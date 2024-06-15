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Евро
Словения
16.06.2024 19:00 - : -
Дания
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Чемпионат Европы
15 июня 2024, 15:06 |
164
0

Словения – Дания. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы

Команды в отборе играли в одной группе, набрали равное количество очков и выяснят отношения на Евро

15 июня 2024, 15:06 |
164
0
Словения – Дания. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы

В воскресенье, 16 июня, состоится поединок 1 тура группового этапа Евро-2024 в группе C, в котором будут играть национальные сборные Словении и Дании. Игра пройдет в Штутгарте (Германия) на поле «Арены Штутгарт, начало – в 19:00 по Киеву.

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Словения

Данный чемпионат Европы станет для словенцев только вторым в их истории. Впервые они играли на Евро-2000 и не сумели выйти из группы, заняв четвертое место (хотя проиграли только раз, дважды сыграв вничью, а в матче с Югославией не сумели удержать победу, выигрывая 3:0). Также в памяти украинских болельщиков еще, пожалуй, не стерся с памяти плей-офф отбора к Евро-2016, в котором подопечные тогда Сречко Катанеца, который, кстати, был тренером и на вышеупомянутом ЧЕ-2000, противостояли сборной Украины и в итоге остались ни с чем, проиграв во Львове 0:2 и сыграв вничью 1:1 дома (думаю, все мы помним тот забег с перемотанной головой через полполя Артема Кравца в конце матча и пас на пустые ворота Ярмоленко).

В отборе на Евро-2024 Словения играла в одной группе вместе с... Данией. Именно им «парни» (такое прозвище имеет словенская команда) в итоге уступила первое место в группе по дополнительным показателям, хотя и набрала одинаковое количество очков. А вот с Финляндией, Казахстаном, Сан-Марино и Северной Ирландией проблем практически не было, поскольку в этих матчах были одержаны семь побед при одном поражении финнам.

Товарищеские матчи, которые играла команда в рамках подготовки к Евро, стали по результатам успешными – на фоне побед над Португалией, США и Арменией даже ничья с Мальтой вряд ли воспринялась как нечто критическое. Последний календарный матч перед Евро был как раз с армянами, в нем зафиксирована победа словенцев со счетом 2:1.

На Евро будет выступать наш старый знакомый по киевскому «Динамо» Беньямин Вербич, который сейчас выступает за «Панатинаикос», также в глаза бросаются звездные Ян Облак и Йосип Иличич.

Дания

А вот для Дании этот турнир станет десятым Евро.

Как уже упоминалось выше, она играла в одной группе со Словенией и опередила ее в итоговой таблице за счет личных встреч (победа 2:1 и ничья 1:1). Правда, вряд ли снова выйдет поделить в группе первое-второе место с ними, ведь Сербия и Англия будут явно против.

Кстати, с англичанами Дания играла на предыдущем Евро в полуфинале и именно им уступила место в решающем поединке. Тогда, казалось, вся Европа болела за Данию, и вовсе не из-за неприязни к англичанам, а из-за ситуации с Кристаном Эриксеном, который в стартовом матче против Финляндии пережил остановку сердца прямо на футбольном поле.

Тогда и автор этих строк, и, пожалуй, почти все болельщики считали, что карьере знаменитого датского полузащитника пришел конец. Но он с кардиостимулятором сначала поиграл за «Брентфорд», а затем подписал контракт с «Манчестер Юнайтед» и вот снова выйдет на поле на чемпионате Европы, посрамив скептиков. Но это тот случай, когда хорошо, что ожидания не сбываются.

Готовясь к Евро, Дания в товарищеских матчах победила Швецию со счетом 2:1 и Норвегию со счетом 3:1.

Статистика встреч

Как сообщает официальный сайт УЕФА, команды между собой встречались шесть раз. Словения только раз сумела сыграть вничью, проиграв все остальные матчи, разница мячей – 3-14.

Прогноз

За счет опыта и высшего класса игроков Дания должна уверенно брать свои три очка, чтобы иметь меньше проблем с выходом из группы, ведь в матчах против Сербии и Англии будет сложнее.

Ориентировочные составы:

Словения: Облак – Карничник, Брекало, Бийол, Янжа – Гнезда-Черин – Шпорар, Хорват, Куртич, Млакар – Шешко

Дания: Шмейхель – Р. Кристенсен, Андерсен, Вестергор, Кристиансен – Хейбьерг, Йенсен – Юльман, Дамсгор, Эриксен – Дольберг

16 июня, воскресенье

Словения – Дания
Штутгарт. «Арена Штутгарт». 19:00
ТВ-трансляция на на Суспильном и платформе Megogo
Арбитр: Сандро Шерер (Швейцария)
СЛОВЕНИЯ – ДАНИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Прогноз Sport.ua — 0:2
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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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