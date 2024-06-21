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Евро
Словакия
21.06.2024 16:00 – FT 1 : 2
УКРАИНА
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Чемпионат Европы
21 июня 2024, 17:57 | Обновлено 21 июня 2024, 18:04
31889
8

Словакия – Украина – 1:2. Камбэк сине-желтых. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 2-го тура Евро-2024

21 июня 2024, 17:57 | Обновлено 21 июня 2024, 18:04
31889
8
Словакия – Украина – 1:2. Камбэк сине-желтых. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

21 июня в 16:00 в немецком Дюссельдорфе проходит матч 2-го тура группы E Евро-2024 между сборными Словакии и Украины.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На 17-й минуте словаки открыли счет, ударом головой отличился Иван Шранц.

Украинцы создали камбек во втором тайме благодаря голам Николая Шапаренко и Романа Яремчука.

Украина набрала 3 очка, как и Румыния со Словакией. Далее Бельгия, пока идущая без набранных баллов, проведет игру 2-го тура против Румынии вечером 22 июня.

Евро-2024. Группа E. 2-й тур

Дюссельдорф, 21 июня

Словакия – Украина – 1:2

Гол: Шранц, 17 – Шапаренко, 54, Яремчук, 80

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Иван Шранц, 17 мин

ГОЛ! 1:1. Николай Шапаренко, 54 мин.

ГОЛ! 2:1. Роман Яремчук, 80 мин.

События матча

80’
ГОЛ ! Мяч забил Роман Яремчук (УКРАИНА).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Николай Шапаренко (УКРАИНА).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Иван Шранц (Словакия).
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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Словакия – Украина
Комментарии 8
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Gargantua
приятно, что и очки взяли, и Шапку пропиарили.
Его пас на Яремчука это конечно конфетка, которую надо эстетически смаковать
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+4
Gargantua
ну вот я критиковал нашу сборную за то, что не прессингуют.
А сегодня сбсн словаки за счет прессинга заслужено наших переиграли в первом тайме, а во втором просто физически сдохли и отдали игру.
и взгляд на полезность прессинга теперь неоднозначен
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+4
bolela11111
Топ гол Яремчука. Була гра - здобули перемогу.
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+2
василь бруховський
А що, або де ,,суперігрок'' Судаков?
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+1
Показать Скрыть 1 ответ
stalker digga
Молодцы.Сразу видно что старались хорошо сыграть.
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+1
Getman158
Перемога!!!
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+1
Alexander Киев
Дякую Трубіну за перемогу!
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0
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