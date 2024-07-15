Луис ДЕ ЛА ФУЭНТЕ: «Пожалуйста, Родри, получи Золотой мяч, прямо сейчас»

14 июля состоялся финальный матч Евро-2024 между сборными Испании и Англии. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу Фурии Рохи.

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После завершения встречи главный тренер испанцев Луис де ла Фуэнте провел пресс-конференцию, на которой прокомментировал успех команды:

«Также крут, как Анчелотти и Мендилибар? Каждый должен быть таким, какой он есть. Мне не нравится самозванство или цинизм. У меня хорошие отношения с этими тренерами. Я идентифицирую себя с ними и стараюсь быть собой. Я такой, какой есть. Жизнь всегда вознаграждает. Я много лет занимаюсь футболом. Тренерский состав значительно облегчает мою работу.

Команда? Это футбол. Они являются примером для общества. Амбиции, желание работать... Все привело их к победе в чем-то столь важном. Мы вместе уже 44 дня, и эти футболисты являются примером для общества. Молодежь должна видеть этих игроков, которые каждый день отдают себя на поле.

Финалиссима? Благодаря товарищескому матчу против Колумбии мы здесь. Мы многому научились тогда. У меня прекрасные отношения со Скалони, и я хотел бы сыграть за титул с Аргентиной.

Король Испании подбадривал нас и был очень близок к команде на публике и в частном порядке. Рад его присутствию и помощи.

Микел Оярсабаль – бесспорная ценность. Мы выиграли все вместе. Он никогда не терпит неудачу. Он всегда отдает и делает все. Он знает, как извлечь выгоду из работы. Также Субименди заменяет лучшего игрока в мире – Родри. Пожалуйста, Родри, получи Золотой мяч, прямо сейчас», – сказал де ла Фуэнте.

Видеообзор матча Англия – Испания (2:1)