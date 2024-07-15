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  4. ФОТО. Vamos! Награждение чемпионов и неудачников после финала Евро-2024
Чемпионат Европы
15 июля 2024, 01:55 |
53
0

ФОТО. Vamos! Награждение чемпионов и неудачников после финала Евро-2024

Испания обыграла Англию в решающем поединке чемпионата Европы со счетом 2:1

15 июля 2024, 01:55 |
53
0
ФОТО. Vamos! Награждение чемпионов и неудачников после финала Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine

14 июля состоялся финальный матч Евро-2024 между сборными Испании и Англии. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу Фурии Рохи.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

После завершения встречи состоялась традиционная церемония награждения.

Sport.ua предлагает ознакомиться с лучшими фотографиями!

ФОТО. Vamos! Награждение чемпионов и неудачников после финала Евро-2024

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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