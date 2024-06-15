В воскресенье, 16 июня, состоится поединок группы С чемпионата Европы, в котором встретятся сборные Словении и Дании. Матч пройдет в Штутгарте на стадионе «Арена Штутгарт», игра начнется в 19:00 по киевскому времени.

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Сборная Словении всего второй раз принимает участие в финальной части чемпионата Европы. Первый выход словенцев на Евро состоялся в 2000-м году, и тогда они не смогли преодолеть групповой этап. У сборной Дании есть яркие страницы в истории выступления на Евро. «Красно-белые» выигрывали континентальное первенство в 1992 году, а на прошлом чемпионате Европы дошли до 1/2 финала. Команды ранее провели шесть очных дуэлей, и словенцы еще ни разу не обыгрывали датчан. Сборная Дании одержала пять побед, а еще один поединок завершился вничью. Соперники встречались в отборочном турнире Евро-2024. В Любляне поединок завершился со счетом 1:1, а на своем поле датчане обыграли Словению – 2:1.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Словения – Дания, за которой можно следить в украинской версии сайта.