Партнер проекта – лицензионный букмекер GGBET с широчайшей линией, более 70 видов спорта и дисциплин киберспорта. Компания создает уникальный украиноязычный контент на YouTube и развивает культуру ответственной игры. Получи невероятный бонус до 150 000 грн от GGBET! Держи линию на Евро 2024 вместе с GGBET!

21 июня в рамках второго тура группового этапа Евро-2024 национальная сборная Украины встретится со сборной Словакии. Поединок состоится в Дюссельдорфе на «Меркур Шпиль-Арене». Оппонентов рассудит известный английский рефери Майкл Оливер.

Словакия

Сборная Словакии в игре первого тура против сборной Бельгии была примерно в той же роли, что и сборная Румынии в матче против национальной команды Украины. Однако и румыны, и словаки добыли полноценные три очка.

Подопечные итальянского тренера Франческо Кальцона отлично провели первую половину встречи против фаворита нашего квартета – Бельгии. Благодаря прессингу и скоростной работе с мячом, «соколам» удалось повести уже в дебюте поединка. Отличился Шранц.

Во второй половине встречи бельгийцы перегруппировались. И были очень близки к тому, чтобы не только восстановить равновесие, но и выйти вперед. Но словаки отлично защищались, а Лукаку откровенно не повезло.

Учитывая тот факт, что сборная Словакии после второго тура Евро может оформить путевку в плей-офф, рискнем предположить, что подопечные Кальцона против сборной Украины сыграют вторым номером.

Безусловно, они не будут играть на нулевую ничью. Они будут навязывать нашей сборной вязкую игру, в мелкий и средний пас. Вполне возможно, что словаки будут использовать тактику среднего и высокого прессинга. И, конечно же, тактику заброса мяча на флангах за спины наших защитников. Поэтому нашим крайним оборонцам в этом поединке придется хорошо попотеть.

Придется хорошо попотеть и нашему тренерскому штабу, ведь исторически так сложилось, что наша национальная сборная очень тяжело играет против команд, которые защищаются в среднем (и тем более в низком) блоке. Пора уже с этим хоть что-то делать.

Еще одно очень опасное оружие сборной Словакии – дальние удары. Учитывая, что это оружие принесло успех румынам в игре против нашей команды, можно не сомневаться, что и наш соперник по второму туру будет его применять. Кто бы ни защищал ворота «сине-желтых».

Франческо Кальцона, главный тренер сборной Словакии:

- Несмотря на результаты первого тура, в нашей группе все равно будет очень сложно, потому что Бельгия и Украина проиграли командам, на которые не особо рассчитывали. Соответственно тот, кто проиграл, постарается уже в следующем туре вернуться в борьбу. И с этой точки зрения наши оставшиеся два матча в группе будут очень сложными. Поэтому нам придется быть максимально подготовленными, потому что мы, конечно, не хотим упускать то преимущество в группе, которое дала нам победа над Бельгией.

📌 Прогноз на этот матч от лицензионного букмекера GGBET: Украина победит Словакию со счетом 1:0 (коэффициент 6,34). Посмотрите линию GGBET из 70+ видов спорта и найдите для себя интересный матч! Получи невероятный бонус до 150 000 грн от GGBET! Держи линию на Евро 2024 вместе с GGBET!

Украина

Хочется надеяться, что худшее на этом Евро для сборной Украины уже случилось. И что хуже, чем против сборной Румынии, сборная Украины уже не будет играть.

В данном случае нет необходимости лишний раз вспоминать подробности стартового поединка «сине-желтых» на Евро-2024. Иначе, нежели провалом и фиаско, ту игру и не назовешь. И футболисты, и весь тренерский штаб, в первую очередь Сергей Ребров, получили заслуженную порцию критики. Порой уничижительной критики. Но вполне заслуженной критики.

И вот теперь все мы и посмотрим, умеет ли нынешняя главная команды страны и ее нынешний тренерский штаб делать выводы из поражения, проводить работу над ошибками.

В конце концов, в игре против Словакии мы увидим, есть ли у этой сборной Украины яйца.

Ведь можно сто раз извиняться, плакать на камеру и обещать исправиться, но все решится на футбольном поле.

Сергей Ребров, главный тренер сборной Украины:

- Впереди нас ждет очень серьезная игра. Ребята сами побеседовали в раздевалке, попросили меня выйти. Со своей стороны мы сразу указали на ошибки, но нужно делать анализ. Мы должны быстро реагировать, поговорить между собой и подготовиться к следующей, не менее важной встрече. Уверен, все наши футболисты сейчас извиняются за такую ​​игру. Они ощущают, что сделали недостаточно. Мы представляем сильную страну, сильную нацию, борющуюся за свою свободу. Сейчас мы должны очень серьезно подготовиться и показать другую сборную Украины в матче со Словакией.

История противостояний

Предстоящий матч для оппонентов станет девятым. Словакия – весьма непростой соперник для сборной Украины. В активе нашей национальной команды в предыдущих играх три победы, три ничьи. И два поражения в пассиве. Разница мячей – 9:10 в пользу словаков.

Последняя до этого встреча состоялась в ноябре 2018 года в рамках Лиги наций. И завершилась разгромным поражением подопечных Андрея Шевченко – 1:4.

Прогноз

Наставнику сборной Словакии Кальцона вряд ли уместно после победы над сборной Бельгии изобретать велосипед. Тактика тренера правильная лишь в том случае, если она приносит нужный результат. Стало быть, и против нашей команды «соколы» будут играть в свой типичный футбол: вязкий, оборонный, но с резкими контратаками.

А вот как будет играть сборная Украины после резонансного разгрома в стартовом туре, сказать сложно. Понятно, что подопечные Сергея Реброва будут пытаться реабилитироваться. И, хочется верить, что сделают для этого все, и даже больше.

С другой стороны, весьма непросто определить стартовый состав нашей команды. Ибо если говорить объективно, то никто из тех, кто выходил в старте против Румынии, не заслужил сыграть в старте и против Словакии.

Однако вряд ли Ребров будет кардинально тасовать состав. Предположим, что произведет две-три замены по сравнению со стартовым поединком.

Учитывая фактор стартового поражения, тотальной критики за ошибки и «мужского разговора без тренера» в раздевалке нашей команды после игры с румынами, можно не сомневаться, что мотивация у наших на второй тур будет на уровне. И эта мотивация должна им помочь продемонстрировать, наконец-то, и игру, и нужный результат.

Рискнем предположить, не в последнюю очередь из-за патриотических побуждений, что наша команда одержит минимальную победу.

Ориентировочные составы:

Словакия: Дубравка, Пекарик, Вавро, Шкриньяр, Ганцко, Куцка, Лоботка, Дуда, Гараслин, Боженик, Штранц

Украина: Трубин, Конопля, Матвиенко, Забарный, Зинченко, Бражко, Шапаренко, Судаков, Мудрик, Цыганков, Яремчук.

Эксперты GGBET верят в победу нашей сборной (коэффициент 2.13). Поддержи наших ребят на пути к плей-офф! Партнером эксклюзивного транслятора MEGOGO выступает лицензионный букмекер GGBET. Букмекер GGBET приглашает болеть за сборную Украины вместе и предлагает мощный бонус до 150 000 гривен на чемпионат Европы.

Смотрите трансляции матчей в разделе «Спорт» на MEGOGO или по этой ссылке и держите линию на Евро вместе с GGBET!

21 июня, пятница