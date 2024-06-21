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Евро
Словакия
21.06.2024 16:00 – FT 1 : 2
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21 июня 2024, 17:50 | Обновлено 21 июня 2024, 18:06
5158
93

Победный джокер. Украина одержала волевую победу над Словакией

Команда Сергея Реброва остается в борьбе за путевку в плей-офф Евро-2024

21 июня 2024, 17:50 | Обновлено 21 июня 2024, 18:06
5158
93
Победный джокер. Украина одержала волевую победу над Словакией
Getty Images/Global Images Ukraine

Приключения сборной Украины на чемпионате Европы-2024 в Германии начались так, что лучше лишний раз и не вспоминать. В первый день отчетной недели мы проиграли Румынии с разгромным счетом (0:3), после чего уровень разочарования и уныния был настолько высоким, что казалось, будто эту волну уже не остановить.

Но все лишние разговоры должны были закончиться ровно в тот момент, когда команда Сергея Реброва появилась на поле стадиона «Меркур Шпильярена» в Дюссельдорфе для противостояния сборной других наших географических соседей – Словакии, которая свою первую игру на турнире выиграла. Причем у кого – у бельгийцев, которых, вместе с Украиной, называли явными фаворитами нашего квартета E. Однако на этом Евро каких только сценариев не увидишь.

Getty Images/Global Images Ukraine

Сергей Ребров сделал четыре замены в стартовом составе на эту игру, учтя, наверное, все пожелания болельщиков. Появление Ярмоленко справа в атаке – это уже вызов из-за травмы Цыганкова, но под Андрея поставили Тымчика, и как-то же это должно было работать. Наверное. Но не работало. В любом случае, так казалось в начале игры.

Потому что правый фланг нашей обороны просто пылал. Причем в ситуациях, которые вообще не должны были становиться для этого предпосылкой. Единственным, кто реально отрабатывал доверие тренера, в это время был вратарь Анатолий Трубин – к нему точно никаких претензий, потому что даже тем пропущенным мячом мы бы не ограничились, если бы не своевременные и просто удивительные иногда спасения. Как должна была работать наша защита в этом матче вообще? Это надо будет еще исследовать отдельно.

А тем временем Словакия забила гол, который на профессиональном уровне вообще редко, когда сможешь увидеть. Бросили аут в штрафную с левого фланга, Тымчик упустил Гараслина, а тот подал вслепую на дальнюю штангу, где Зинченко потерял Шранца. На таком уровне концентрации подобные голы вызывают лишь откровенное непонимание.

Getty Images/Global Images Ukraine

Однако есть как есть – надо было как-то начинать играть в свой футбол, и по большому счету Украине удалось изменить ход событий на поле. Без отражения на табло, из-за чего обидно, но до перерыва команда Реброва таки создала несколько очень солидных моментов, одним из которых стало попадание в дальнюю штангу от Тымчика при ударе с правого фланга штрафной. Таким образом, возможно, мы хотели показать, что эта связка справа таки должна выстрелить именно в атаке. Но без голов веры тому не было никакой.

Второй тайм – это уже история о немного другом футболе. Ярмоленко уже был сильно уставшим, поэтому искать приходилось моменты где угодно, но не на правом фланге атаки. Здесь также важно отметить и то, что словаки наступили на те же грабли, что и в игре против Бельгии – начали поднимать линию защиты и получать контратаки на собственные ворота. Наказание не заставило себя ждать – на 54 минуте мы просто взорвались скоростью и с собственной половины через ноги Бражко, Мудрика, Ярмоленко, Судакова и Зинченко мяч добрался до центра штрафной, где Шапаренко выполнил решающий удар.

Getty Images/Global Images Ukraine

А это уже был совсем другой разговор. Украина имела возможность в дальнейшем решать судьбу этого противостояния, потому что словаки просто испугались того, что могут и проиграть, потеряв темп окончательно. Нам же было нужно взять небольшой перерыв и перевести дыхание перед очередным молниеносным вертикальным розыгрышем. А как иначе ломать эту защиту соперников?

На 80 минуте все было разыграно просто идеально: Забарный из глубины нашел Шапаренко справа, тот забросил в штрафную, а Яремчук, который до этого заменил Довбыка, просто на опыте толкнул мяч мимо Дубравки с невероятно острого угла. Вратарь такого не ожидал. И Словакия этого не ожидала тоже, поэтому завершающий фрагмент игры у нее не получился вообще.

Заключительный тур группового этапа Словакия проведет во Франкфурте за матчем против Румынии, тогда как Украина будет играть против Бельгии в Штутгарте.

Чемпионат Европы 2024. Группа Е. 2-й тур

Словакия – Украина – 1:2

Шранц, 18 – Шапаренко, 54, Яремчук, 80

Яремчук, 84

Украина: Трубин, Зинченко, Матвиенко, Забарный, Тымчик, Бражко (Сидорчук, 85), Судаков, Шапаренко (Таловеров, 90+2), Мудрик (Малиновский, 85), Ярмоленко (Зубков, 67), Довбик (Яремчук, 67).

Словакия: Дубравка, Пекарик, Вавро, Шкриньяр, Ганцко (Оберт, 67), Кучка, Лоботка, Дуда (Бенеш, 60), Шранц (Зауэр, 86), Боженик (Стрелец, 60), Хараслин (Суслов, 67).

Арбитр: Майкл Оливер (Англия).

Стадион: «Меркур Шпиль-Арена» (Дюссельдорф).

СЛОВАКИЯ – УКРАИНА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Евро-2024 Словакия - Украина сборная Украины по футболу сборная Словакии по футболу Сергей Ребров отчеты Роман Яремчук Николай Шапаренко
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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Комментарии 94
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Boodya
В першому таймі хотілось вимкнути, особливо після пропущеного, але на другий тайм наші вийшли заряджені (нарешті!!!), все ж пресинг змінює картину гри кардинально.
Яремчук красавчик Шапа молодець.
Всіх з перемогою!!!
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+14
Sergey Romanchik
Всё сегодня отдавались на поле...Даже Судаков в отборах сегодня больше полезнее был...Шапаренко топчик.. Трубин надёжно 
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+12
serhiy
Яремчук-молодець !!!
Ответить
+12
Getman158
Перемога!! 🇺🇦 
Ответить
+11
andre_lui
З першою Перемогою на Євро 2024 !!!
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+10
Sergey RockStar
Второй тайм - красавчики! Заслуженная поебда!!!
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+9
Alex T
Всех с победой 
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+9
dimando560
З Трубіним якось не стрьомно було за ворота.
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+8
Показать Скрыть 1 ответ
Cityzen83
Вот хейтерам и Шапаренко, Мэн оф Зе матч. Хотя я бы Турбину отдал. Всех с победой!!!
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+7
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Макс Максов
 Всіх з перемогою, боротьба продовжується!
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+7
Dmytro
Дякую хлопцям за перемогу! 
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+7
samird
В другому таймі я нарешті побачив контури тієї гри, в яку МАЄ грати ця збірна. Інтенсивність, зарядженість, здорова агресія. Сподіваюсь в матчі з Бельгією буде ще краще - тоді ми цілком можемо перемогти. В першому таймі цікаво (ні) було бачити багато висловів, які ніякі Шапаренко, Зінченко та Бражко. Це чи не найкращі гравці сьогодні на полі. Щє Трубін, Забарний та (особливо) Яремчук мають бути відзначені. Так, подекуди до гри Романа багато питань. Але скільки ж суперважливих голів та передач він подарував збірній. Красень!
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+5
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Vasyl_z_Volyni
Вигризли, Трубін ,Шапа топ. Ярема,Ярмола теж норм.
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+5
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Иван Качура
На полі була зовсім інша команда 😏 показали характер, а також змогли включити швидкість 👏👍 з перемогою, збірна України знову в грі 👌
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+5
Микола Унгурян
За результат молодці, але ще є куди рости.
Ну і захист це жах, але це проблема всіх українських команд, відповідно і збірна потерпає
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+4
Nba37
Трубин браво, отличный матч провёл, команду с трудной победой 
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+4
Показать Скрыть 2 ответа
Лига
Мы в игре
Трубину спасибо что подарил уверенность команде
Шапе спасибо что подарил надежду 
Яремчуку спасибо за победу
Ну все всеровно молодцы спасибо всем  особенно во втором тайме.
И спасибо конечно  украинским военным наверное они позвонили в перерыве и давали установку на второй  тайм.
С победой 
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+4
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Boodya
Очікую Миколу на Бельгію, бо Зіна не витягне
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+4
Chemist
Яремчук - лев матчу.. Не за гол - за настрій боротися до кінця...
Валенсія терміново почала шукати 4 ляма грошей
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+4
BARA.bass
Могут же когда захотят, и опять первые хапнули на не опустили рук и выиграли.
Матч с Бельгией будет решающий, а почему бы и нет.
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+4
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