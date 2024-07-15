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Чемпионат Европы
15 июля 2024, 02:18 |
429
0

САУТГЕЙТ: Сложно сказать, буду ли я руководить Англией в 2026 после такого

Главный тренер трех львов прокомментировал поражение от Испании в финале Евро-2024

15 июля 2024, 02:18 |
429
0
САУТГЕЙТ: Сложно сказать, буду ли я руководить Англией в 2026 после такого
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарет Саутгейт

14 июля состоялся финальный матч Евро-2024 между сборными Испании и Англии. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу Фурии Рохи.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

После завершения встречи главный тренер англичан Гарет Саутгейт провел пресс-конференцию, на которой прокомментировал поражение команды:

«Испания была лучшей командой на турнире. Мы недостаточно хорошо держали мяч, но оставались в игре до последних 10 минут. Мне очень жаль всех, правда. Игроки были великолепны, я горжусь тем, что они сделали. Нам просто не хватило совсем чуть-чуть.

После гола Палмера мы получили своего рода импульс, а также имели хорошую возможность сравнять счет в конце матча. Но я не уверен, что мы сделали достаточно для победы на протяжении 90 минут.

Я не думаю, что сейчас подходящее время для принятия такого решения [ухода]. Я собираюсь поговорить с нужными людьми. Сейчас не время. Я думаю, что Англия в очень хорошем положении в плане опыта и возраста команды. Большая часть этой команды будет присутствовать не только на ближайшем чемпионате мира, но и на следующем Евро. Многого можно ожидать от этой сборной. Но сейчас это не утешает.

Буду ли я руководить Англией в 2026 году [на ЧМ-2026]? Сложно сказать так быстро после такого поражения. Конечно, вывести Англию в два финала... Такого никто не делал. Мы приехали сюда, чтобы победить, но не смогли.

Проигрывать финал невероятно сложно. Во-первых, нужно поздравить Испанию. Это лучшая команда турнира. Сегодня они тоже были лучше. Наши игроки были невероятны. Они дарили нам невероятные вечера и не могли дать больше с точки зрения усилий, желания, характера. Сегодня мы недостаточно хорошо держали мяч. В первом тайме мы хорошо оборонялись, но недостаточно хорошо контрпрессинговали, теряли мяч.

Удалось сравнять, но сказались физическое состояние, проблемы, с которыми мы вошли в этот турнир, а также экстра-таймы. Из-за этого мы так мало владели мячом. Это одна из причин, по которой в конце мы стали ошибаться. Но игроки боролись до 85-й минуты в финале. Невероятная игра. Очень горжусь этим составом: они не могли дать больше ни мне, ни стране. Мы проиграли команде, которая была лучше. Нужно подумать о том, как так получилось. Мне кажется, что ключевым моментом было расположение мяча – мы недостаточно его контролировали», – сказал Саутгейт.

Видеообзор матча Англия – Испания (2:1)

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Гарет Саутгейт пресс-конференция сборная Испании по футболу сборная Англии по футболу Евро-2024 Испания - Англия
Даниил Агарков Источник: УЕФА
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