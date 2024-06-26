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Евро
Нидерланды
25.06.2024 19:00 – FT 2 : 3
Австрия
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26 июня 2024, 03:46 | Обновлено 26 июня 2024, 04:26
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РАНГНИК: «Это невероятно – выиграть группу, которая была самой сложной»

Главный тренер сборной Австрии прокомментировал победу над Нидерландами

26 июня 2024, 03:46 | Обновлено 26 июня 2024, 04:26
460
0
РАНГНИК: «Это невероятно – выиграть группу, которая была самой сложной»
УЕФА. Ральф Рангник

25 июня в Берлине прошел матч 3-го тура группы D Евро-2024 между командами Нидерландов и Австрии (2:3).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник прокомментировал победу:

«Это невероятно – выиграть группу, которая была самой сложной, если судить по рейтингу УЕФА. Мы начали с неудачного автогола в матче с Францией, но справились со всем давлением, которое оказывалось на нас в связи с необходимостью победить Польшу. И стать в итоге победителем группы - это нечто особенное.

Думаю, мы в конечном итоге заслужили победу. В целом у нас была большая воля к победе и невероятная отдача на поле. Ее можно было почувствовать на каждом этапе игры – в том, как мы реагировали на пропущенные голы и что не прогибались, а оставались верными своему стилю и постоянно искали свои шансы, идя в атаку.

Над нужно продолжать делать то же самое. Эта игра показала нам, какие альтернативы у нас есть, когда игроки, которых считают незаменимыми, не входят в стартовый состав. Когда смотришь на игру игроков стартового состава, перед ними надо снять шляпу».

Защитник сборной Австрии Александер Прасс:

«Это была игра со взлетами и падениями. Есть много смешанных чувств. В конце концов, это просто невероятно. Это действительно крутое чувство - выиграть матч и финишировать первыми в группы.

Здорово, когда можно начать матч так, как я. Сразу получить несколько положительных моментов – это хорошо, но затем быть непосредственно вовлеченным в гол – это фантастика. Конечно, это здорово, это дает хорошее чувство. Я думаю, что эта команда очень сплочена, и мы сегодня были невероятными.

Мы верим, что способны на все. Мы знаем, насколько хорошими мы можем быть. Мы знаем, какими качествами мы обладаем. Нам не нужно ни от кого прятаться. Это то, что мы говорили перед турниром. Конечно, мало кто верил, что мы возглавим группу, но в глубине души мы верили и это сделали».

Полузащитник сборной Австрии Романо Шмид:

«Это была невероятная игра. Была высокая интенсивность, которую мы создали благодаря свежим игрокам, которые были в стартовом составе. Невероятно, я просто нереально горжусь этим.

Мы много показали сегодня. Вы не должны забывать, насколько хороша команда. Соперники вернулись в матч, сумели сделать счет 1:1, а затем 2:2, Мы забили еще один гол и победили. Каждый, кто сегодня был на поле, заслуживает большой похвалы.

Первое место в группе? Это невероятно. Мои товарищи по команде «Вердер» смеялись надо мной, когда я говорил им, что мы можем занять первое место в нашей группе. Теперь это случилось, и это невероятно. Главный тренер только что сказал, что это тот случай, когда турнир только начинается. Впереди матчи плей-офф. Мы все мечтали о таких играх в детстве. Надо выиграть один матч, и мы продолжаем».

События матча

80’
ГОЛ ! Мяч забил Марсель Забитцер (Австрия).
75’
ГОЛ ! Мяч забил Мемфис Депай (Нидерланды).
59’
ГОЛ ! Мяч забил Романо Шмид (Австрия).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Коди Гакпо (Нидерланды).
6’
ГОЛ ! Автогол забил Дониелл Мален (Нидерланды).
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Николай Степанюк Источник: УЕФА
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