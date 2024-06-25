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25.06.2024 19:00 - : -
Австрия
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Нидерланды
25 июня 2024, 01:35 |
18
0

Нидерланды – Австрия. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 3-го тура группового этапа чемпионата Европы-2024

25 июня 2024, 01:35 |
18
0
Нидерланды – Австрия. Текстовая трансляция матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 25-го июня, состоится поединок 3-го тура группового этапа чемпионата Европы-2024 в рамках группы D, в котором сразятся Нидерланды и Австрия. Матч пройдет в Берлине (Германия), на поле стадиона «Олимпийский стадион», начало в 19:00.

В этой группе все ясно с командой на последней строчке турнирной таблицы, Польшей, и совершенно ничего не ясно относительно судьбы трех других сборных. Скорее всего, Франция обыграет в последнем туре поляков и, возможно, заберет себе первую строчку с необходимым перевесом по статистике над Нидерландами. А вот где финишируют сами футболисты Рональда Кумана – большой вопрос. Австрия уже выполнила задачу минимум, а сейчас может и на большее замахнуться. Фанатам сборной Украины, что интересно, поражение «оранье» в перспективе не выгодно.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Нидерланды – Австрия, за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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