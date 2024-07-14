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Евро
Испания
14.07.2024 22:00 – FT 2 : 1
Англия
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14 июля 2024, 23:55 | Обновлено 15 июля 2024, 00:16
3140
75

Испания – победитель Евро-2024

В финале подопечные де ла Фуэнте переиграли Англию

14 июля 2024, 23:55 | Обновлено 15 июля 2024, 00:16
3140
75
Испания – победитель Евро-2024
УЕФА

Очевидно, что футбольный клубный сезон длится гораздо дольше, однако интенсивность чемпионата Европы-2024 в Германии была настолько бешеной, что этот месяц пролетел словно на одном дыхании. И вот он – финал в Берлине, где местный «Олимпиаштадион» видел немало исторических событий, поэтому эта решающая игра между сборными Испании и Англии стала еще одной славной страницей его истории.

Путь команд к этому событию был, как многие считают, неравнозначным. Команда Гарерта Саутгейта тяжело преодолевала турнирную сетку от игры к игре, тогда как для коллектива Луиса де ла Фуэнте это была просто долина смерти с Италией, Хорватией, Германией и Францией на пути. И каждого соперника «Фурия Роха» при этом одолела. Поэтому, казалось бы, у нее должен был быть более высокий игровой тонус. Но в футболе не всегда сбываются предсказания.

Getty Images/Global Images Ukraine

Хотя многие до начала игры говорили о том, что это будет больше похоже на борьбу, чем на непосредственно футбол. И эти предсказатели оказались правы. Слишком много знали друг о друге соперники, поэтому чтобы они не делали, а эффекта неожиданности создать до перерыва так и не сумели. Поэтому мы в итоге закрыли первый тайм финала с одним ударом в створ ворот. Согласитесь, не слишком яркий итог.

Но по тактической «начинке» этот матч, безусловно, был на несколько уровней выше, чем любая игра этого Евро-2024 до того. Просто два мастера играть в прагматичный футбол сошлись на тренерских должностях, а мы были лишь зрителями на их спектакле, поэтому должны были просто смириться с правилами игры. Один удар Фодена под самый перерыв из острых эпизодов – ничего страшного, это надо было для сохранения интриги. Как и баланс в целом в первом тайме. Ни одна из команд не взялась рисковать, и это также можно было предсказать.

Getty Images/Global Images Ukraine

Вторая половина игры оказалась полной противоположностью тому, что мы видели до этого. Испания ее такой сделала. Быстрый гол Уильямса уже на второй минуте после возобновления игры все решил. А передачу на него к левому флангу штрафной отдал никто иной, как Ямал. Самый молодой лучший ассистент в истории чемпионатов Европы отныне – куда же без очередного рекорда.

И с этого момента уже началась совсем другая игра. Англии некуда было деваться, кроме как идти за голом в ответ. Однако команда Саутгейта рисковала и голову не успеть поднять, как пропустила бы во второй раз. Повезло, что Ольмо промахивался с убойной позиции, а Пикфорд не дал случиться еще и голу от этого странного юноши испанской «фурии».

Но все же англичане своего добились. Не без помощи Саутгейта, который угадал с появлением на поле Палмера на 70 минуте, а уже через три оборота секундной стрелки после того Коул побежал праздновать свой прицельный дальний выстрел с правого фланга под противоположную стойку ворот Симона.

Getty Images/Global Images Ukraine

Проблема «трех львов» при этом заключалась в том, что эти эмоциональные кульбиты сделали очень уязвимой ее и без того не слишком надежную защиту во втором тайме этой игры. Англичане в итоге пропустили на 86 минут еще раз, причем в очень простом розыгрыше от соперников через левый фланг, когда Оярсабаль побежал в центр штрафной замыкать пас Кукурелье, которого сам до этого и нашел в свободной зоне.

После этого началась погоня за временем и очень близкой была команда Саутгейта к спасению второй раз за этот матч, если бы не удивительный двойной сейв от Симона и Ольмо на 90 минуте при подаче углового с левого фланга. Тогда мяч выбивался прямо с линии ворот, а дальше команда де ла Фуэнте просто цинично убила компенсированное время.

Сборная Испании таким образом получила свой четвертый в истории кубок Анри Делоне, тогда как Англия через четыре года попытается снова.

Евро-2024. Финал

Испания – Англия – 2:1

Гол: Уильямс, 47, Оярсабаль, 86 – Палмер, 73

Предупреждение: Ольмо, 31 – Кейн, 25, Стоунз, 53, Уоткинс, 90+1

Испания: Симон – Карвахаль, Ляпорт, Ле Норман (Начо, 83), Кукурелья – Руис, Родри (Субименди, 46), Ольмо – Ямал (Мерино, 89), Мората (Оярсабаль, 68), Уильямс

Англия: Пикфорд – Уокер, Стоунз, Гехи, Шоу – Майну (Палмер, 70), Райс – Сака, Беллингем, Фоден (Тони, 89) – Кейн (Воткинс, 61)

Арбитр: Франсуа Летексье (Франция)

«Олимпиаштадион» (Берлин, Германия)

ИСПАНИЯ – АНГЛИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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Комментарии 75
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Виктор Войцеховский
Справедливо. Испания играла в самый яркий футбол на этом Евро. 
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+10
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Harun Bakircioğlu
А вы думали Кейн выиграет свой первый трофей? Как бы не так.Сборная Испании по делу выиграла финал. Трусливый футбол Саутгейта получил по заслугам. С такими игроками впервые начал наигрывать 3-4-3 перед Швейцарией это жесть. Давай до свиданья, Гарет!
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+10
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Stanislav Matusevych
Я особисто задоволений. Футбол переміг антифутбол, тренер переміг антитренера. Так, як і має бути.
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+9
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Андрій Лупак
Заслужене чемпіонство 
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+8
evgeniyyea
Заслуженно. Уверенно. По игре. С победой! 
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+7
Макс Максов
Іспанці на одному диханні пройшли це Євро!
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+7
VARioR
Цілком заслужено перемогли іспанці на Євро. З першого і до останнього матчу демонстрували хороший футбол, пройшли складну сітку. І хоч я вболівав за зб.Англії, ну не заслужили вони взяти цей трофей.
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+6
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Alex T
Все закономерно 
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+6
Mac_Gyver
Шкода Харі Кейна. Не склалося додати кубок ЧЄ до колекції своїх титулів.
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+6
Показать Скрыть 3 ответа
an52
З однаковим рахунком Іспанія виграла і чвертьфінал, і півфінал, і фінал. По грі можна сказати, що найзапеклішим суперником була Німеччина
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+5
AndiM
Псевдомоуріньовський футбол вже віджив своє років 10 тому. При таких гравцях грати в " оце" - це просто знущання над самою грою.
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+5
255547
Если брать весь турнир в целом, то тут все закономерно, и дело даже не яркости футбола, хотя и это очень важно, а в том что у Испанцев была команда разнообразнее на поле, там из соперников не знает, от кого может  исходит угроза, и кто может выстрелить, это называется универсальность 
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+5
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Андрій Шевченко
Отепер порівняйте Ямаля і Ніко з обіссяним пудриком. Хто дійсно молодий талановитий футболіст, а кому жопой крутити перед пристарілими мужиками.
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+5
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Nordenus
Испанцы топ! Обыграли все сильнейшие сборные на пути к финалу. Ну а Англия снова со своей посредственной игрой чудом попала в финал... так что результат по делу!
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+5
Remark
Справедливо!
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+4
Nba37
Англии так и не суждено выиграть евро, а испанцы красавцы 4кратные чемпионы Европы 
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+4
dimando560
Нажаль, але перемогли по ділу. Захист Англії дірявий, і два голи зайшли закономірно.
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+4
contr
Вар лушпани ! Показали  під неправильним кутом хоча по грі в цілому і на турнірі для Іспаніі все справедливо !
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+3
hater of haters
Абсолютно заслужено. 
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+2
_Quantum19_
Найнудніший ЧЄ з сумнівним чемпіонством іспанців.😡😡😡😡
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+1
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