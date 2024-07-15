ФОТО. Саутгейтбол не помог. Как Испания обыграла Англию в финале Евро-2024
Смотрите фотографии решающего поединка чемпионата Европы в Германии
14 июля состоялся финальный матч Евро-2024 между сборными Испании и Англии. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу Фурии Рохи.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Голами за испанцев отличились Нико Уильямс и Микель Оярсабаль, а у англичан единственный мяч забил Джуд Беллингем.
Испания в четвертый раз в истории завоевала титул чемпиона Европы. Англия во второй раз подряд проиграла в решающем поединке Евро.
Евро-2024. Финал
Испания – Англия – 2:1
Голы: Уильямс, 47, Оярсабаль, 86 – Палмер, 73
Предупреждение: Ольмо, 31 – Кейн, 25, Стоунз, 53, Уоткинс, 90+1
Испания: Симон – Карвахаль, Ляпорт, Ле Норман (Начо, 83), Кукурелья – Руис, Родри (Субименди, 46), Ольмо – Ямал (Мерино, 89), Мората (Оярсабаль, 68), Уильямс
Англия: Пикфорд – Уокер, Стоунз, Гехи, Шоу – Майну (Палмер, 70), Райс – Сака, Беллингем, Фоден (Тони, 89) – Кейн (Воткинс, 61)
ФОТО. Саутгейтбол не помог. Как Испания обыграла Англию в финале Евро-2024
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Смотрите самые интересные моменты товарищеского матча в Австрии
Нико Уильямс открыл счет в поединке и сыграл ключевую роль в успехе испанцев – 2:1!