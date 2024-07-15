Не Ямал. Определен лучший игрок финального матча Евро-2024 Испания – Англия
Нико Уильямс открыл счет в поединке и сыграл ключевую роль в успехе испанцев – 2:1!
14 июля состоялся финальный матч Евро-2024 между сборными Испании и Англии. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу Фурии Рохи.
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После завершения поединка технические наблюдатели УЕФА назвали Нико Уильямса лучшим игроком встречи:
«Он оказался очень опасным в атаке и был дисциплинирован, когда ему приходилось защищаться. Он прикрывал Кукурелью и хорошо сочетался с Ольмо в центре поля, что оказалось комбинацией, представляющей большую угрозу. Он забил прекрасный гол и был одним из самых опасных игроков на поле», – отметили в УЕФА.
Нико Уильямс открыл счет в матче на 47-й минуте. Ассист, к слову, на него отдал юный вундеркинд Ламин Ямал.
ФОТО. Определен лучший игрок финального матча Евро-2024 Испания – Англия
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