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Евро
Словения
16.06.2024 19:00 - : -
Дания
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Чемпионат Европы
15 июня 2024, 23:26 | Обновлено 15 июня 2024, 23:33
94
0

Словения – Дания. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка группы С Евро-2024

15 июня 2024, 23:26 | Обновлено 15 июня 2024, 23:33
94
0
Словения – Дания. Текстовая трансляция матча

В воскресенье, 16 июня, состоится поединок группы С чемпионата Европы, в котором встретятся сборные Словении и Дании. Матч пройдет в Штутгарте на стадионе «Арена Штутгарт», игра начнется в 19:00 по киевскому времени.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Сборная Словении всего второй раз принимает участие в финальной части чемпионата Европы. Первый выход словенцев на Евро состоялся в 2000-м году, и тогда они не смогли преодолеть групповой этап. У сборной Дании есть яркие страницы в истории выступления на Евро. «Красно-белые» выигрывали континентальное первенство в 1992 году, а на прошлом чемпионате Европы дошли до 1/2 финала. Команды ранее провели шесть очных дуэлей, и словенцы еще ни разу не обыгрывали датчан. Сборная Дании одержала пять побед, а еще один поединок завершился вничью. Соперники встречались в отборочном турнире Евро-2024. В Любляне поединок завершился со счетом 1:1, а на своем поле датчане обыграли Словению – 2:1.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Словения – Дания, за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Александр Тишура
Александр Тишура Sport.ua
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