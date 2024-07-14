Испания – победитель Евро-2024

Очевидно, что футбольный клубный сезон длится гораздо дольше, однако интенсивность чемпионата Европы-2024 в Германии была настолько бешеной, что этот месяц пролетел словно на одном дыхании. И вот он – финал в Берлине, где местный «Олимпиаштадион» видел немало исторических событий, поэтому эта решающая игра между сборными Испании и Англии стала еще одной славной страницей его истории.

Путь команд к этому событию был, как многие считают, неравнозначным. Команда Гарерта Саутгейта тяжело преодолевала турнирную сетку от игры к игре, тогда как для коллектива Луиса де ла Фуэнте это была просто долина смерти с Италией, Хорватией, Германией и Францией на пути. И каждого соперника «Фурия Роха» при этом одолела. Поэтому, казалось бы, у нее должен был быть более высокий игровой тонус. Но в футболе не всегда сбываются предсказания.

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Хотя многие до начала игры говорили о том, что это будет больше похоже на борьбу, чем на непосредственно футбол. И эти предсказатели оказались правы. Слишком много знали друг о друге соперники, поэтому чтобы они не делали, а эффекта неожиданности создать до перерыва так и не сумели. Поэтому мы в итоге закрыли первый тайм финала с одним ударом в створ ворот. Согласитесь, не слишком яркий итог.

Но по тактической «начинке» этот матч, безусловно, был на несколько уровней выше, чем любая игра этого Евро-2024 до того. Просто два мастера играть в прагматичный футбол сошлись на тренерских должностях, а мы были лишь зрителями на их спектакле, поэтому должны были просто смириться с правилами игры. Один удар Фодена под самый перерыв из острых эпизодов – ничего страшного, это надо было для сохранения интриги. Как и баланс в целом в первом тайме. Ни одна из команд не взялась рисковать, и это также можно было предсказать.

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Вторая половина игры оказалась полной противоположностью тому, что мы видели до этого. Испания ее такой сделала. Быстрый гол Уильямса уже на второй минуте после возобновления игры все решил. А передачу на него к левому флангу штрафной отдал никто иной, как Ямал. Самый молодой лучший ассистент в истории чемпионатов Европы отныне – куда же без очередного рекорда.

И с этого момента уже началась совсем другая игра. Англии некуда было деваться, кроме как идти за голом в ответ. Однако команда Саутгейта рисковала и голову не успеть поднять, как пропустила бы во второй раз. Повезло, что Ольмо промахивался с убойной позиции, а Пикфорд не дал случиться еще и голу от этого странного юноши испанской «фурии».

Но все же англичане своего добились. Не без помощи Саутгейта, который угадал с появлением на поле Палмера на 70 минуте, а уже через три оборота секундной стрелки после того Коул побежал праздновать свой прицельный дальний выстрел с правого фланга под противоположную стойку ворот Симона.

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Проблема «трех львов» при этом заключалась в том, что эти эмоциональные кульбиты сделали очень уязвимой ее и без того не слишком надежную защиту во втором тайме этой игры. Англичане в итоге пропустили на 86 минут еще раз, причем в очень простом розыгрыше от соперников через левый фланг, когда Оярсабаль побежал в центр штрафной замыкать пас Кукурелье, которого сам до этого и нашел в свободной зоне.

После этого началась погоня за временем и очень близкой была команда Саутгейта к спасению второй раз за этот матч, если бы не удивительный двойной сейв от Симона и Ольмо на 90 минуте при подаче углового с левого фланга. Тогда мяч выбивался прямо с линии ворот, а дальше команда де ла Фуэнте просто цинично убила компенсированное время.

Сборная Испании таким образом получила свой четвертый в истории кубок Анри Делоне, тогда как Англия через четыре года попытается снова.

Евро-2024. Финал

Испания – Англия – 2:1

Гол: Уильямс, 47, Оярсабаль, 86 – Палмер, 73

Предупреждение: Ольмо, 31 – Кейн, 25, Стоунз, 53, Уоткинс, 90+1

Испания: Симон – Карвахаль, Ляпорт, Ле Норман (Начо, 83), Кукурелья – Руис, Родри (Субименди, 46), Ольмо – Ямал (Мерино, 89), Мората (Оярсабаль, 68), Уильямс

Англия: Пикфорд – Уокер, Стоунз, Гехи, Шоу – Майну (Палмер, 70), Райс – Сака, Беллингем, Фоден (Тони, 89) – Кейн (Воткинс, 61)

Арбитр: Франсуа Летексье (Франция)

«Олимпиаштадион» (Берлин, Германия)

ИСПАНИЯ – АНГЛИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА