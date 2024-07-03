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Евро
Румыния
02.07.2024 19:00 – FT 0 : 3
Нидерланды
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Чемпионат Европы
03 июля 2024, 07:10 | Обновлено 03 июля 2024, 07:32
346
0

КУМАН: «Главное – это результат, а Нидерланды еще и должны играть красиво»

Главный тренер сборной Нидерландов прокомментировал победу над Румынией

03 июля 2024, 07:10 | Обновлено 03 июля 2024, 07:32
346
0
КУМАН: «Главное – это результат, а Нидерланды еще и должны играть красиво»
УЕФА. Рональд Куман

Вечером 2 июля состоялись заключительные матчи 1/8 финала Евро-2024 и определена последняя четвертьфинальная пара.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В матче 1/8 финала Нидерланды разгромили Румынию (3:0) и в четвертьфинале сыграют против Турции.

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман:

«Порой сложно объяснить, почему ты играешь плохо или, наоборот, достигаешь больших высот. Сегодня мы начали плохо, но затем нашли свою игру и начали создавать проблемы сопернику. Возможно, стоит обратить внимание на то, что у нас заняло слишком много времени, чтобы забить второй гол. Но в целом наши нападающие доставили им много проблем.

У нас в команде много талантливых парней, но, конечно, надо сперва выиграть что-то значительное, чтобы люди сравнивали эту команду с командой 1988 года. Футбол с тех пор изменился. В последних играх вы видели, что буквально все испытывали сложности с тем, чтобы выйти в следующий раунд.

Итоговый результат – это всегда самое главное. Но мы – нидерландцы, а это значит, что ко всему почему мы должны играть красиво. Сегодня наша игра была сногсшитабельной. Но так и должно быть. Если снизим планку, то до финала не дойдем.

Коди Гакпо? Он снова сыграл невероятно важную роль. Он физически силен, быстр и очень умел. Замена Бергвейна? У него возникли кое-какие сложности со здоровьем, и мы не захотели рисковать. Мы приняли решение заменить его в перерыве».

Полузащитник сборной Нидерландов Тиджани Райндерс:

«Мы играли с дополнительным полузащитником, поскольку наш правый вингер сместился в центр. Таким образом мы старались наладить комбинационную игру между нашими линиями. Думаю, мы хорошо поработали.

Сегодня я делал то, что и хочу делать на футбольном поле. Шел вперед с мячом и наносил удары. Правда, в следующий раз я все-таки хочу забить! Я игрок, бегающий от штрафной до штрафной. Иногда я иду вперед с мячом, иногда нахожу передачами наших нападающих, когда они занимают подходящие позиции. Так я помогаю команде».

Защитник сборной Нидерландов Дензел Дюмфрис:

«Мы извлекли уроки из игры с Австрией. На прошлой неделе мы много беседовали, много всего обсуждали. Думаю, сегодня мы отлично справились. Особенно с прессингом и во владении мячом.

Долгое время счет оставался минимальным, но мы не нервничали. Ведь мы знаем, что умеем многое, и можем забить даже в незначительной ситуации. Мы просто продолжали делать свое дело и шли вперед до самого конца».

Нападающий сборной Нидерландов Коди Гакпо:

«Наш физиотерапевт сказал, что я сегодня забью первый гол в матче. Поэтому я и ринулся к нему первым [когда забил]. В целом мы показали хорошую игру. Мы знали, что соперник не прост, поэтому мы были готовы сражаться. Мы должны были забивать голы, и это то, что мы и сделали».

События матча

90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Дониелл Мален (Нидерланды).
83’
ГОЛ ! Мяч забил Дониелл Мален (Нидерланды).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Коди Гакпо (Нидерланды).
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Николай Степанюк Источник: УЕФА
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