В немецком Мюнхене 2 июля прошел матч 1/8 финала Евро-2024 между сборными Румынии и Нидерландов.

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Встреча состоялась на стадионе «Альянц-Арена». Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу голландцев.

Отметим, что на групповом этапе румыны выиграли у команды Украины 3:0.

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Евро-2024. 1/8 финала. Мюнхен, 2 июля

Румыния – Нидерланды – 0:3

Голы: Гакпо, 20, Мален, 83, 90+3

Видеообзор матча:

ГОЛ! 0:1 Гакпо, 20 мин.

ГОЛ! 0:2 Мален, 83 мин.

ГОЛ! 0:3 Мален, 90+3 мин.