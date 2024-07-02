Румыния – Нидерланды – 0:3. Обидчики Украины были избиты. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 1/8 финала Евро-2024
В немецком Мюнхене 2 июля прошел матч 1/8 финала Евро-2024 между сборными Румынии и Нидерландов.
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Встреча состоялась на стадионе «Альянц-Арена». Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу голландцев.
Отметим, что на групповом этапе румыны выиграли у команды Украины 3:0.
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Евро-2024. 1/8 финала. Мюнхен, 2 июля
Румыния – Нидерланды – 0:3
Голы: Гакпо, 20, Мален, 83, 90+3
Видеообзор матча:
ГОЛ! 0:1 Гакпо, 20 мин.
ГОЛ! 0:2 Мален, 83 мин.
ГОЛ! 0:3 Мален, 90+3 мин.
События матча
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