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20 июня 2024, 17:11 |
156
1

Словакия – Украина. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 2-го тура группового этапа чемпионата Европы-2024

20 июня 2024, 17:11 |
156
1
Словакия – Украина. Текстовая трансляция матча

В пятницу, 21-го июня, состоится поединок 2-го тура группового этапа чемпионата Европы-2024 в рамках группы E, в котором сразятся Словакия и Украина. Матч пройдет в Дюссельдорфе (Германия), на поле стадиона «Меркур Шпильарена», начало в 16:00.

Команда Сергея Реброва с треском провалилась в своей стартовой игре на турнире против Румынии в понедельник (0:3). И теперь страна всю рабочую неделю ждет ответа – какой будет реакция на это поражение. Словакия, в свою очередь, все это время праздновала сенсационный успех. Наши будущие соперники обыграли Бельгию, и уже после этого тура могут обеспечить себе место в плей-офф. Естественно, только за наш счет, чего допустить никак нельзя.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Словакия – Украина, за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Андрій Заліщук
тільки перемога, інакше...
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