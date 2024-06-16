16 июня состоялся матч 1-го тура группы С на Евро-2024 между сборными Словении и Дании.

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Поединок прошел на стадионе Мерседес-Бенц Арена в Штутгарте, Германия. Игра завершилась со счетом 1:1.

Это первая ничья на текущем чемпионате Европы. В группе С вместе со Словенией и Данией также играют команды Англии и Сербии.

Евро-2024. Группа С

1-й тур. 14 июня, Штутгарт

Словения – Дания – 1:11

Гол: Янжа, 77 – Эриксен, 17

Видеообзор матча:

ГОЛ! 0:1 Эриксен, 17 мин.

ГОЛ! 1:1 Янжа, 77 мин.