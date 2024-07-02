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Евро
Румыния
02.07.2024 19:00 - : -
Нидерланды
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Нидерланды
02 июля 2024, 08:43 | Обновлено 02 июля 2024, 08:47
92
0

Румыния – Нидерланды. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 1/8 финала чемпионата Европы-2024

02 июля 2024, 08:43 | Обновлено 02 июля 2024, 08:47
92
0
Румыния – Нидерланды. Текстовая трансляция матча

Во вторник, 2 июля, состоится матч 1/8 финала чемпионата Европы 2024 между сборными Румынии и Нидерландов.

Поединок пройдет в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена». Начало – в 19:00 по киевскому времени.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Футбольные пути Румынии и Нидерландов ранее пересекались 7 раз в квалификациях чемпионата мира и чемпионата Европы, а также основного раунда Евро-2008. Наблюдается перевес по количеству побед в пользу Нидерландов – 5 успешных игр против 1 у Румынии и еще одна встреча завершились вничью. Разница голов 2:14.

Последний раз соперники встречались в марте 2013 года. Голы Рафаэля ван дер Ваарта, Робина ван Перси (дубль) и Джермейна Ленса обусловили победу Нидерландов в Амстердаме на «Йохан Кройф Арене» 4:0 в отборе на чемпионат мира-2014.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Румыния – Нидерланды, за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Евро-2024 текстовая трансляция сборная Румынии по футболу сборная Нидерландов по футболу
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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