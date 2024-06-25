Во вторник, 25-го июня, состоится поединок 3-го тура группового этапа чемпионата Европы-2024 в рамках группы D, в котором сразятся Нидерланды и Австрия. Матч пройдет в Берлине (Германия), на поле стадиона «Олимпийский стадион», начало в 19:00.

В этой группе все ясно с командой на последней строчке турнирной таблицы, Польшей, и совершенно ничего не ясно относительно судьбы трех других сборных. Скорее всего, Франция обыграет в последнем туре поляков и, возможно, заберет себе первую строчку с необходимым перевесом по статистике над Нидерландами. А вот где финишируют сами футболисты Рональда Кумана – большой вопрос. Австрия уже выполнила задачу минимум, а сейчас может и на большее замахнуться. Фанатам сборной Украины, что интересно, поражение «оранье» в перспективе не выгодно.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Нидерланды – Австрия, за которой можно следить в украинской версии сайта.