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  4. Уверенно и спокойно. Нидерланды отправили Румынию домой с Евро-2024
Евро
Румыния
02.07.2024 19:00 – FT 0 : 3
Нидерланды
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Нидерланды
02 июля 2024, 20:58 | Обновлено 02 июля 2024, 21:22
2005
25

Уверенно и спокойно. Нидерланды отправили Румынию домой с Евро-2024

Команда Рональда Кумана добилась крупной победы в 1/8 финала

02 июля 2024, 20:58 | Обновлено 02 июля 2024, 21:22
2005
25
Уверенно и спокойно. Нидерланды отправили Румынию домой с Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine

Много интересных противостояний уже подарила нам стадия 1/8 финала чемпионата Европы-2024 в Германии, однако она не могла длиться вечно, поэтому рано или поздно мы должны были определить двух последних участников следующего раунда соревнований и закрыть очередную главу истории этого турнира. До боли знакомая украинским болельщикам сборная Румынии в матче на «Альянц Арене» в Мюнхене пыталась выхватить один из последних билетов у Нидерландов.

Коллектив Эдварда Йорданеску провел весь турнир без существенной ротации, и только вынужденная замена левого защитника бросалась в глаза при взгляде на стартовый состав румын. Именно туда в итоге и осуществляли основной удар соперники в первом тайме, поэтому сокращенные кадровые резервы наших географических соседей дали о себе знать довольно быстро.

Getty Images/Global Images Ukraine

Более того - бедного Василе Могоша и без того возили на его позиции, так он еще и не доиграл до конца первый тайм из-за жесткого столкновения с Думфрисом. Ситуация для Румынии на тот момент уже была довольно сложной, потому что они пропустили на 20 минуте из-за исключительного мастерства Коди Гакпо во время дриблинга и удара под ближнюю штангу на левом фланге штрафной, а тут еще и эта досадная травма.

Однако на этот раз футболисты Кумана радовали своих болельщиков очень зрелой игрой. Впервые на этом турнире, наверное. Ничего не давали создавать румынам в атаке, а несколько дальних выстрелов в их исполнении были явно не тем объемом угрозы, который мог вызвать опасения в защите Нидерландов. Это называется доминирование, и наконец-то «оранье» научились его демонстрировать.

Getty Images/Global Images Ukraine

На самом деле, от второго тайма ожиданий при таких условиях вообще не было. Минимальная победа нидерландцев? Их бы и такое развитие событий устраивало, но гораздо интереснее продолжать атаковать и попытаться посягнуть на что-то большее. Тот же Гакпо не устало шел за вторым голом, и даже почти забил его, но из-за офсайда на 63 минуте Коди оставили без дубля. Не проблема - через несколько мгновений он выбрал для Малена передачу под пустые ворота с левого фланга штрафной.

И на этом все - Румыния окончательно разуверилась в способности на что-то влиять в этой игре, и хотя команда Йорданеску на радость собственным болельщикам пыталась атаковать перед финальным свистком, это только дало соперникам шанс подловить их на контратаке. Мален снова воспользовался своим шансом, поэтому в следующем матче он вряд ли останется на скамейке запасных. Нидерланды сыграют против победителя пары Австрия - Турция, кстати.

Чемпионат Европы 2024. 1/8 финала

Румыния – Нидерланды – 0:3

Гакпо, 20, Мален, 83, 90+3

Марин, 67 – Дюмфрис, 78, Мален, 90+4

Румыния: Нице, Рациу, Драгушин, Бурке, Могош (Раковицан, 38), Марин (Чикелдеу, 72), Хаджи (Алибек, 72), Марин, Ман, Станчу (Олару, 88), Дрегуш (Михейле, 73).

Нидерланды: Вербрюгген, ван Дейк, Аке (ван де Вен, 69), де Врей, Дюмфрис, Симонс, Гакпо (Вегхорст, 84), Рейндерс, Схаутен (Верман, 69), Бергвейн (Мален, 46), Депай (Блинд, 90+2).

Арбитр: Феликс Цвайер (Германия).

Стадион: «Альянц Арена» (Мюнхен).

РУМЫНИЯ – НИДЕРЛАНДЫ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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Комментарии 25
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Мосій Шило
Як можно було влетіти цим рахітам 0-3 у першій грі? Жодна команда з нашої групи не вийшла до наступного кола.Це була найслабша група!
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+10
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14sergey1953
Румунія, повинна подякувати Голландію, що програли 3:0, а не 7:0.
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+10
Stanislav Matusevych
Усі команди з нашої групи благополучно вилетіли вже у 1/8. Найслабша група без питань. В якій збірна України блискуче посіла останнє місце. Браво, Ребров, дайте йому ще 100 років!
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+10
Показать Скрыть 6 ответов
Octopus
В нашей группе все были покараны. Мы за позднее зажигание, словаки и румыны за договорняк, бельгийцы за безволие.
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+8
Saar
По грі зараз Іспанія, Німеччина і Нідерланди- підтверджують фаворитів цього турніру.
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+7
Владислав Антонов
Нарешті в 43-му матчі Євро хтось зробив дубль. Класний матч від Нідерландів, реально сильна команда у них підібралась.
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+4
1812
Группа лузеров, давай до свидания, надеюсь не до скорой встречи 
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+4
Сseresznye
С отъездом, лучески.
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+4
roman75zpr
Жодна команда з нашої групи не вийшла до 1/4, та воно ї не дивно, тільки соромно повинно комусь бути... А Луческу ще той прогнозист )
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+3
dudigo78
Це все що потрібно знати про силу цієї збірної. Просто взули наших піжонів, майже без варіантів програли мертвим бельгійцям і розкатали дог з словаками. По суті за 1/8 можуть подякувати нашим звьоздам
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+3
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255547
Команды очень удивили, отсутствием командной игры, и взаимопониманием  на поле, у румын её не было вобще, а именно за счёт этого так и играли такие команды как Словакия и Словения, с Англией и Португалией соответственно, да они обронялись, но делали это так качественно и организовано, что своим соперникам не дали свободы действий, притом их хватило на весь матч, у Голландцев тоже были свои изъяны, просто на фоне нынешней игры румын они не были видны, но с другими командами, они могут проявиться 
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+1
mastorent
собакам собачья доля. гоу хом, махинаторы цыганские.
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0
pavlop
Всі хто каже що у нас слабка група бо всі в 1/8 вилитіли. Ну так вони ж не від Словенії, Турції та Данії вилетіли то. А від Англії, Франції та Голландії. Якби якась з цих збірних не пройшла далі, оце б було сенсацією. Просто з турнірною сіткою не дуже пощастило.
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-1
OKs100
Получается, у нас была настолько сильная группа, что никто не смог пройти в 1/4.
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-1
Xvalenok03
Румыны проиграли.
При этом проиграли достойно. То чего наша сборная не смогла. 
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-7
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