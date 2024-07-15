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  4. Не Ямал. Определен лучший игрок финального матча Евро-2024 Испания – Англия
Чемпионат Европы
15 июля 2024, 00:23 | Обновлено 15 июля 2024, 00:36
530
2

Не Ямал. Определен лучший игрок финального матча Евро-2024 Испания – Англия

Нико Уильямс открыл счет в поединке и сыграл ключевую роль в успехе испанцев – 2:1!

15 июля 2024, 00:23 | Обновлено 15 июля 2024, 00:36
530
2
Не Ямал. Определен лучший игрок финального матча Евро-2024 Испания – Англия
Getty Images/Global Images Ukraine. Нико Уильямс

14 июля состоялся финальный матч Евро-2024 между сборными Испании и Англии. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу Фурии Рохи.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

После завершения поединка технические наблюдатели УЕФА назвали Нико Уильямса лучшим игроком встречи:

«Он оказался очень опасным в атаке и был дисциплинирован, когда ему приходилось защищаться. Он прикрывал Кукурелью и хорошо сочетался с Ольмо в центре поля, что оказалось комбинацией, представляющей большую угрозу. Он забил прекрасный гол и был одним из самых опасных игроков на поле», – отметили в УЕФА.

Нико Уильямс открыл счет в матче на 47-й минуте. Ассист, к слову, на него отдал юный вундеркинд Ламин Ямал.

ФОТО. Определен лучший игрок финального матча Евро-2024 Испания – Англия

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Нико Уильямс лучший игрок сборная Испании по футболу сборная Англии по футболу Испания - Англия Евро-2024
Даниил Агарков Источник: УЕФА
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Falko
Тепер кАтлетік запросить за Ніко у Барси сотку? ) 
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luceorius
 Пікфорд більше заслужив, завдяки йому Англія уникла розгрому.
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0
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