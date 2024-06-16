Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Помог рикошет. Сборная Словении вырвала ничью у Дании
Евро
Словения
16.06.2024 19:00 – FT 1 : 1
Дания
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат Европы
16 июня 2024, 20:53 | Обновлено 16 июня 2024, 21:35
691
3

Помог рикошет. Сборная Словении вырвала ничью у Дании

Команды обменялись голами

16 июня 2024, 20:53 | Обновлено 16 июня 2024, 21:35
691
3
Помог рикошет. Сборная Словении вырвала ничью у Дании
Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке группы С чемпионата Европы встретились сборные Словении и Дании.

Отчет о матче ожидайте позже.

Чемпионат Европы Группа С. 1-й тур.

Словения – Дания – 1:1

Голы: Янжа (77) – Эриксен (17)

Предупреждения: Стоянович (54), Целар (85) – Юльманн (49)

Словения: Облак, Янжа, Бийол, Дркушич, Карничник, Млакар (Целар, 75), Элшник (Станкович, 75), Черин, Стоянович (Вербич, 67), Шешко (Куртич, 94), Шпорар (Брекало, 94)

Дания: Шмейхель, Вестергор, Й.Андерсен, А.Кристенсен, Кристиансен (Меле, 79), Хейбьерг (Нергор, 84), Юльманн (Дилейни, 89), Бах, Эриксен, Хэйлунн (Поульсен, 83), Винн (Дольберг, 83)

Арбитр: Сандро Шерер (Швейцария)

Стадион «Арена Штутгарт» (Штутгарт, Германия)

СЛОВЕНИЯ – ДАНИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

По теме:
Саутгейт сделал выбор. Названы стартовые составы на матч Сербии и Англии
ВИДЕО. Дальний выстрел и рикошет. Словения сравняла счет в матче с Данией
Форвард сборной Польши: «Мы можем взять три очка с Австрией, почему нет?»
сборная Словении по футболу сборная Дании по футболу Евро-2024 Словения - Дания отчеты
Александр Тишура
Александр Тишура Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Джервонта ДЭВИС: «Пришло время надрать задницу Ломаченко»
Бокс | 16 июня 2024, 14:16 25
Джервонта ДЭВИС: «Пришло время надрать задницу Ломаченко»
Джервонта ДЭВИС: «Пришло время надрать задницу Ломаченко»

Американский боксер – о будущих боях

Евро-2024. Группа C: вице-чемпионы, полуфиналисты и белые орлы
Футбол | 16 июня 2024, 10:40 2
Евро-2024. Группа C: вице-чемпионы, полуфиналисты и белые орлы
Евро-2024. Группа C: вице-чемпионы, полуфиналисты и белые орлы

Sport.ua представляет третий по счету квартет участников ЧЕ в Германии

Словения – Дания – 1:1. Первая ничья на Евро-2024. Видео голов, обзор матча
Футбол | 16.06.2024, 21:01
Словения – Дания – 1:1. Первая ничья на Евро-2024. Видео голов, обзор матча
Словения – Дания – 1:1. Первая ничья на Евро-2024. Видео голов, обзор матча
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Футбол | 16.06.2024, 18:00
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
ВИДЕО. Гол Албании в ворота Италии стал самым быстрым в истории Евро
Футбол | 15.06.2024, 22:38
ВИДЕО. Гол Албании в ворота Италии стал самым быстрым в истории Евро
ВИДЕО. Гол Албании в ворота Италии стал самым быстрым в истории Евро
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Napasov
Походу пацани ці дві команди вийдуть з 2го і 3го місця
Ответить
0
Показать Скрыть 2 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦАЛЬНО. Ингулец назначил нового тренера. Второй раз за 9 дней
ОФИЦАЛЬНО. Ингулец назначил нового тренера. Второй раз за 9 дней
15.06.2024, 18:06 17
Футбол
Боб АРУМ: «Фьюри практически разгромил Усика в перых раундах»
Боб АРУМ: «Фьюри практически разгромил Усика в перых раундах»
15.06.2024, 11:13 16
Бокс
Румыния – Украина. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
Румыния – Украина. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
16.06.2024, 14:00 23
Футбол
Сборная Украины вышла в финал Золотой Евролиги
Сборная Украины вышла в финал Золотой Евролиги
15.06.2024, 22:09 14
Волейбол
Трансферный рекорд будет побит? Суперзвезда Реала может летом покинуть клуб
Трансферный рекорд будет побит? Суперзвезда Реала может летом покинуть клуб
15.06.2024, 00:01 8
Футбол
ФОТО. Усик и его тренер встретились с легендарным Холифилдом
ФОТО. Усик и его тренер встретились с легендарным Холифилдом
14.06.2024, 20:27 2
Бокс
Мартин Баколе впервые рассказал, как именно повалил Усика в спарринге
Мартин Баколе впервые рассказал, как именно повалил Усика в спарринге
14.06.2024, 21:14 7
Бокс
12 лучших бомбардиров чемпионата Европы за всю историю
12 лучших бомбардиров чемпионата Европы за всю историю
15.06.2024, 12:32 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем