Словения – Дания – 1:1. Первая ничья на Евро-2024. Видео голов, обзор матча
Смотрите видеообзор матча 1-го тура группы С на Евро-2024
16 июня состоялся матч 1-го тура группы С на Евро-2024 между сборными Словении и Дании.
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Поединок прошел на стадионе Мерседес-Бенц Арена в Штутгарте, Германия. Игра завершилась со счетом 1:1.
Это первая ничья на текущем чемпионате Европы. В группе С вместе со Словенией и Данией также играют команды Англии и Сербии.
Евро-2024. Группа С
1-й тур. 14 июня, Штутгарт
Словения – Дания – 1:11
Гол: Янжа, 77 – Эриксен, 17
Видеообзор матча:
ГОЛ! 0:1 Эриксен, 17 мин.
ГОЛ! 1:1 Янжа, 77 мин.
События матча
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