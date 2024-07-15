ФОТО. Саутгейтбол не помог. Как Испания обыграла Англию в финале Евро-2024

14 июля состоялся финальный матч Евро-2024 между сборными Испании и Англии. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу Фурии Рохи.

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Голами за испанцев отличились Нико Уильямс и Микель Оярсабаль, а у англичан единственный мяч забил Джуд Беллингем.

Испания в четвертый раз в истории завоевала титул чемпиона Европы. Англия во второй раз подряд проиграла в решающем поединке Евро.

Евро-2024. Финал

Испания – Англия – 2:1

Голы: Уильямс, 47, Оярсабаль, 86 – Палмер, 73

Предупреждение: Ольмо, 31 – Кейн, 25, Стоунз, 53, Уоткинс, 90+1

Испания: Симон – Карвахаль, Ляпорт, Ле Норман (Начо, 83), Кукурелья – Руис, Родри (Субименди, 46), Ольмо – Ямал (Мерино, 89), Мората (Оярсабаль, 68), Уильямс

Англия: Пикфорд – Уокер, Стоунз, Гехи, Шоу – Майну (Палмер, 70), Райс – Сака, Беллингем, Фоден (Тони, 89) – Кейн (Воткинс, 61)

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