором окажется команда Рангника по его окончанию, зависит от нее – есть вариант даже с первой строчкой, но тут также придется надеяться на то самое «польское» чудо и самим при этом не сплоховать.

В то же самое время, потенциальная победа или ничья Австрии рискует здорово навредить сборной Украины. «Das Team» уже сейчас возглавляет виртуальную таблицу среди третьих мест с разницей голов +1, а если победит, то в этот рейтинг опустятся Нидерланды с четырьмя баллами, тогда как ничья доведет до аналогичного значения этот показатель у самой команды Рангника. Ни тот, ни другой вариант нам не выгоден, поэтому финиш на минорной ноте в исполнении Австрии – хороший для Украины вариант, вне зависимости от симпатий.

История встреч


Футбольные пути Нидерландов и Австрии ранее пересекались 8 раз в рамках квалификаций и основных раундов чемпионатов мира и Европы. Наблюдается перевес по количеству побед в пользу Нидерландов – 4 успешных игры против 2 у Австрии и еще две встречи завершились вничью. Разница голов 17:8.

Последний раз соперники встречались в июне 2021 года. Голы Мемфиса Депая (пенальти) и Дензела Думфриса обусловили победу Нидерландов в Амстердаме на «Йохан Кройф Арене» 2:0 на Евро-2020.

Фемида


Главным арбитром предстоящей игры станет 40-летний словак Иван Кружляк, который на своем счету имеет уже имеет 1 матч в финальной части Евро-2024. Боковыми рефери станут Бранислав Ханцко и Ян Позор, а резервным арбитром отработает Ирфан Пельто из Боснии и Герцеговины. На матче будет присутствовать система VAR во главе с Марко Фритцом, которому будет помогать Кристиан Дингерт (оба – Германия) и Нейц Кайзатович (Словения). У Кружляка нет опыта проведения матча с участием Нидерландов, тогда как с Австрией он пересекался 2 раза – 1 победа и 1 поражение.

Ориентировочные составы


Нидерланды: Вербрюгген – Аке, Ван Дейк, де Врей, Думфрис – Схутен, Рейндерс – Гакпо, Симонс, Фримпонг – Депай.

Австрия: Пентц – Линхарт, Дансо, Пош – Лаймер, Зайвальд – Забитцер, Буамгартнер, Виммер – Грегорич.

Прогноз на противостояние


Мы считаем, что хозяева оставят три очка за собой, но окажутся в итоге вторыми в группе.

Прогноз Sport.ua
Нидерланды
25 июня 2024 -
19:00
Австрия
Фора. Австрия (+1.5)

25 июня, вторник

Нидерланды – Австрия
Берлин. «Олимпиаштадион». 19:00
Прямая ТВ-трансляция – видеосервис Megogo и Суспильне
НИДЕРЛАНДЫ – АВСТРИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбитр: Иван Кружляк (Словакия)
Прогноз Sport.ua — 2:1
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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