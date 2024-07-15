14 июля прошел финальный матч Евро-2024 между сборными Испании и Англии.

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Поединок состоялся на Олимпиаштадионе в немецком Берлине. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу испанцев.

Евро-2024. Финал

Берлин, 14 июля

Испания – Англия – 2:1

Гол: Нико Уильямс, 47, Оярсабаль, 86 – Палмер, 47

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Видеообзор матча:

ГОЛ! 1:0 Нико Уильямс, 47 мин.

ГОЛ! 1:1 Коул Палмер, 73 мин.

ГОЛ! 2:1 Оярсабаль, 86 мин.