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Чемпионат Европы
14 июля 2024, 23:15 | Обновлено 14 июля 2024, 23:42
1728
0

ВИДЕО. Испания на старте второго тайма вышла вперед в финале Евро с Англией

Нико Уильямс забил на 47-й минуте, ассист отдал Ламин Ямал!

14 июля 2024, 23:15 | Обновлено 14 июля 2024, 23:42
1728
0
ВИДЕО. Испания на старте второго тайма вышла вперед в финале Евро с Англией
Getty Images/Global Images Ukraine

14 июля проходит финальный матч Евро-2024 между сборными Испании и Англии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок проходит на Олимпиаштадионе в немецком Берлине. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

На старте второго тайма испанцы вышли вперед. На 47-й минуте забил Нико Уильямс, а ассист отдал Ламин Ямал!

❗️ ВИДЕО. Испания на старте второго тайма вышла вперед в финале Евро с Англией

ГОЛ! 1:0 Нико Уильямс, 47 мин.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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