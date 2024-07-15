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Евро
Испания
14.07.2024 22:00 – FT 2 : 1
Англия
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Кубок Америки
15 июля 2024, 03:35 | Обновлено 15 июля 2024, 03:36
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Луис ДЕ ЛА ФУЭНТЕ: «Пожалуйста, Родри, получи Золотой мяч, прямо сейчас»

Главный тренер Фурии Рохи прокомментировал триумф на Евро-2024

15 июля 2024, 03:35 | Обновлено 15 июля 2024, 03:36
540
0
Луис ДЕ ЛА ФУЭНТЕ: «Пожалуйста, Родри, получи Золотой мяч, прямо сейчас»
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис де ла Фуэнте

14 июля состоялся финальный матч Евро-2024 между сборными Испании и Англии. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу Фурии Рохи.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

После завершения встречи главный тренер испанцев Луис де ла Фуэнте провел пресс-конференцию, на которой прокомментировал успех команды:

«Также крут, как Анчелотти и Мендилибар? Каждый должен быть таким, какой он есть. Мне не нравится самозванство или цинизм. У меня хорошие отношения с этими тренерами. Я идентифицирую себя с ними и стараюсь быть собой. Я такой, какой есть. Жизнь всегда вознаграждает. Я много лет занимаюсь футболом. Тренерский состав значительно облегчает мою работу.

Команда? Это футбол. Они являются примером для общества. Амбиции, желание работать... Все привело их к победе в чем-то столь важном. Мы вместе уже 44 дня, и эти футболисты являются примером для общества. Молодежь должна видеть этих игроков, которые каждый день отдают себя на поле.

Финалиссима? Благодаря товарищескому матчу против Колумбии мы здесь. Мы многому научились тогда. У меня прекрасные отношения со Скалони, и я хотел бы сыграть за титул с Аргентиной.

Король Испании подбадривал нас и был очень близок к команде на публике и в частном порядке. Рад его присутствию и помощи.

Микел Оярсабаль – бесспорная ценность. Мы выиграли все вместе. Он никогда не терпит неудачу. Он всегда отдает и делает все. Он знает, как извлечь выгоду из работы. Также Субименди заменяет лучшего игрока в мире – Родри. Пожалуйста, Родри, получи Золотой мяч, прямо сейчас», – сказал де ла Фуэнте.

Видеообзор матча Англия – Испания (2:1)

События матча

86’
ГОЛ ! Мяч забил Микель Оярсабаль (Испания).
73’
ГОЛ ! Мяч забил Коул Палмер (Англия).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Нико Уильямс (Испания).
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Луис де ла Фуэнте пресс-конференция сборная Испании по футболу сборная Англии по футболу Испания - Англия Евро-2024
Даниил Агарков Источник: Marca
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