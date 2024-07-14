Чемпионат Европы14 июля 2024, 23:15 | Обновлено 14 июля 2024, 23:42
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ВИДЕО. Испания на старте второго тайма вышла вперед в финале Евро с Англией
Нико Уильямс забил на 47-й минуте, ассист отдал Ламин Ямал!
14 июля 2024, 23:15 | Обновлено 14 июля 2024, 23:42
1728
0
14 июля проходит финальный матч Евро-2024 между сборными Испании и Англии.
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Поединок проходит на Олимпиаштадионе в немецком Берлине. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
На старте второго тайма испанцы вышли вперед. На 47-й минуте забил Нико Уильямс, а ассист отдал Ламин Ямал!
❗️ ВИДЕО. Испания на старте второго тайма вышла вперед в финале Евро с Англией
ГОЛ! 1:0 Нико Уильямс, 47 мин.
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