Много интересных противостояний уже подарила нам стадия 1/8 финала чемпионата Европы-2024 в Германии, однако она не могла длиться вечно, поэтому рано или поздно мы должны были определить двух последних участников следующего раунда соревнований и закрыть очередную главу истории этого турнира. До боли знакомая украинским болельщикам сборная Румынии в матче на «Альянц Арене» в Мюнхене пыталась выхватить один из последних билетов у Нидерландов.

Коллектив Эдварда Йорданеску провел весь турнир без существенной ротации, и только вынужденная замена левого защитника бросалась в глаза при взгляде на стартовый состав румын. Именно туда в итоге и осуществляли основной удар соперники в первом тайме, поэтому сокращенные кадровые резервы наших географических соседей дали о себе знать довольно быстро.

Getty Images/Global Images Ukraine

Более того - бедного Василе Могоша и без того возили на его позиции, так он еще и не доиграл до конца первый тайм из-за жесткого столкновения с Думфрисом. Ситуация для Румынии на тот момент уже была довольно сложной, потому что они пропустили на 20 минуте из-за исключительного мастерства Коди Гакпо во время дриблинга и удара под ближнюю штангу на левом фланге штрафной, а тут еще и эта досадная травма.

Однако на этот раз футболисты Кумана радовали своих болельщиков очень зрелой игрой. Впервые на этом турнире, наверное. Ничего не давали создавать румынам в атаке, а несколько дальних выстрелов в их исполнении были явно не тем объемом угрозы, который мог вызвать опасения в защите Нидерландов. Это называется доминирование, и наконец-то «оранье» научились его демонстрировать.

Getty Images/Global Images Ukraine

На самом деле, от второго тайма ожиданий при таких условиях вообще не было. Минимальная победа нидерландцев? Их бы и такое развитие событий устраивало, но гораздо интереснее продолжать атаковать и попытаться посягнуть на что-то большее. Тот же Гакпо не устало шел за вторым голом, и даже почти забил его, но из-за офсайда на 63 минуте Коди оставили без дубля. Не проблема - через несколько мгновений он выбрал для Малена передачу под пустые ворота с левого фланга штрафной.

И на этом все - Румыния окончательно разуверилась в способности на что-то влиять в этой игре, и хотя команда Йорданеску на радость собственным болельщикам пыталась атаковать перед финальным свистком, это только дало соперникам шанс подловить их на контратаке. Мален снова воспользовался своим шансом, поэтому в следующем матче он вряд ли останется на скамейке запасных. Нидерланды сыграют против победителя пары Австрия - Турция, кстати.

Чемпионат Европы 2024. 1/8 финала

Румыния – Нидерланды – 0:3

Гакпо, 20, Мален, 83, 90+3

Марин, 67 – Дюмфрис, 78, Мален, 90+4

Румыния: Нице, Рациу, Драгушин, Бурке, Могош (Раковицан, 38), Марин (Чикелдеу, 72), Хаджи (Алибек, 72), Марин, Ман, Станчу (Олару, 88), Дрегуш (Михейле, 73).

Нидерланды: Вербрюгген, ван Дейк, Аке (ван де Вен, 69), де Врей, Дюмфрис, Симонс, Гакпо (Вегхорст, 84), Рейндерс, Схаутен (Верман, 69), Бергвейн (Мален, 46), Депай (Блинд, 90+2).

Арбитр: Феликс Цвайер (Германия).

Стадион: «Альянц Арена» (Мюнхен).

РУМЫНИЯ – НИДЕРЛАНДЫ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА