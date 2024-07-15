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Евро
Испания
14.07.2024 22:00 – FT 2 : 1
Англия
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Чемпионат Европы
15 июля 2024, 00:30 | Обновлено 15 июля 2024, 00:34
30643
0

Испания – Англия – 2:1. Финал Евро-2024. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор решающего поединка чемпионата Европы

15 июля 2024, 00:30 | Обновлено 15 июля 2024, 00:34
30643
0
Испания – Англия – 2:1. Финал Евро-2024. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

14 июля прошел финальный матч Евро-2024 между сборными Испании и Англии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок состоялся на Олимпиаштадионе в немецком Берлине. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу испанцев.

Евро-2024. Финал

Берлин, 14 июля

Испания – Англия – 2:1

Гол: Нико Уильямс, 47, Оярсабаль, 86 – Палмер, 47

❗️ Видео голов и лучшие моменты доступны в Telegram!

Видеообзор матча:

ГОЛ! 1:0 Нико Уильямс, 47 мин.

ГОЛ! 1:1 Коул Палмер, 73 мин.

ГОЛ! 2:1 Оярсабаль, 86 мин.

События матча

86’
ГОЛ ! Мяч забил Микель Оярсабаль (Испания).
73’
ГОЛ ! Мяч забил Коул Палмер (Англия).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Нико Уильямс (Испания).
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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