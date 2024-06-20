Словакия – Украина. Прогноз и анонс на матч Евро-2024
Пора уже нашей сборной отрабатывать авансы и премиальные
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21 июня в рамках второго тура группового этапа Евро-2024 национальная сборная Украины встретится со сборной Словакии. Поединок состоится в Дюссельдорфе на «Меркур Шпиль-Арене». Оппонентов рассудит известный английский рефери Майкл Оливер.
Словакия
Сборная Словакии в игре первого тура против сборной Бельгии была примерно в той же роли, что и сборная Румынии в матче против национальной команды Украины. Однако и румыны, и словаки добыли полноценные три очка.
Подопечные итальянского тренера Франческо Кальцона отлично провели первую половину встречи против фаворита нашего квартета – Бельгии. Благодаря прессингу и скоростной работе с мячом, «соколам» удалось повести уже в дебюте поединка. Отличился Шранц.
Во второй половине встречи бельгийцы перегруппировались. И были очень близки к тому, чтобы не только восстановить равновесие, но и выйти вперед. Но словаки отлично защищались, а Лукаку откровенно не повезло.
Учитывая тот факт, что сборная Словакии после второго тура Евро может оформить путевку в плей-офф, рискнем предположить, что подопечные Кальцона против сборной Украины сыграют вторым номером.
Безусловно, они не будут играть на нулевую ничью. Они будут навязывать нашей сборной вязкую игру, в мелкий и средний пас. Вполне возможно, что словаки будут использовать тактику среднего и высокого прессинга. И, конечно же, тактику заброса мяча на флангах за спины наших защитников. Поэтому нашим крайним оборонцам в этом поединке придется хорошо попотеть.
Придется хорошо попотеть и нашему тренерскому штабу, ведь исторически так сложилось, что наша национальная сборная очень тяжело играет против команд, которые защищаются в среднем (и тем более в низком) блоке. Пора уже с этим хоть что-то делать.
Еще одно очень опасное оружие сборной Словакии – дальние удары. Учитывая, что это оружие принесло успех румынам в игре против нашей команды, можно не сомневаться, что и наш соперник по второму туру будет его применять. Кто бы ни защищал ворота «сине-желтых».
Франческо Кальцона, главный тренер сборной Словакии:
- Несмотря на результаты первого тура, в нашей группе все равно будет очень сложно, потому что Бельгия и Украина проиграли командам, на которые не особо рассчитывали. Соответственно тот, кто проиграл, постарается уже в следующем туре вернуться в борьбу. И с этой точки зрения наши оставшиеся два матча в группе будут очень сложными. Поэтому нам придется быть максимально подготовленными, потому что мы, конечно, не хотим упускать то преимущество в группе, которое дала нам победа над Бельгией.
📌 Прогноз на этот матч от лицензионного букмекера GGBET: Украина победит Словакию со счетом 1:0 (коэффициент 6,34). Посмотрите линию GGBET из 70+ видов спорта и найдите для себя интересный матч! Получи невероятный бонус до 150 000 грн от GGBET! Держи линию на Евро 2024 вместе с GGBET!
Украина
Хочется надеяться, что худшее на этом Евро для сборной Украины уже случилось. И что хуже, чем против сборной Румынии, сборная Украины уже не будет играть.
В данном случае нет необходимости лишний раз вспоминать подробности стартового поединка «сине-желтых» на Евро-2024. Иначе, нежели провалом и фиаско, ту игру и не назовешь. И футболисты, и весь тренерский штаб, в первую очередь Сергей Ребров, получили заслуженную порцию критики. Порой уничижительной критики. Но вполне заслуженной критики.
И вот теперь все мы и посмотрим, умеет ли нынешняя главная команды страны и ее нынешний тренерский штаб делать выводы из поражения, проводить работу над ошибками.
В конце концов, в игре против Словакии мы увидим, есть ли у этой сборной Украины яйца.
Ведь можно сто раз извиняться, плакать на камеру и обещать исправиться, но все решится на футбольном поле.
Сергей Ребров, главный тренер сборной Украины:
- Впереди нас ждет очень серьезная игра. Ребята сами побеседовали в раздевалке, попросили меня выйти. Со своей стороны мы сразу указали на ошибки, но нужно делать анализ. Мы должны быстро реагировать, поговорить между собой и подготовиться к следующей, не менее важной встрече. Уверен, все наши футболисты сейчас извиняются за такую игру. Они ощущают, что сделали недостаточно. Мы представляем сильную страну, сильную нацию, борющуюся за свою свободу. Сейчас мы должны очень серьезно подготовиться и показать другую сборную Украины в матче со Словакией.
История противостояний
Предстоящий матч для оппонентов станет девятым. Словакия – весьма непростой соперник для сборной Украины. В активе нашей национальной команды в предыдущих играх три победы, три ничьи. И два поражения в пассиве. Разница мячей – 9:10 в пользу словаков.
Последняя до этого встреча состоялась в ноябре 2018 года в рамках Лиги наций. И завершилась разгромным поражением подопечных Андрея Шевченко – 1:4.
Прогноз
Наставнику сборной Словакии Кальцона вряд ли уместно после победы над сборной Бельгии изобретать велосипед. Тактика тренера правильная лишь в том случае, если она приносит нужный результат. Стало быть, и против нашей команды «соколы» будут играть в свой типичный футбол: вязкий, оборонный, но с резкими контратаками.
А вот как будет играть сборная Украины после резонансного разгрома в стартовом туре, сказать сложно. Понятно, что подопечные Сергея Реброва будут пытаться реабилитироваться. И, хочется верить, что сделают для этого все, и даже больше.
С другой стороны, весьма непросто определить стартовый состав нашей команды. Ибо если говорить объективно, то никто из тех, кто выходил в старте против Румынии, не заслужил сыграть в старте и против Словакии.
Однако вряд ли Ребров будет кардинально тасовать состав. Предположим, что произведет две-три замены по сравнению со стартовым поединком.
Учитывая фактор стартового поражения, тотальной критики за ошибки и «мужского разговора без тренера» в раздевалке нашей команды после игры с румынами, можно не сомневаться, что мотивация у наших на второй тур будет на уровне. И эта мотивация должна им помочь продемонстрировать, наконец-то, и игру, и нужный результат.
Рискнем предположить, не в последнюю очередь из-за патриотических побуждений, что наша команда одержит минимальную победу.
Ориентировочные составы:
Словакия: Дубравка, Пекарик, Вавро, Шкриньяр, Ганцко, Куцка, Лоботка, Дуда, Гараслин, Боженик, Штранц
Украина: Трубин, Конопля, Матвиенко, Забарный, Зинченко, Бражко, Шапаренко, Судаков, Мудрик, Цыганков, Яремчук.
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21 июня, пятница
|Словакия – Украина
|Дюссельдорф. «Меркур Шпиль-Арена». 16:00
|ТВ-трансляция на платформе MEGOGO
|Арбитр: Майкл Оливер (Англия)
|СЛОВАКИЯ – УКРАИНА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
|Прогноз Sport.ua — 0:1
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хоча якщо дивитись з огляду, що ставка була на вдалий старт з румунами то так ... гірше вже бути не може бути, хіба що пропустити 4+ в 3му турі