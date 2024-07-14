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Евро
Испания
14.07.2024 22:00 - : -
Англия
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Чемпионат Европы
14 июля 2024, 02:20 | Обновлено 14 июля 2024, 02:55
49
0

Испания – Англия. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией финала Евро-2024

14 июля 2024, 02:20 | Обновлено 14 июля 2024, 02:55
49
0
Испания – Англия. Текстовая трансляция матча

В воскресенье, 14 июля, состоится финальный поединок Евро-2024, в котором будут играть национальные сборные Испании и Англии. Игра пройдет в Берлине (Германия) на поле стадиона «Олимпиаштадион», начало – в 22:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команды добрались до финала разными способами. Испанцы феерически выигрывали у всех, пусть не всегда это были разгромы, но игра «красной фурии». всегда радовала глаз и в финал команда вышла вполне заслуженно. Англия же перед чемпионатом считалась его фаворитом и вполне может подтвердить эти прогнозы, но за игру на протяжении турнира уже получила множество критики за излишне прагматичный стиль. Правда, команда показала, что может вырывать победы благодаря тренерским ходам, как в полуфинальном поединке против Нидерландов (2:1). Посмотрим, чей стиль поможет взять трофей.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Испания – Англия в украинской версии сайта.

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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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