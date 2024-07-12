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14 июля в 22.00 по киевскому времени на знаменитом берлинском «Олимпиаштадионе» состоится главный поединок Евро-2024: финал. В схватке за континентальную корону сойдутся трехкратный чемпион Европы Испания и финалист минувшего Евро Англия. Соперников рассудит Франсуа Летексье из Франции.

Испания

Никогда не говори никогда. Казалось, что эпоха великой «Фурии Рохи», выигравшей два Евро (подряд) и один Мундиаль, завершилась после чемпионата Европы 2012 года. С тех пор сборная Испании не блещет на крупных турнирах. Полуфинал Евро-2020 – самое весомое достижение Испании после победы на ЧЕ-2012.

«Тики-така» осталась в прошлом – вместе с ее апологетами: Хави, Иньестой, Вильей, Бускетсом. К новым реалиям новое поколение сборной Испании приспосабливалось весьма болезненно. Но, тем не менее, новое поколение «Фурии» смогло очень громко заявить о себе на нынешнем Евро: команда де ла Фуэнте блестяще прошла групповой этап и все стадии плей-офф, и вышла в финал.

Без преувеличения можно отметить, что сборная Испании – самая яркая команда нынешнего Евро. Пиренейцы отлично начали групповой турнир, разгромив сборную Хорватии 3:0, и с тех пор не сбрасывают обороты.

Ко всему прочему нужно отметить, что «Фурия» попала в настоящую «группу смерти» – кроме хорватов, бронзовых призеров последнего Мундиаля, там были и действующие чемпионы Европы – итальянцы, а также боевитая Албания.

Всех этих соперников испанцы победили. С общим счетом 5:0. И заблаговременно вышли в 1/8 финала с первого места, став единственной командой турнира, не пропускавшей на групповом этапе.

В первом раунде плей-офф подопечные де ла Фуэнте справились с главным открытием турнира – сборной Грузии. Испанцы первыми пропустили, но затем сумели забить четыре безответных мяча.

В четвертьфинале на Испанию ожидал куда более искушенный соперник – Бундестим. Впервые на Евро-2024 испанцы не доминировали над оппонентом. Более того, если бы немцы дожали «Фурию» в овертайме, то такой исход противостояния был бы воспринят во всех лагерях, как должное.

Однако именно Испания дожала «Манншафт» на последних минутах второго экстратайма. Испанцы забили головой (отличился Мерино).

В полуфинале сборная Испании встретилась с одним из главных фаворитов турнира – французами. В игре против «мушкетеров» де ла Фуэнте не смог рассчитывать сразу на трех игроков основы. Защитники Норманн и Карвахаль вынуждены пропустить полуфинал Евро из-за перебора карточек. А вот Педри не сыграл по причине травмы. Для полузащитника «Барсы» турнир уже закончен.

Тем не менее, Испания оказалась сильнее своего грозного соперника. «Фурия» добыла волевую победу 2:1. Интересно, что в том поединке испанцы нанесли лишь шесть ударов в створ ворот соперника, и два из них оказались результативными. А вот, к примеру, в игре первого раунда плей-офф – против Грузии – испанцы нанесли почти сорок ударов по воротам оппонента.

Французы первыми открыли счет, но испанцы сравняли его усилиями «школьника» Ямала, который забил классным ударом издали. А спустя несколько минул Ольмо забил второй и победный гол Испании.

После матча лидеры «Ле Бле» Гризманн и Мбаппе признали справедливость победы соперника. Но больше всех в составе команды Дешама досталось не им, а полузащитнику Рабьо, который перед игрой «наехал» на Ямал. После финального свистка юный испанец не стал сдерживать своих эмоций. «Говори сейчас, говори сейчас», – орал он в камеру, явно обращаясь к Рабьо. Но тому вряд ли было что сказать.

Кстати, для испанцев эта победа стала восьмой подряд. В последний раз они не выигрывали в марте этого года в матче против Бразилии (3:3). Это достижение – второй лучший результат Испании в ее истории. Летом 2010 года победная серия команды под руководством Висенте дель Боске состояла из 12 матчей.

Перед финальным поединком сборная Испании получил серьезное усиление. Дело в том, что после четвертьфинала с немцами из-за лишних карточек выбыли Робин Ле Норманн и Дани Карвахаль. Теперь они могут сыграть.

Луис де ла Фуэнте, главный тренер сборной Испании:

– Англия очень сильна, у них опытные и закаленные игроки. Это будет очень трудный матч. Наряду с Францией и Германией Англия всегда будет одним из главных фаворитов на титул. В конце концов, мы сыграли со всеми сильнейшими командами на турнире. Они обладают исключительным уровнем подготовки, и мы надеемся проработать все детали. Их команда состоит из игроков очень высокого уровня. Мне не нужно приводить самых выдающихся из них. У них неоднозначные результаты на международных турнирах, но мы хотим продолжать расти и улучшать свой уровень. Нам нужно быть лучшей версией себя, чтобы выиграть финал.

Англия

Не мытьем, так катаньем, но главный фаворит Евро-2024 таки прошел в финал чемпионата Европы. Таким образом, главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт стал третьим тренером в истории чемпионатов Европы, выведшим команду в два финала подряд. Ранее это удавалось двум немцам – Хельмуту Шену (ФРГ, 1972 и 1976) и Берти Фогтсу (Германия, 1992 и 1996). И еще одна интересная историческая деталь. На чемпионате Европы 1996 года именно промах защитника сборной Англии Гарета Саутгейта с пенальти позволил команде Фогтса попасть в финал – его удар отразил немец Андреас Кепке. И до Евро-2020 полуфинал ЧЕ-1996 считался для команды «трех львов» высшим достижениям на Евро. Но Саутгейт-тренер переписал историю.

Хотя то, как он это делает, вызывало нарекания на Родине тренера.

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Англичанам досталась не самая сильная группа – с Сербией, Данией и Словенией. И Англия выиграла эту группу. Но выиграла блекло, неубедительно.

Да, победителей не судят, но на Родине Саутгейту и его подопечным немало досталось. Тренера критиковали за излишний прагматизм, а его подопечных – за беззубую игру в атаке.

И критиковать действительно было за что.

В стартовом поединке группового турнира англичане минимально одолели Сербию (1:0), не продемонстрировав при этом даже намека на чемпионскую игру. А дальше было еще хуже. Ничья с Данией – 1:1, и сухая ничья со Словенией. Действительно, как тут удержаться от критики?

В первом раунде плей-офф англичанам выпал не самый сильный оппонент – сборная Словакии. Но с ним подопечным Саутгейта пришлось хорошенько помучиться: обыграли лишь в дополнительное время – 2:1. В том поединке один из самых красивых мячей турнира забил Беллингем. А победным мячом отличился главный голеадор сборной Кейн.

Хождение по мукам для Англии продолжилось и в четвертьфинале. И снова соперник не самый сильный – Швейцария, и снова пришлось отыгрываться по ходу встречи (за Англию забил Сака), однако пройти этого соперника удалось лишь в серии послематчевых пенальти (англичане реализовали все пять ударов). До этого счет держался равным: 1:1.

Вот так со скрипом Англия второй раз подряд пробилась в полуфинал Евро.

Не без скрипа британцы пробились и в главный матч турнира. Игра против Нидерландов получилась весьма сложной. Впрочем, как и все поединки команды Саутгейта в плей-офф.

Голландцы первыми открыли счет в дебюте первого тайма, однако весьма оперативно Кейн сравнял счет с пенальти. Правда, в справедливости назначения того одиннадцатиметрового усомнился после игры не только наставник «оранжевых» Куман, но и многие британские эксперты.

Второй тайм получился менее интересным, однако он таки стал победным для англичан. На 80 минуте матча Саутгейт провел две замены, которые оказались решающими. Он убрал из игры Кейна с Фоденом, и выпустил Уоткинса и Палмера, которые на первой добавленной минуте и соорудили победное взятие ворот.

Гарет Саутгейт, главный тренер сборной Англии:

– Я очень горжусь тем, что мне удалось вывести сборную Англии в первый зарубежный финал. Теперь мы хотим выиграть у Испании, которая была лучшей на турнире. Это будет непросто. Мы дарим людям потрясающие вечера. Мы подарили нашим болельщикам одни из лучших вечеров за последние 50 лет. Я очень горжусь этим.

Я рад, если все дома чувствуют себя так же, как мы и те, кто был на стадионе. Но мы еще не закончили. Я тот, кто должен выбрать команду, чтобы подарить им такой же особенный вечер, какой был в полуфинале. Финал против Испании? Сначала мы должны отобрать у них мяч! Они очень хорошо прессингуют, так что нам придется быть исключительными с мячом и исключительными без него.

Но это финал, вы ожидаете этого. Когда я пришел на эту работу, у меня было два года в качестве менеджера Премьер-лиги; теперь у меня за плечами более 100 международных матчей, и я многому научился. Каждый опыт, через который ты проходишь, помогает тебе учиться. Предыдущий финал был нашим первым на Евро. У нас не все получилось, но в этот раз мы постараемся быть лучше.

Прогноз на этот матч от лицензионного букмекера GGBET : проход Испании (коэффициент 1,67). Посмотрите линию GGBET из 70+ видов спорта и найдите для себя интересный матч! Получи невероятный бонус до 150 000 грн от GGBET! Держи линию на Евро 2024 вместе с GGBET!

История противостояний

«Вечные» гранды европейского футбола играли между собой не так часто. Предстоящий поединок станет их 28 очным противостоянием. Пока что преимущество на стороне родоначальников футбола. В активе британцев – 13 побед, тогда как у «Фурии» – 10 викторий. Вничью команды сыграли лишь четыре раза. Разница забитых и пропущенных мячей – тоже в пользу команды «трех львов»: 45-32.

Впервые соперники встретились на чемпионате мира 1950 года. Тогда испанцы одержали минимальную победу 1:0. Однако в дальнейшем в «междусобойчиках» сильнее были англичане.

Последний раз на крупных турнирах оппоненты встречались в уже далеком 1996 году, на домашнем для Англии Евро. Тогда хозяева одолели испанцев в серии послематчевых пенальти.

После Евро-1996 Испания и Англия пересекались лишь в матчах Лиги наций (в 2018 году). Тогда команды обменялись победами.

Прогноз

Самая яркая команда Евро-2024 (Испания) сыграет против самой сильной команды нынешнего ЧЕ (Англии). Испанцы блестяще прошли все предыдущие стадии Евро. Они получили усиление перед финалом (вернулись дисквалифицированные игроки), у них есть юная звезда Ямал. Однако нынешняя Англия – более топовая, более сильная, более сбалансированная команда. И то, как эта команда прошла в финал, говорит о том, что у нее есть характер. Предположим, что Англия выиграет у Испании с преимуществом в один мяч.

Ориентировочные составы:

Испания: Симон – Карвахаль, Ле Норманн, Ляпорт, Кукурелья – Родри, Фабиан Руис – Ямал, Ольмо, Уильямс – Мората

Англия: Пикфорд – Уокер, Стоунс, Хехи, Триппьер – Райс, Мейну – Сака, Беллингем, Фоден – Кейн

14 июля, воскресенье