Словакия – Украина – 1:2. Камбэк сине-желтых. Видео голов и обзор
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21 июня в 16:00 в немецком Дюссельдорфе проходит матч 2-го тура группы E Евро-2024 между сборными Словакии и Украины.
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На 17-й минуте словаки открыли счет, ударом головой отличился Иван Шранц.
Украинцы создали камбек во втором тайме благодаря голам Николая Шапаренко и Романа Яремчука.
Украина набрала 3 очка, как и Румыния со Словакией. Далее Бельгия, пока идущая без набранных баллов, проведет игру 2-го тура против Румынии вечером 22 июня.
Евро-2024. Группа E. 2-й тур
Дюссельдорф, 21 июня
Словакия – Украина – 1:2
Гол: Шранц, 17 – Шапаренко, 54, Яремчук, 80
Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 1:0. Иван Шранц, 17 мин
ГОЛ! 1:1. Николай Шапаренко, 54 мин.
ГОЛ! 2:1. Роман Яремчук, 80 мин.
События матча
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