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Евро
Румыния
02.07.2024 19:00 – FT 0 : 3
Нидерланды
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Чемпионат Европы
02 июля 2024, 21:39 |
9213
0

Румыния – Нидерланды – 0:3. Обидчики Украины были избиты. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 1/8 финала Евро-2024

02 июля 2024, 21:39 |
9213
0
Румыния – Нидерланды – 0:3. Обидчики Украины были избиты. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

В немецком Мюнхене 2 июля прошел матч 1/8 финала Евро-2024 между сборными Румынии и Нидерландов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Встреча состоялась на стадионе «Альянц-Арена». Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу голландцев.

Отметим, что на групповом этапе румыны выиграли у команды Украины 3:0.

❗️ Видео голов и моменты матча доступны в Telegram!

Евро-2024. 1/8 финала. Мюнхен, 2 июля

Румыния – Нидерланды – 0:3

Голы: Гакпо, 20, Мален, 83, 90+3

Видеообзор матча:

ГОЛ! 0:1 Гакпо, 20 мин.

ГОЛ! 0:2 Мален, 83 мин.

ГОЛ! 0:3 Мален, 90+3 мин.

События матча

90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Дониелл Мален (Нидерланды).
83’
ГОЛ ! Мяч забил Дониелл Мален (Нидерланды).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Коди Гакпо (Нидерланды).
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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