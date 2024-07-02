Во вторник, 2 июля, в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена» состоится матч 1/8 финала чемпионата Европы-2024 по футболу, в котором сыграют национальные сборные Румынии и Нидерландов. Стартовый свисток немецкого рефери Феликса Цвайера из Берлина прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Румыния



На этом Евро уже было достаточно как сенсационных результатов, так и просто команд, которые удивили. Сборная Румынии как раз и принадлежит к разряду последних, вот только своим азартный футболом, к сожалению, шокировать она смогла только Украину на групповом этапе (3:0). Впрочем, в нашей, как оказалось, достаточно ровной группе E даже одного такого сверхуспешного матча хватило команде Эдварда Йорданеску для того, чтобы выйти с первого места.

И если исходить из логики авторов турнирной сетки, то победителям групп в 1/8 финала должны доставаться коллективы, мягко говоря, ниже уровнем. Но когда дело дошло непосредственно до формирования пар, то оказалось, что это правило спокойно можно нарушить. В итоге, все три команды, которые вышли из нашего квартета, получили себе очень сильных соперников, и две из них, Бельгия и Словакия, уже завершили свое выступление на турнире.

Повторит ли подобное «достижение» сборная Румынии? Вполне возможно. Несколько дней назад мы уже стали свидетелем того, как прогорела озорная сборная Грузии, а поскольку футбол коллектива Йорданеску не сильно далеко ушел по уровню организации и ключевым акцентам, то и от «трехцветных» можно ожидать подобного результата. Вот только грузин выбивали испанцы, тогда как у румын соперник будет, мягко говоря, менее бескомпромиссным.

Нидерланды



Перед началом турнира и уже непосредственно по ходу него мы говорили, что наиболее уязвимым местом у сборной Нидерландов является тренерская позиция, которую, скорее всего, временно занимает Рональд Куман. Проблемы начались уже в первой игре против Польши, в которой нидерландцы еле выгрызли победу (2:1), и за счет нее в последствии даже успели продержаться на первой строчке турнирной таблицы некоторое время.

После этого была игра против Франции, которую каждый нейтральный зритель с радостью бы и не вспоминал (0:0), а вот после нее настал момент откровения. Из лидера группы D Нидерланды всего за один матч (2:3) превратились фактически в аутсайдера, потому что ниже Польши упасть уже было банально некуда. Как итог, вместо условной Турции «оранье» достались румыны, и тут еще надо будет выяснить, не пошло ли это им на пользу.

А вот что точно не пойдет нидерландцам на пользу, так это очередная попытка Кумана что-то эдакое придумать со стартовым составом. Особенно вдохновляет в этом плане так называя «загадка Симонса», которого тренер никак не может использовать в правильной и привычной для него позиции на левом фланге, а последней игре и вовсе отправил греть лавку. Чем это закончилось – видела вся Европа. Единственное, что у Кумана реально сработало на этом турнире, так это взрывная связка Думфриса и Фримпонга на правом фланге в матче против Франции. Куда она потом подевалась против Австрии – еще один секрет Полишинеля.

История встреч



Футбольные пути Румынии и Нидерландов ранее пересекались 7 раз в рамках квалификациях чемпионата мира и чемпионата Европы, а также основного раунда Евро-2008. Наблюдается перевес по количеству побед в пользу Нидерландов – 5 успешных игр против 1 у Румынии и еще одна встреча завершились вничью. Разница голов 2:14.

Последний раз соперники встречались в марте 2013 года. Голы Рафаэля ван дер Ваарта, Робина ван Перси (дубль) и Джермейна Ленса обусловили победу Нидерландов в Амстердаме на «Йохан Кройф Арене» 4:0 в отборе на чемпионат мира-2014.

Фемида



Главным арбитром предстоящей игры станет 43-летний немец Феликс Цвайер, который на своем счету еще имеет 2 матча в финальной части Евро-2024. Боковыми рефери станут Штефан Лупп и Мархо Ахмюллер, а резервным арбитром отработает Даниэль Зиберт. На матче будет присутствовать система VAR во главе с Бастианом Данкертом, которому будет помогать Кристиан Дингерт и Жером Бризар (Франция). У Цвайера есть опыт проведения матча с участием Румынии – 1 победа, тогда как с Нидерландами он пересекался 2 раза – 2 поражения.

Ориентировочные составы



Румыния: Нице – Могош, Бурке, Дрегушин, Рациу – М. Марин – Михейле, Станчу, Р. Марин, Ман – Дрегуш.

Нидерланды: Вербрюгген – Аке, ван Дейк, де Врей, Думфрис – Схаутен, Рейндерс – Гакпо, Симонс, Фримпонг – Депай.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, что в этой игре можно будет увидеть результативный футбол.

Прогноз Sport.ua Румыния Нидерланды Проход. Нидерланды + ТБ 2,5

2 июля, вторник