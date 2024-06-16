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Евро
Словения
16.06.2024 19:00 – FT 1 : 1
Дания
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Чемпионат Европы
16 июня 2024, 21:26 | Обновлено 16 июня 2024, 21:27
2273
0

Словения – Дания – 1:1. Первая ничья на Евро-2024. Видео голов, обзор матча

Смотрите видеообзор матча 1-го тура группы С на Евро-2024

16 июня 2024, 21:26 | Обновлено 16 июня 2024, 21:27
2273
0
Словения – Дания – 1:1. Первая ничья на Евро-2024. Видео голов, обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

16 июня состоялся матч 1-го тура группы С на Евро-2024 между сборными Словении и Дании.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок прошел на стадионе Мерседес-Бенц Арена в Штутгарте, Германия. Игра завершилась со счетом 1:1.

Это первая ничья на текущем чемпионате Европы. В группе С вместе со Словенией и Данией также играют команды Англии и Сербии.

Евро-2024. Группа С

1-й тур. 14 июня, Штутгарт

Словения – Дания – 1:11

Гол: Янжа, 77 – Эриксен, 17

Видеообзор матча:

ГОЛ! 0:1 Эриксен, 17 мин.

ГОЛ! 1:1 Янжа, 77 мин.

События матча

77’
ГОЛ ! Мяч забил Эрик Янжа (Словения).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Эриксен (Дания).
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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