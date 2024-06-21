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  4. РЕБРОВ: «Я не кричал в перерыве. Самое главное, что мы показали свой дух»
Чемпионат Европы
21 июня 2024, 18:45 | Обновлено 21 июня 2024, 18:48
4738
5

РЕБРОВ: «Я не кричал в перерыве. Самое главное, что мы показали свой дух»

Главный тренер сборной Украины прокомментировал победу над Словакией

21 июня 2024, 18:45 | Обновлено 21 июня 2024, 18:48
4738
5
РЕБРОВ: «Я не кричал в перерыве. Самое главное, что мы показали свой дух»
УЕФА. Сергей Ребров

21 июня в 16:00 в немецком Дюссельдорфе состоялся матч 2-го тура группы E Евро-2024 между сборными Словакии и Украины.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На 17-й минуте словаки открыли счет, ударом головой отличился Иван Шранц. Украинцы создали камбек во втором тайме благодаря голам Николая Шапаренко и Романа Яремчука.

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал победу так:

«Очень рад за игроков. Мы очень хорошо отреагировали на пропущенный гол. В перерыве мы изменили некоторые позиции в нашем высоком прессинге. Игроки, вышедшие со скамейки запасных, усилили нашу команду. Самое главное, что мы показали свой дух. Мы очень старались изменить результат и заслужили победу.

Мы очень плохо выступили против Румынии, но теперь команда показала другой дух и заслужила победу. Нам нужно сосредоточиться на следующей игре, но это была очень важная победа для команды и для страны.

Я не кричал в перерыве. Нам пришлось реагировать во втором тайме. Мы недостаточно сильно прессинговали. Мы понимали, что это наш шанс, и я сказал именно это. Я сказал: Не беспокойтесь о набере очки и просто играйте.

Смена вратаря после первого матча? Я рад, что у нас хорошая конкуренция среди вратарей. Анатолий Трубин заслужил эту игру после своего выступления против Германии (3 июня, 0:0). Он был очень спокоен и он мог выйти в стартовом составе даже до этой игры.

Ярмоленко играет на своем четвертом Евро, но у нас молодая команда и игроки, которые не привыкли к такому уровню и таким заполненным стадионам. Было важно, что во второй игре мы отреагировали иначе, и мы заслужили три очка. Игроки, видимо, немного отпразднуют, но завтра они вернутся к тренировкам».

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Николай Степанюк Источник: УЕФА
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Комментарии 5
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Первый Среди Равных
Вимучили перемогу за рахунок того що сьогодні у гравців було більше бажання і більше везіння. Тренерської заслуги у цій перемозі трошки більше, ніж ні)(уя. 
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+6
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Карабас Барабас
Ребров - НЕ ТРЕНЕР! Коли вже нарешті, візьмуть в збірну нормального іноземця, а не чергове динамівське серце???
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+2
antt
Добре що Яремчука випустив на 67, а не 77-ий як раніше. Бо в матчі з Боснією в Яремчука могло не вистачити часу зрівняти рахунок. І з румунами - завдяки технічній майстерності міг відзначитись коли влучив в перекладину.
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0
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