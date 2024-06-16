Помог рикошет. Сборная Словении вырвала ничью у Дании
Команды обменялись голами
В поединке группы С чемпионата Европы встретились сборные Словении и Дании.
Отчет о матче ожидайте позже.
Чемпионат Европы Группа С. 1-й тур.
Словения – Дания – 1:1
Голы: Янжа (77) – Эриксен (17)
Предупреждения: Стоянович (54), Целар (85) – Юльманн (49)
Словения: Облак, Янжа, Бийол, Дркушич, Карничник, Млакар (Целар, 75), Элшник (Станкович, 75), Черин, Стоянович (Вербич, 67), Шешко (Куртич, 94), Шпорар (Брекало, 94)
Дания: Шмейхель, Вестергор, Й.Андерсен, А.Кристенсен, Кристиансен (Меле, 79), Хейбьерг (Нергор, 84), Юльманн (Дилейни, 89), Бах, Эриксен, Хэйлунн (Поульсен, 83), Винн (Дольберг, 83)
Арбитр: Сандро Шерер (Швейцария)
Стадион «Арена Штутгарт» (Штутгарт, Германия)
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