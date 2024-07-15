14 июля состоялся финальный матч Евро-2024 между сборными Испании и Англии. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу Фурии Рохи.

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После завершения встречи состоялась традиционная церемония награждения.

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ФОТО. Vamos! Награждение чемпионов и неудачников после финала Евро-2024