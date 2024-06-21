Приключения сборной Украины на чемпионате Европы-2024 в Германии начались так, что лучше лишний раз и не вспоминать. В первый день отчетной недели мы проиграли Румынии с разгромным счетом (0:3), после чего уровень разочарования и уныния был настолько высоким, что казалось, будто эту волну уже не остановить.

Но все лишние разговоры должны были закончиться ровно в тот момент, когда команда Сергея Реброва появилась на поле стадиона «Меркур Шпильярена» в Дюссельдорфе для противостояния сборной других наших географических соседей – Словакии, которая свою первую игру на турнире выиграла. Причем у кого – у бельгийцев, которых, вместе с Украиной, называли явными фаворитами нашего квартета E. Однако на этом Евро каких только сценариев не увидишь.

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Сергей Ребров сделал четыре замены в стартовом составе на эту игру, учтя, наверное, все пожелания болельщиков. Появление Ярмоленко справа в атаке – это уже вызов из-за травмы Цыганкова, но под Андрея поставили Тымчика, и как-то же это должно было работать. Наверное. Но не работало. В любом случае, так казалось в начале игры.

Потому что правый фланг нашей обороны просто пылал. Причем в ситуациях, которые вообще не должны были становиться для этого предпосылкой. Единственным, кто реально отрабатывал доверие тренера, в это время был вратарь Анатолий Трубин – к нему точно никаких претензий, потому что даже тем пропущенным мячом мы бы не ограничились, если бы не своевременные и просто удивительные иногда спасения. Как должна была работать наша защита в этом матче вообще? Это надо будет еще исследовать отдельно.

А тем временем Словакия забила гол, который на профессиональном уровне вообще редко, когда сможешь увидеть. Бросили аут в штрафную с левого фланга, Тымчик упустил Гараслина, а тот подал вслепую на дальнюю штангу, где Зинченко потерял Шранца. На таком уровне концентрации подобные голы вызывают лишь откровенное непонимание.

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Однако есть как есть – надо было как-то начинать играть в свой футбол, и по большому счету Украине удалось изменить ход событий на поле. Без отражения на табло, из-за чего обидно, но до перерыва команда Реброва таки создала несколько очень солидных моментов, одним из которых стало попадание в дальнюю штангу от Тымчика при ударе с правого фланга штрафной. Таким образом, возможно, мы хотели показать, что эта связка справа таки должна выстрелить именно в атаке. Но без голов веры тому не было никакой.

Второй тайм – это уже история о немного другом футболе. Ярмоленко уже был сильно уставшим, поэтому искать приходилось моменты где угодно, но не на правом фланге атаки. Здесь также важно отметить и то, что словаки наступили на те же грабли, что и в игре против Бельгии – начали поднимать линию защиты и получать контратаки на собственные ворота. Наказание не заставило себя ждать – на 54 минуте мы просто взорвались скоростью и с собственной половины через ноги Бражко, Мудрика, Ярмоленко, Судакова и Зинченко мяч добрался до центра штрафной, где Шапаренко выполнил решающий удар.

Getty Images/Global Images Ukraine

А это уже был совсем другой разговор. Украина имела возможность в дальнейшем решать судьбу этого противостояния, потому что словаки просто испугались того, что могут и проиграть, потеряв темп окончательно. Нам же было нужно взять небольшой перерыв и перевести дыхание перед очередным молниеносным вертикальным розыгрышем. А как иначе ломать эту защиту соперников?

На 80 минуте все было разыграно просто идеально: Забарный из глубины нашел Шапаренко справа, тот забросил в штрафную, а Яремчук, который до этого заменил Довбыка, просто на опыте толкнул мяч мимо Дубравки с невероятно острого угла. Вратарь такого не ожидал. И Словакия этого не ожидала тоже, поэтому завершающий фрагмент игры у нее не получился вообще.

Заключительный тур группового этапа Словакия проведет во Франкфурте за матчем против Румынии, тогда как Украина будет играть против Бельгии в Штутгарте.

Чемпионат Европы 2024. Группа Е. 2-й тур

Словакия – Украина – 1:2

Шранц, 18 – Шапаренко, 54, Яремчук, 80

Яремчук, 84

Украина: Трубин, Зинченко, Матвиенко, Забарный, Тымчик, Бражко (Сидорчук, 85), Судаков, Шапаренко (Таловеров, 90+2), Мудрик (Малиновский, 85), Ярмоленко (Зубков, 67), Довбик (Яремчук, 67).

Словакия: Дубравка, Пекарик, Вавро, Шкриньяр, Ганцко (Оберт, 67), Кучка, Лоботка, Дуда (Бенеш, 60), Шранц (Зауэр, 86), Боженик (Стрелец, 60), Хараслин (Суслов, 67).

Арбитр: Майкл Оливер (Англия).

Стадион: «Меркур Шпиль-Арена» (Дюссельдорф).

СЛОВАКИЯ – УКРАИНА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА