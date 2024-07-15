Испания – Англия – 2:1. Финал Евро-2024. Видео голов и обзор матча
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14 июля прошел финальный матч Евро-2024 между сборными Испании и Англии.
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Поединок состоялся на Олимпиаштадионе в немецком Берлине. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу испанцев.
Евро-2024. Финал
Берлин, 14 июля
Испания – Англия – 2:1
Гол: Нико Уильямс, 47, Оярсабаль, 86 – Палмер, 47
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Видеообзор матча:
ГОЛ! 1:0 Нико Уильямс, 47 мин.
ГОЛ! 1:1 Коул Палмер, 73 мин.
ГОЛ! 2:1 Оярсабаль, 86 мин.
События матча
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